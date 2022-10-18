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Враг атаковал Запорожье с использованием беспилотников, - Старух. ФОТО

Сегодня ночью враг снова атаковал Запорожье. Был нанесен авиационный удар с использованием БПЛА Shahed.

Об этом сообщил в телеграмм-канале глава Запорожской ОВА Александр Старух, передает Цензор.НЕТ.

"В результате атаки возник пожар на объекте инфраструктуры. Одна ракета попала в складские помещения в одном из районов Запорожья. В обоих случаях пострадавших нет", - отмечает Старух.

По его словам, оккупант продолжает системные удары по области и областному центру.

"Нельзя пренебрегать правилами безопасности. Враг всегда действует коварно. Будьте осторожны и внимательны", - обращается он к жителям региона.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Враг ударил ракетами по Запорожью. Есть вероятность повторных атак, - ОВА

Враг атаковал Запорожье с использованием беспилотников, - Старух 01

беспилотник (3595) Запорожье (2651) обстрел (27151) Старух Александр (145)


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плешивый карлик понял, что штурмовики и фронтовые бомбардировщик отходят в прошлое, а на первый план выходят БПЛА, хорошо бы все наши поняли
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18.10.2022 10:15 Ответить
Они обязаны ‼️Уже сами могли организовать производство‼️ Денег немеряно у всей своры рыгов ,Какламоя …………хорошковского миллиардов больше , чем у Маска‼️( посмотрите батальон Монако № 1) Нет желания у зережима и припоцанных"слуг"
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18.10.2022 10:33 Ответить
Всемеро поверни в серце ворогам нашим наругу їх, що нею Тебе, Господи, вони зневажали.
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18.10.2022 11:31 Ответить
 
 