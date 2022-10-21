Військовий та блогер Маркус знайшов у своєму авто "маячок". ФОТО

Блогер та головний сержант 47-го штурмового полку Валерій Маркус заявив, що знайшов у своєму авто трекер.

Фото пристрою він опублікував у фейсбуці, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Знайшов трекер на днищі своєї автівки", - написав Маркус.

Тиждень тому Маркус повідомив, що його штурмовий полк розширюється до бригади.

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