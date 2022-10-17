Из плена освободили военного медика из "Азовстали", которую россияне во время эвакуации разлучили с ребенком
Викторию Обидину - медика, которую во время эвакуации из "Азовстали" россияне разлучили с четырехлетней дочерью Алисой, освободили сегодня в рамках обмена.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом с места происшествия сообщила корреспондентка Укринформа.
Как сообщалось, 7 мая этого года закончилась эвакуация мирных жителей – женщин, детей и пожилых людей, находившихся в укрытиях завода "Азовсталь" в Мариуполе.
Во время последней эвакуации оккупанты, проводившие так называемые фильтрационные мероприятия в Мангуше, разлучили женщину-медика и ее 4-летнюю дочь Алису. Мать осталась в фильтрационном лагере на территории "ДНР", а девочку из Запорожья позже забрали родственники.
Напомним, Украина в понедельник, 17 октября, освободила из российского плена 108 женщин.
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А треба мiняти цивiльних на вату.
І це має бути по-новому? ще скажить що то цивілізація.
Ось це лайно, назвали правилами!
"Утворення жіночих форм іменників, які раніше існували в чоловічому роді, тепер правило, а не просто забаганки феміністок. Нові слова утворюють за допомогою суфіксів -к, -иц(я), -ин(я) та -ес."
Як там у нашого Тараса:
По німецькому показу
І заговорили
Так, що й німець не второпа...