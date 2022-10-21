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Обстрел Запорожья совершен ракетами С300, разрушения получили жилой дом, школа и объекты инфраструктуры, три человека ранены. ФОТОрепортаж

Утром враг атаковал Запорожье ракетами С300. Разрушениям подверглись жилой дом и объекты инфраструктуры.

Об этом в телеграме сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух, передает Цензор.НЕТ.

По предварительной информации, погибших нет. Есть трое раненых. Данные уточняются.
В жилом многоэтажном доме в результате атаки повреждена газовая система, произошло возгорание, разрушена стена. На месте событий уже работают профильные службы.

Также оккупанты попали в школу в одном из районов Запорожья. В учебном заведении повреждена крыша и выбиты стекла.

Еще были попадания в объекты инфраструктуры и на открытые территории", - говорится в сообщении.

Кроме того, Старух подчеркнул, что существует вероятность повторных атак, и призвал не пренебрегать правилами безопасности: "Будьте максимально бдительны и осторожны. Заботьтесь друг о друге".

Также он напомнил, что на территории города могут оставаться опасные части боеприпасов. Нельзя подходить близко и трогать их. В случае обнаружения необходимо вызвать спасателей.

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Обстрел Запорожья совершен ракетами С300, разрушения получили жилой дом, школа и объекты инфраструктуры, три человека ранены 01

Обстрел Запорожья совершен ракетами С300, разрушения получили жилой дом, школа и объекты инфраструктуры, три человека ранены 02

Обстрел Запорожья совершен ракетами С300, разрушения получили жилой дом, школа и объекты инфраструктуры, три человека ранены 03

Обстрел Запорожья совершен ракетами С300, разрушения получили жилой дом, школа и объекты инфраструктуры, три человека ранены 04

Обстрел Запорожья совершен ракетами С300, разрушения получили жилой дом, школа и объекты инфраструктуры, три человека ранены 05

Обстрел Запорожья совершен ракетами С300, разрушения получили жилой дом, школа и объекты инфраструктуры, три человека ранены 06

Запорожье (2651) обстрел (27151) Старух Александр (145)


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Скоти. параша.
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21.10.2022 10:37 Ответить
Это все сбитые части ракет, я правильно понимаю?
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21.10.2022 10:57 Ответить
Це дуже руйнівні ракети. Кацапи, якщо занадилися до Запоріжжя, то будуть по ньому бити, поки наші не знищать пускові.
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21.10.2022 11:05 Ответить
Не тільки С-300, збили наші ще крилатку. Слава ЗСУ!
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21.10.2022 12:01 Ответить
уйобки
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21.10.2022 12:08 Ответить
 
 