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Россияне всю ночь атаковали "Градами", тяжелой артиллерией и дронами-камикадзе Никопольский район Днепропетровщины. ФОТОрепортаж

Ночью оккупанты обстреляли три громады на Никопольщине - Никопольскую, Марганецкую и Мировскую.

Об этом в телеграме сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, передает Цензор.НЕТ.

"Россияне снова всю ночь терроризировали Никопольский район. Атаковали "Градами", тяжелой артиллерией и дронами-камикадзе.

Под вражеский огонь попали три громады - Никопольская, Марганецкая и Мировская.

Предварительно люди не пострадали.

Повреждены дома, автомобили, пищевое предприятие и водопровод", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в других районах области всю ночь гудели сирены, но обошлось без обстрелов. И в эту минуту спокойно.

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Россияне всю ночь атаковали Градами, тяжелой артиллерией и дронами-камикадзе Никопольский район Днепропетровщины 01

Россияне всю ночь атаковали Градами, тяжелой артиллерией и дронами-камикадзе Никопольский район Днепропетровщины 02

Россияне всю ночь атаковали Градами, тяжелой артиллерией и дронами-камикадзе Никопольский район Днепропетровщины 03

обстрел (27327) Резниченко Валентин (475) Днепропетровская область (3989)


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Дякувати Богу,що ніхто не постраждав,хоча дивлячись на фото цих безчинств ставиш собі питання-як таке можливо?
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25.10.2022 08:11 Ответить
рашистські нацисти, горіть усі в пеклі !!! Слава ЗСУ !!! Віримо в ЗСУ !!! Смерть рашистським окупантам !!!
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25.10.2022 08:14 Ответить
Нікополю дістається, як і Миколїву, кожен день. Руйнується все. Інколи без людських втрат.
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25.10.2022 08:33 Ответить
Всемеро поверни в серце ворогам нашим наругу їх, що нею Тебе, Господи, вони зневажали.
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25.10.2022 10:38 Ответить
 
 