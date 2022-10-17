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Освобожденные в результате обмена женщины. ФОТОрепортаж

17 октября в результате обмена удалось освободить из плена 108 женщин.

Соответствующие фото опубликовал Офис Президента, передает Цензор.НЕТ.

Освобожденные в результате обмена женщины 01
Освобожденные в результате обмена женщины 02
Освобожденные в результате обмена женщины 03

Смотрите: Среди возвращенных из плена есть попавшие к россиянам задолго до полномасштабного вторжения, - Зеленский. ВИДЕО

Освобожденные в результате обмена женщины 04
Освобожденные в результате обмена женщины 05
Освобожденные в результате обмена женщины 06
Освобожденные в результате обмена женщины 07
Освобожденные в результате обмена женщины 08
Освобожденные в результате обмена женщины 09
Освобожденные в результате обмена женщины 10

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обмен (1374) пленные (2139)


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Топ комментарии
+34
За кожну дівочу сльозу - п'ять діжок кацапської крові візьмем...
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17.10.2022 23:03
+14
Бідні жінки, скільки вони натерпілися. Для чоловіків російський полон це Пекло а для жінок ще гірше.
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17.10.2022 23:06
+14
Слава Богу всі живі наші жінки , отож побажаємо їм здоро'я і швидкоі
реабілітаціі 🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️❤️❤️
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17.10.2022 23:13
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За кожну дівочу сльозу - п'ять діжок кацапської крові візьмем...
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17.10.2022 23:03 Ответить
Радіснозворушливожахливікадри...
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17.10.2022 23:04 Ответить
Бідні жінки, скільки вони натерпілися. Для чоловіків російський полон це Пекло а для жінок ще гірше.
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17.10.2022 23:06 Ответить
Кажуть били зранку на перевірці і в ввечері, просто за то що вони українки, це про Ленревців та денеревців
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17.10.2022 23:13 Ответить
Якби хоть одна розповіла правду, з за кого вона попала в полон, шось підказує що в всьому винний шашличник , і вся його 95 ********
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17.10.2022 23:11 Ответить
падаль ты, в такой теме политику приплетать. из окопа пишешь?
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17.10.2022 23:34 Ответить
нажаль, він правий, бо все почалось с ЗЕ-лоха
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18.10.2022 00:55 Ответить
на жаль все почалося "па-пріколу...."

і до сих пір "хтось" прікалується...разом з татаровими, бужанскіми, дубінскіми, єрмачками, арахаміями, разумковими....і т.д. ......
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18.10.2022 10:05 Ответить
А твій окоп на Банковій мабуть, падаль
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18.10.2022 12:27 Ответить
Ну хоч нарешті удача всміхнулась. Скільки цього чекали. А рашистські дегенерати ще і навмисно тягнули і скасовували перемовини по обміну.
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17.10.2022 23:13 Ответить
Ви, можливо, не уявляєте, скільки там ще лишилось.
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18.10.2022 03:21 Ответить
Слава Богу всі живі наші жінки , отож побажаємо їм здоро'я і швидкоі
реабілітаціі 🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️❤️❤️
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17.10.2022 23:13 Ответить
Можна лише здогадуватись, що їм довелось пережити. Усім звільненим дівчатам зараз буде дуже важко повернутись до нормального життя. Тримайтеся.

Останні місяці помітила, як постарішали наші жінки та навіть молоді жінки стали виглядати старшими за свій вік. Такий перманентний стрес через війну впершу чергу псує зовнішність, а через деякий час і здоров'я

Навіть не знаю, як нам примудритись зберегти свої сили, зовнішність та здоров'я, щоб не отримати якихось страшних хвороб.
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17.10.2022 23:31 Ответить
Ти після ,ціей войни ,на дітей своїх , подивись , психологична травма , на завжди
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18.10.2022 00:40 Ответить
Звичайно, що війна впливає на всіх: на чоловіків, на дітей, на хатніх тваринок та на безхатніх, на довкілля та фауну. Але ця тема про звільнених жінок, тому не треба порівнювати жіночий організм та чоловічий, вони по-різному переносять цей стрес від війни і наслідки у нас з вами будуть різні.
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18.10.2022 00:48 Ответить
Звісно я можу видалити свій коментар.
Якщо мова про полонених, то краще їх самих запитати.
Але по зовнішньому вигляду в порівнянні з чоловіками з попереднього обміну полоненими, точно не робив би висновків, що на них "цей стрес від війни" якось менше впливає.
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18.10.2022 01:13 Ответить
Чоловіки мають кращу здатність протистояти стресу, що в конкретних умовах дозволяє нам краще діяти. Але за це доводиться платити в середньому меншою тривалістю життя.
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18.10.2022 03:27 Ответить
Я не претендую на істину в останній інстанції, та все ж, з Вашого, пані Іренко, дозволу поділюся своїм досвідом (маю паршиву невиліковну болячку, котра гарантує неможливість довголіття). Коли дуже сумно, тяжко, коли боляче, коли просто хочеться вити, бо дістало все і дістали всі - зупиніться. І помоліться Богу. Нехай не відразу, але то почне допомагати.
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18.10.2022 00:37 Ответить
Дякую, друже. Бережи Вас Боже!
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18.10.2022 00:50 Ответить
Тримаймося. Ми варті доброго.
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18.10.2022 00:54 Ответить
Я не ошибся, что как минимум одна - СЕДАЯ не по возрасту?!
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17.10.2022 23:46 Ответить
Я навіть уявити не міг, що так багато наших жінок-військовослужбовців у орків в полоні. Хочеться думати, що сьогодні всіх наших полонених жінок передали нам і більше серед полонених жінок немає.
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18.10.2022 00:21 Ответить
..боже , як же це крутезно
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18.10.2022 03:10 Ответить
браво.
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18.10.2022 05:38 Ответить
 
 