Ворог атакував Запоріжжя з використанням безпілотників, - Старух. ФОТО
Сьогодні вночі ворог знову атакував Запоріжжя. Було завдано авіаційного удару з використанням БПЛА Shahed.
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Запорізької ОВА Олександр Старух, інформує Цензор.НЕТ.
"Внаслідок атаки виникла пожежа на об’єкті інфраструктури. Одна ракета влучила в складські поміщення в одному з районів Запоріжжя. В обох випадках постраждалих немає", - зазначає Старух.
За його словами, окупант продовжує системні удари по області та обласному центру.
"Не можна нехтувати правилами безпеки. Ворог завжди діє підступно. Будьте обережні та уважні", - звертається він до мешканців регіону.
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Mikhail Hanzha
показати весь коментар18.10.2022 10:15 Відповісти Мені подобається 1
Vika Lysenko
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Чайка Київ
показати весь коментар18.10.2022 11:31 Відповісти Мені подобається 1
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