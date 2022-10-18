Ворог атакував Запоріжжя з використанням безпілотників, - Старух. ФОТО

Сьогодні вночі ворог знову атакував Запоріжжя. Було завдано авіаційного удару з використанням БПЛА Shahed.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Запорізької ОВА Олександр Старух, інформує Цензор.НЕТ.

"Внаслідок атаки виникла пожежа на об’єкті інфраструктури. Одна ракета влучила в складські поміщення в одному з районів Запоріжжя. В обох випадках постраждалих немає", - зазначає Старух.

За його словами, окупант продовжує системні удари по області та обласному центру.

"Не можна нехтувати правилами безпеки. Ворог завжди діє підступно. Будьте обережні та уважні", - звертається він до мешканців регіону.

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