Военный и блогер Маркус нашел в своем авто "маячок". ФОТО

Блогер и главный сержант 47-го штурмового полка Валерий Маркус заявил, что нашел в своем авто трекер.

Фото устройства он опубликовал в фейсбуке, сообщает Цензор.НЕТ.

"Нашел трекер на днище своего автомобиля", - написал Маркус.

Неделю назад Маркус сообщил, что его штурмовой полк расширяется в бригаду.

Читайте также: Устройство для слежки было прикреплено к моему автомобилю: полиция уже на месте, - нардеп Лерос. ФОТОрепортаж