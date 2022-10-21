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Военный и блогер Маркус нашел в своем авто "маячок". ФОТО

Блогер и главный сержант 47-го штурмового полка Валерий Маркус заявил, что нашел в своем авто трекер.

Фото устройства он опубликовал в фейсбуке, сообщает Цензор.НЕТ.

"Нашел трекер на днище своего автомобиля", - написал Маркус.

Неделю назад Маркус сообщил, что его штурмовой полк расширяется в бригаду.

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Военный и блогер Маркус нашел в своем авто маячок 01

Автор: 

слежка (190) блогер (218) Маркус Валерий (30)


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Топ комментарии
+21
Это не для нас, а для последователей Маркуса. Чтобы когда он в следующий раз будет подлизывать власти они думали что тот объективный.
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21.10.2022 14:23
+18
следующий - полковник абдристович! на том трекеров, как на охотничей собаке, где только не понатыкано, начиная с ошейника.
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21.10.2022 14:25
+16
Карманная оппозиция должна делать вид что она независима от ОПы.
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21.10.2022 14:13
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Карманная оппозиция должна делать вид что она независима от ОПы.
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21.10.2022 14:13 Ответить
Пссс.... Асфальт почем?
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21.10.2022 16:31 Ответить
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21.10.2022 14:14 Ответить
Трекер від 2000 грн в неті, це не специ.
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21.10.2022 14:15 Ответить
А по тихому проверить куда поступал сигнал нельзя было?
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21.10.2022 14:16 Ответить
Это не для нас, а для последователей Маркуса. Чтобы когда он в следующий раз будет подлизывать власти они думали что тот объективный.
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21.10.2022 14:23 Ответить
подозреваю, что на вышки сотовой связи
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21.10.2022 14:33 Ответить
Подозрение обоснованное. А дальше куда сигнал шел, можно, видимо, уточнить, проверить..
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21.10.2022 14:40 Ответить
По пути наименьшего сопротивления. Закон Ома
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21.10.2022 16:33 Ответить
Там действуют немного другие законы.. )
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21.10.2022 16:41 Ответить
Його штурмовий полк). Він вже полком командує?
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21.10.2022 14:23 Ответить
Він у цьому полку служить. А вислів "мій полк" свідчить про те, що він не протиставляє себе полку, а розглядає себе як єдине ціле з полком.
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21.10.2022 14:29 Ответить
он как был сержантом, так и им и остался как и Лапин, всего майор... в отличии от 30-ти летних генералов...
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21.10.2022 14:47 Ответить
следующий - полковник абдристович! на том трекеров, как на охотничей собаке, где только не понатыкано, начиная с ошейника.
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21.10.2022 14:25 Ответить
ДОстаточно грамотно ОП вібирает людей на роль карманной оппозиции, отдавая предпочтение людям которые любят популярность.
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21.10.2022 14:32 Ответить
а він так нахвалював зелю та цю злочинну владу- тепер має!
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21.10.2022 14:34 Ответить
Да никто за ним не следит, это разгранное шоу от ОП
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21.10.2022 14:37 Ответить
слушна версія, тоді ще гірше..
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21.10.2022 15:52 Ответить
а як Маркус думав. що він буде і керувать полком, а кацапи будуть просто спостерігати. Дякую, що знайшов зараз, а не після того коли в дислокацію полку прилетів калібр.
Менше треба піариться і їздити по інтерв'ю, то ді і ризики що тебе вислідять зменшаться.
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21.10.2022 14:37 Ответить
Поучи жену борщ варить, а Маркус своё дело знает.
Человек именно на пиаре и известности поднялся, кинул клич и собрал сначала батальон, потом полк, а теперь уже и бригаду. К нему пять тысяч людей просто так пришло по твоему?!
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21.10.2022 14:44 Ответить
Прямо к нему и пришло?... Похоже на 220 лимонов за два дня для Притулы...
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21.10.2022 14:55 Ответить
Треба бути кожному пильним,як Маркус...бо колаборанти поруч з нами,притаїлись,чекають не дочекаються московитів....
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21.10.2022 14:52 Ответить
Гео Ларос-маячок, Маркус-маячок, Портніков-маячок., і цей список дуже довгий! А от у Слуг, маячків немає, у ОПЗЖ- немає...
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21.10.2022 15:03 Ответить
А то,часом,не титанові яйця Зєлєнского ?
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21.10.2022 15:43 Ответить
Єрмак, який допоміг у створенні його батальйону, так просто не відпускає..попереджали ж (
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21.10.2022 15:50 Ответить
А він думав, що може співпрацювати з ЗЄрмаком і не бути під колпаком?
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21.10.2022 16:30 Ответить
Ех а тільки почав хвалити Неубегайкина ,чи ж-то холопи не хороші а пан невідає.
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21.10.2022 16:41 Ответить
Сначала он мне казался воином-спецназовцем. Но со временем, постепенно, всё больше и больше он ставал похож на шоумэна. Ещё эти усики. Ненавижу шоубизнес. Это как рестлинг, для шоу кажется что они друг друга такими ударами калечат, раз и навсегда, а на самом деле только зрелище на публику. *****, я только что вспомнил про кадыровцев, тмкток воинов.
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21.10.2022 19:11 Ответить
 
 