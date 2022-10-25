Россияне всю ночь атаковали "Градами", тяжелой артиллерией и дронами-камикадзе Никопольский район Днепропетровщины. ФОТОрепортаж
Ночью оккупанты обстреляли три громады на Никопольщине - Никопольскую, Марганецкую и Мировскую.
Об этом в телеграме сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, передает Цензор.НЕТ.
"Россияне снова всю ночь терроризировали Никопольский район. Атаковали "Градами", тяжелой артиллерией и дронами-камикадзе.
Под вражеский огонь попали три громады - Никопольская, Марганецкая и Мировская.
Предварительно люди не пострадали.
Повреждены дома, автомобили, пищевое предприятие и водопровод", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в других районах области всю ночь гудели сирены, но обошлось без обстрелов. И в эту минуту спокойно.
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джефф картер
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