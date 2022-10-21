Військовий та блогер Маркус знайшов у своєму авто "маячок". ФОТО
Блогер та головний сержант 47-го штурмового полку Валерій Маркус заявив, що знайшов у своєму авто трекер.
Фото пристрою він опублікував у фейсбуці, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Знайшов трекер на днищі своєї автівки", - написав Маркус.
Тиждень тому Маркус повідомив, що його штурмовий полк розширюється до бригади.
Читайте: Головний сержант 47-го штурмового полку Маркус збирає $2,5 млн для закупівлі озброєння
Топ коментарі
+21 Иван Петров #477813
показати весь коментар21.10.2022 14:23
+18 Fjall_Raven
показати весь коментар21.10.2022 14:25
+16 Иван Петров #477813
показати весь коментар21.10.2022 14:13
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Менше треба піариться і їздити по інтерв'ю, то ді і ризики що тебе вислідять зменшаться.
Человек именно на пиаре и известности поднялся, кинул клич и собрал сначала батальон, потом полк, а теперь уже и бригаду. К нему пять тысяч людей просто так пришло по твоему?!