Россияне всю ночь атаковали "Градами", тяжелой артиллерией и дронами-камикадзе Никопольский район Днепропетровщины. ФОТОрепортаж

Ночью оккупанты обстреляли три громады на Никопольщине - Никопольскую, Марганецкую и Мировскую.

Об этом в телеграме сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, передает Цензор.НЕТ.

"Россияне снова всю ночь терроризировали Никопольский район. Атаковали "Градами", тяжелой артиллерией и дронами-камикадзе.

Под вражеский огонь попали три громады - Никопольская, Марганецкая и Мировская.

Предварительно люди не пострадали.

Повреждены дома, автомобили, пищевое предприятие и водопровод", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в других районах области всю ночь гудели сирены, но обошлось без обстрелов. И в эту минуту спокойно.

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