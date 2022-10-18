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Ворог атакував Запоріжжя з використанням безпілотників, - Старух. ФОТО

Сьогодні вночі ворог знову атакував Запоріжжя. Було завдано авіаційного удару з використанням БПЛА Shahed.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Запорізької ОВА Олександр Старух, інформує Цензор.НЕТ.

"Внаслідок атаки виникла пожежа на об’єкті інфраструктури. Одна ракета влучила в складські поміщення в одному з районів Запоріжжя. В обох випадках постраждалих немає", - зазначає Старух.

За його словами, окупант продовжує системні удари по області та обласному центру.

"Не можна нехтувати правилами безпеки. Ворог завжди діє підступно. Будьте обережні та уважні", - звертається він до мешканців регіону.

Також читайте: Ворог ударив ракетами по Запоріжжю. Є ймовірність повторних атак, - ОВА

Ворог атакував Запоріжжя з використанням безпілотників, - Старух 01

Автор: 

безпілотник (4158) Запоріжжя (2265) обстріл (28472) Старух Олександр (199)


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плешивый карлик понял, что штурмовики и фронтовые бомбардировщик отходят в прошлое, а на первый план выходят БПЛА, хорошо бы все наши поняли
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18.10.2022 10:15 Відповісти
Они обязаны ‼️Уже сами могли организовать производство‼️ Денег немеряно у всей своры рыгов ,Какламоя …………хорошковского миллиардов больше , чем у Маска‼️( посмотрите батальон Монако № 1) Нет желания у зережима и припоцанных"слуг"
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18.10.2022 10:33 Відповісти
Всемеро поверни в серце ворогам нашим наругу їх, що нею Тебе, Господи, вони зневажали.
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18.10.2022 11:31 Відповісти
 
 