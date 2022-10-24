Из-за вражеских обстрелов за последние 3 недели в Киеве погибли 12 человек, еще 60 травмированы, - начальник полиции Киева Выговский. ФОТО
С начала полномасштабного вторжения агрессор производит обстрелы территории Украины из разных видов вооружения. Только за последние три недели в результате обстрелов вражескими ракетами и беспилотниками в Киеве погибли 12 человек и еще 60 были травмированы, повреждены жилые дома и объекты критической инфраструктуры.
Об этом сообщил начальник полиции Киева Иван Выговский, передает Цензор.НЕТ.
Он рассказал, что с 24 февраля 2022 года столичные полицейские зарегистрировали 1517 производств по фактам военных преступлений, совершенных российскими военными на территории столицы: "Среди совершенных преступлений - посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, государственная измена, коллаборационная деятельность, диверсия, нарушение законов и обычаев войны. Из общего количества 816 таких уголовных производств расследует Служба безопасности Украины. Только за последние три недели страна-террорист в очередной раз обстреляла Киев ракетами и беспилотниками. В результате вражеских прилетов погибли 12 граждан, еще 60 были травмированы. Разрушения получили жилые дома, объекты критической инфраструктуры, также были повреждены и уничтожены около ста автомобилей".
Кроме того, правоохранители продолжают осуществлять мероприятия по розыску лиц, совершивших тяжкие, особо тяжкие преступления и скрывающиеся от органов досудебного расследования, суда и учреждений исполнения наказаний.
"С момента полномасштабного вторжения разоблачены и задержаны 815 злоумышленников, совершивших умышленные убийства, тяжкие телесные повреждения, кражи, грабежи, разбои, незаконно хранили оружие, наркотики и незаконно завладели транспортными средствами", - добавил он.
В полицию Киева за прошедшие 8 месяцев от граждан поступило 4034 обращения об исчезновении родных, из них 3308 найдено и восстановлено с ними связь. Также правоохранители продолжают работу по выявлению тел умерших – установлено 638 человек.
Также следственными подразделениями главка полиции был наложен арест на имущество, принадлежащее субъектам предпринимательской деятельности учредителями, участниками, акционерами или бенефициарами которых прямо или косвенно являются граждане России или их резиденты. В частности, это касается одного из публичных акционерных обществ, стоимость которого составляет 21 502 416,00 гривен. Арестованы денежные активы в сумме 145 819,25 долларов США, 183 124,3 Евро, 4 358 020 гривен, тепловозы, нежилые помещения, сельскохозяйственная техника и оборудование к ней, транспортные средства и корпоративные права в виде 100 % уставного капитала, банковские счета и компьютерная техника".
Вместе с тем полицейские Киева продолжают обеспечивать правопорядок в столице и нести службу в сводных отрядах на территориях, где продолжаются активные боевые действия - патрулируют населенные пункты, дежурят на блокпостах и помогают гражданскому населению.
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