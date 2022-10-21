Военный и блогер Маркус нашел в своем авто "маячок". ФОТО
Блогер и главный сержант 47-го штурмового полка Валерий Маркус заявил, что нашел в своем авто трекер.
Фото устройства он опубликовал в фейсбуке, сообщает Цензор.НЕТ.
"Нашел трекер на днище своего автомобиля", - написал Маркус.
Неделю назад Маркус сообщил, что его штурмовой полк расширяется в бригаду.
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+21 Иван Петров #477813
показать весь комментарий21.10.2022 14:23
+18 Fjall_Raven
показать весь комментарий21.10.2022 14:25
+16 Иван Петров #477813
показать весь комментарий21.10.2022 14:13
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Менше треба піариться і їздити по інтерв'ю, то ді і ризики що тебе вислідять зменшаться.
Человек именно на пиаре и известности поднялся, кинул клич и собрал сначала батальон, потом полк, а теперь уже и бригаду. К нему пять тысяч людей просто так пришло по твоему?!