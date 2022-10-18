Враг атаковал Запорожье с использованием беспилотников, - Старух. ФОТО
Сегодня ночью враг снова атаковал Запорожье. Был нанесен авиационный удар с использованием БПЛА Shahed.
Об этом сообщил в телеграмм-канале глава Запорожской ОВА Александр Старух, передает Цензор.НЕТ.
"В результате атаки возник пожар на объекте инфраструктуры. Одна ракета попала в складские помещения в одном из районов Запорожья. В обоих случаях пострадавших нет", - отмечает Старух.
По его словам, оккупант продолжает системные удары по области и областному центру.
"Нельзя пренебрегать правилами безопасности. Враг всегда действует коварно. Будьте осторожны и внимательны", - обращается он к жителям региона.
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Mikhail Hanzha
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