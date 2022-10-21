Обстрел Запорожья совершен ракетами С300, разрушения получили жилой дом, школа и объекты инфраструктуры, три человека ранены. ФОТОрепортаж

Утром враг атаковал Запорожье ракетами С300. Разрушениям подверглись жилой дом и объекты инфраструктуры.

Об этом в телеграме сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух, передает Цензор.НЕТ.

По предварительной информации, погибших нет. Есть трое раненых. Данные уточняются.

В жилом многоэтажном доме в результате атаки повреждена газовая система, произошло возгорание, разрушена стена. На месте событий уже работают профильные службы.

Также оккупанты попали в школу в одном из районов Запорожья. В учебном заведении повреждена крыша и выбиты стекла.

Еще были попадания в объекты инфраструктуры и на открытые территории", - говорится в сообщении.

Кроме того, Старух подчеркнул, что существует вероятность повторных атак, и призвал не пренебрегать правилами безопасности: "Будьте максимально бдительны и осторожны. Заботьтесь друг о друге".

Также он напомнил, что на территории города могут оставаться опасные части боеприпасов. Нельзя подходить близко и трогать их. В случае обнаружения необходимо вызвать спасателей.

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