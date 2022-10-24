Из-за вражеских обстрелов за последние 3 недели в Киеве погибли 12 человек, еще 60 травмированы, - начальник полиции Киева Выговский. ФОТО

С начала полномасштабного вторжения агрессор производит обстрелы территории Украины из разных видов вооружения. Только за последние три недели в результате обстрелов вражескими ракетами и беспилотниками в Киеве погибли 12 человек и еще 60 были травмированы, повреждены жилые дома и объекты критической инфраструктуры.

Об этом сообщил начальник полиции Киева Иван Выговский, передает Цензор.НЕТ.

Он рассказал, что с 24 февраля 2022 года столичные полицейские зарегистрировали 1517 производств по фактам военных преступлений, совершенных российскими военными на территории столицы: "Среди совершенных преступлений - посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, государственная измена, коллаборационная деятельность, диверсия, нарушение законов и обычаев войны. Из общего количества 816 таких уголовных производств расследует Служба безопасности Украины. Только за последние три недели страна-террорист в очередной раз обстреляла Киев ракетами и беспилотниками. В результате вражеских прилетов погибли 12 граждан, еще 60 были травмированы. Разрушения получили жилые дома, объекты критической инфраструктуры, также были повреждены и уничтожены около ста автомобилей".







Кроме того, правоохранители продолжают осуществлять мероприятия по розыску лиц, совершивших тяжкие, особо тяжкие преступления и скрывающиеся от органов досудебного расследования, суда и учреждений исполнения наказаний.

"С момента полномасштабного вторжения разоблачены и задержаны 815 злоумышленников, совершивших умышленные убийства, тяжкие телесные повреждения, кражи, грабежи, разбои, незаконно хранили оружие, наркотики и незаконно завладели транспортными средствами", - добавил он.

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В полицию Киева за прошедшие 8 месяцев от граждан поступило 4034 обращения об исчезновении родных, из них 3308 найдено и восстановлено с ними связь. Также правоохранители продолжают работу по выявлению тел умерших – установлено 638 ​​человек.

Также следственными подразделениями главка полиции был наложен арест на имущество, принадлежащее субъектам предпринимательской деятельности учредителями, участниками, акционерами или бенефициарами которых прямо или косвенно являются граждане России или их резиденты. В частности, это касается одного из публичных акционерных обществ, стоимость которого составляет 21 502 416,00 гривен. Арестованы денежные активы в сумме 145 819,25 долларов США, 183 124,3 Евро, 4 358 020 гривен, тепловозы, нежилые помещения, сельскохозяйственная техника и оборудование к ней, транспортные средства и корпоративные права в виде 100 % уставного капитала, банковские счета и компьютерная техника".

Вместе с тем полицейские Киева продолжают обеспечивать правопорядок в столице и нести службу в сводных отрядах на территориях, где продолжаются активные боевые действия - патрулируют населенные пункты, дежурят на блокпостах и ​​помогают гражданскому населению.