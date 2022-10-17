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Освобожденные в результате обмена женщины. ФОТОрепортаж
17 октября в результате обмена удалось освободить из плена 108 женщин.
Соответствующие фото опубликовал Офис Президента, передает Цензор.НЕТ.
Топ комментарии
+34 дератизатор
показать весь комментарий17.10.2022 23:03
+14 CМEРTЬ ФAШИCTСЬКIЙ РОCIЇ !!!
показать весь комментарий17.10.2022 23:06
+14 Amber
показать весь комментарий17.10.2022 23:13
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і до сих пір "хтось" прікалується...разом з татаровими, бужанскіми, дубінскіми, єрмачками, арахаміями, разумковими....і т.д. ......
реабілітаціі 🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️❤️❤️
Останні місяці помітила, як постарішали наші жінки та навіть молоді жінки стали виглядати старшими за свій вік. Такий перманентний стрес через війну впершу чергу псує зовнішність, а через деякий час і здоров'я
Навіть не знаю, як нам примудритись зберегти свої сили, зовнішність та здоров'я, щоб не отримати якихось страшних хвороб.
Якщо мова про полонених, то краще їх самих запитати.
Але по зовнішньому вигляду в порівнянні з чоловіками з попереднього обміну полоненими, точно не робив би висновків, що на них "цей стрес від війни" якось менше впливає.