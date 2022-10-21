РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12476 посетителей онлайн
Новости Фото Война
7 175 5

В Запорожье российская ракета взорвалась возле полицейского авто: 4 патрульных ранены. ФОТОрепортаж

В пятницу утром, во время обстрела оккупантами Запорожья, получили травмы четверо инспекторов патрульной полиции.

Об этом рассказал первый заместитель начальника департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Подарок" от рашистов взорвался вблизи служебного авто запорожских патрульных.

Сегодня утром во время обстрела оккупантами города Запорожья получили травмы четверо инспекторов. Ребята заканчивали свою смену, когда вблизи их авто попала ракета С-300. Взрывной волной и обломками повредило служебный автомобиль и травмировало патрульных. К счастью, все остались живы, хотя и получили различные травмы.

Смотрите: Обстрел Запорожья совершен ракетами С300, разрушения получили жилой дом, школа и объекты инфраструктуры, три человека ранены. ФОТОрепортаж

В настоящее время патрульным оказывается вся необходимая помощь.

Россия – страна-террорист. И каждый день об этом не дает забыть...

Мы ведь каждый день делаем все для того, чтобы приблизить нашу победу. И каждый, кто причастен к убийствам и уничтожению украинских городов, будет отвечать.

Продолжаем выполнять свои служебные обязанности для безопасности наших граждан.

Держим строй

С верой в победу", - сообщил Белошицкий.

В Запорожье российская ракета взорвалась возле полицейского авто: 4 патрульных ранены 01
В Запорожье российская ракета взорвалась возле полицейского авто: 4 патрульных ранены 02
В Запорожье российская ракета взорвалась возле полицейского авто: 4 патрульных ранены 03
В Запорожье российская ракета взорвалась возле полицейского авто: 4 патрульных ранены 04

Запорожье (2654) обстрел (27151) ранение (3384) патрульная полиция (1813)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Я б сказав, у сорочці народилися хлопці!
Всім якнайшвидшого одужання!
показать весь комментарий
21.10.2022 16:24 Ответить
Бажаю всім потерпілим скорішого одужання...
показать весь комментарий
21.10.2022 16:38 Ответить
око ціле? в брову?
показать весь комментарий
21.10.2022 16:45 Ответить
Хоч це й недоречний коментар, але звертаю увагу на те, що подушки безпеки таки спрацювали!
показать весь комментарий
21.10.2022 16:59 Ответить
На жаль, але ми живемо в такому суспільстві де поліцейських в більшості випадків абсолютно не шкода. І не просто так. Наприклад, в моєму рідному місті (Місто-Герой України Охтирка), 24 лютого всі мусора організовано С`*******.
показать весь комментарий
21.10.2022 20:29 Ответить
 
 