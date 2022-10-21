В Запорожье российская ракета взорвалась возле полицейского авто: 4 патрульных ранены. ФОТОрепортаж

В пятницу утром, во время обстрела оккупантами Запорожья, получили травмы четверо инспекторов патрульной полиции.

Об этом рассказал первый заместитель начальника департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Подарок" от рашистов взорвался вблизи служебного авто запорожских патрульных.

Сегодня утром во время обстрела оккупантами города Запорожья получили травмы четверо инспекторов. Ребята заканчивали свою смену, когда вблизи их авто попала ракета С-300. Взрывной волной и обломками повредило служебный автомобиль и травмировало патрульных. К счастью, все остались живы, хотя и получили различные травмы.

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В настоящее время патрульным оказывается вся необходимая помощь.

Россия – страна-террорист. И каждый день об этом не дает забыть...

Мы ведь каждый день делаем все для того, чтобы приблизить нашу победу. И каждый, кто причастен к убийствам и уничтожению украинских городов, будет отвечать.

Продолжаем выполнять свои служебные обязанности для безопасности наших граждан.

Держим строй

С верой в победу", - сообщил Белошицкий.







