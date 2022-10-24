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Когда Россия потеряет Херсон? Предательство Богуслаева | Бутусов В ПРЯМОМ ЭФИРЕ. ВИДЕО

Когда Россия потеряет Херсон? Как оккупанты готовятся обороняться в Херсоне? Возможен ли подрыв Каховской дамбы? И потрясающее разоблачение СБУ. Герой Украины Богуслаев незаконно продавал двигатели в Россию во время вторжения, чтобы российские вертолеты убивали граждан Украины. Об этом главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов в прямом эфире по каналу "Бутусов плюс".

Смотрите на Цензор.НЕТ.

Также смотрите: Президенту "Мотор Січ" Богуслаеву выбирают меру пресечения. ВИДЕО

Богуслаев Вячеслав (73) Херсон (2839) Бутусов Юрий (4367)


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Топ комментарии
+8
https://t.me/pecherhill/800 Печерский Холм :
На фоне прочих событий почти незамеченным осталось введение санкций руководством Украины против топовых российских олигархов. В перечне лиц попавших под санкции против фамилии Романа Абрамовича стоит весьма интересная пометка "вводятся только после процедуры обмена пленными и телами погибших". То есть - никогда. Пленными, понимаете, бывает и после войны годами обмениваются. В чем дело? Ну, вообще-то Офис президента Украины уже давно относится к Абрамовичу не беспристрастно. Еще в марте случился скандал, когда издание The Wall Street Journal рассказало как Зеленский лично просил Байдена не вводить санкции против Абрамовича. И тоже мотивировал, мол Абрамович с обменом пленных Украине помогает. В течении полугода тема "Абрамович помагает Украине менять пленных" в прессе всплывала не раз. Никого даже не заинтересовало, что такие заявления украинского ОП могли создать проблемы самому Абрамовичу. В России. В окружении Путина у Абрамовича немало доброжелателей, готовых утопить его тезисом сотрудничества с "украинскими фашистами". Однако...
Абрамович прекрасно себя чувствует в России. Украина к нему тоже претензий как-бы не имеет. То есть имеет, но с отсрочкой. На неопределенное время.
А реальность такая же, какой она была в марте и которой мы писали еще тогда. Не Украина использует Абрамовича. А Абрамович через Коломойского установил тесные деловые отношения с Ермаком, на зависть всему российскому деловому миру. И сейчас в этом сотрудничестве крайне заинтересован сам Ермак. Дело вот в чем.
В ОП не имеют илюзий, следующие выборы для них будут крайне тяжелыми. Абрамович же предложил ОП весьма солидный ресурс, т е услуги российских политтехнологов и топовых лидеров мнений. Вся эта публика в России сейчас осталась не у дел и потому с радостью возьмется работать для Украины. Частично мы уже видим, как в видеоблоге Юлии Латыниной регулярно появляется Арестович и транслируются абсолютно подоляковские тезисы. И не только у Латыниной ведь.
Дальше больше. Такие личности как Невзоров, Латынина, Белковский, Шульман и прочие, свои "мысли" будут высказывать вслух. А разного рода политтехнологи действовать будут тайно, на уровне исседовательских центров, консультантов и разработчиков стратегий. На ТВ их тезисы озвучивать будут исключительно граждане Украины.
А финансировать этот праздник жизни и привлекать личностей с именем и репутацией, будут как раз структуры Абрамовича. Для ОП Ермака это будет серьезное подспорье.
За такое можно и санкции... отсрочить.
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24.10.2022 21:30
+5
Зрада не Богуслаєва, а портнова, зеленського, коломойського і виборців 73 %
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24.10.2022 22:14
+3
,,А Захід Зе явно довіряє"(с). Не смішіть мої тапки
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25.10.2022 03:21
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https://t.me/pecherhill/800 Печерский Холм :
На фоне прочих событий почти незамеченным осталось введение санкций руководством Украины против топовых российских олигархов. В перечне лиц попавших под санкции против фамилии Романа Абрамовича стоит весьма интересная пометка "вводятся только после процедуры обмена пленными и телами погибших". То есть - никогда. Пленными, понимаете, бывает и после войны годами обмениваются. В чем дело? Ну, вообще-то Офис президента Украины уже давно относится к Абрамовичу не беспристрастно. Еще в марте случился скандал, когда издание The Wall Street Journal рассказало как Зеленский лично просил Байдена не вводить санкции против Абрамовича. И тоже мотивировал, мол Абрамович с обменом пленных Украине помогает. В течении полугода тема "Абрамович помагает Украине менять пленных" в прессе всплывала не раз. Никого даже не заинтересовало, что такие заявления украинского ОП могли создать проблемы самому Абрамовичу. В России. В окружении Путина у Абрамовича немало доброжелателей, готовых утопить его тезисом сотрудничества с "украинскими фашистами". Однако...
Абрамович прекрасно себя чувствует в России. Украина к нему тоже претензий как-бы не имеет. То есть имеет, но с отсрочкой. На неопределенное время.
А реальность такая же, какой она была в марте и которой мы писали еще тогда. Не Украина использует Абрамовича. А Абрамович через Коломойского установил тесные деловые отношения с Ермаком, на зависть всему российскому деловому миру. И сейчас в этом сотрудничестве крайне заинтересован сам Ермак. Дело вот в чем.
В ОП не имеют илюзий, следующие выборы для них будут крайне тяжелыми. Абрамович же предложил ОП весьма солидный ресурс, т е услуги российских политтехнологов и топовых лидеров мнений. Вся эта публика в России сейчас осталась не у дел и потому с радостью возьмется работать для Украины. Частично мы уже видим, как в видеоблоге Юлии Латыниной регулярно появляется Арестович и транслируются абсолютно подоляковские тезисы. И не только у Латыниной ведь.
Дальше больше. Такие личности как Невзоров, Латынина, Белковский, Шульман и прочие, свои "мысли" будут высказывать вслух. А разного рода политтехнологи действовать будут тайно, на уровне исседовательских центров, консультантов и разработчиков стратегий. На ТВ их тезисы озвучивать будут исключительно граждане Украины.
А финансировать этот праздник жизни и привлекать личностей с именем и репутацией, будут как раз структуры Абрамовича. Для ОП Ермака это будет серьезное подспорье.
За такое можно и санкции... отсрочить.
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24.10.2022 21:30 Ответить
'В ОП не имеют илюзий, следующие выборы для них будут крайне тяжелыми'

Мутна стаття. Смердить кацапнею 🤮
Вибори і військовий стан речі не сумісні.
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24.10.2022 22:10 Ответить
все правильно написано - от твоего ермака кацапими смердить еще до войны
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25.10.2022 03:11 Ответить
Які можуть бути вибори під час війни??? Владі мало населення, вбитого війною? Виборчі дільниці стануть ціллю #1 для дронів ворога.
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25.10.2022 01:56 Ответить
а ты что не в курсе что эти зеленые шлемазлы на следующую осень планируют выборы..
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25.10.2022 03:12 Ответить
если что, то война у нас с 2014 года и сегодняшние события это следствие выборов 2019 в том числе... проблема не в самих выборах, а в голосовании за "недоразумение"...
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25.10.2022 06:42 Ответить
тільки побільше 200-х /300-х на раSSію може "промити мозги" руZZкій біомасі...

всіх рашистів - путіністів на концерт кабздона в гундяївський рай!!

ще раз повторюсь:

раSSія це імперія Зла, країна терорист!
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24.10.2022 21:37 Ответить
Зрада не Богуслаєва, а портнова, зеленського, коломойського і виборців 73 %
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24.10.2022 22:14 Ответить
Ксенія, вибори 2019 року давно пройшли, а Ви як завели шарманку: "Зрада .... а портнова, зеленського, коломойського та виборців 73%" - так і крутите ? Доповідаю- особисто Вам : Порошенко та інші- програли начисто! І на майбутнє - варіантів немає! А Захід ЗЕ- явно довіряє, і Вас- не читає !
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25.10.2022 01:03 Ответить
,,А Захід Зе явно довіряє"(с). Не смішіть мої тапки
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25.10.2022 03:21 Ответить
Відчувається, Ірочко, що Ви совок-Вас запевнили, що ЗЕ бяка. І чим Ви відрізняєтеся від російського бидла, який вважає Путіна цацею? Чи на Заході ідіоти, що дають десятки мільярдів ДОЛАРІВ(!) та ******* зброю ЗЕ? Не смішіть мої тапки...
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25.10.2022 11:05 Ответить
есть желание повторить историю с северных болот? у них тоже "незаменимый" вова получился из окурка...
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25.10.2022 06:45 Ответить
До незаменимого ЗЕ далеко-у него еще и 1-й срок не вышел...А ты уговори Запад официально(!) дать тебе хотя бы 100$ и одну М16-и будешь иметь право говорить о будущем ЗЕ, стратег диванный....
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25.10.2022 11:16 Ответить
Збулось те, про що попереджали зебілів.
А ви все ніяк на зе нахвалитись не можете.
Ідіотики
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25.10.2022 11:36 Ответить
Все заспокоїтися не можете, Пані Ксенія? Пишіть ще,продовжуйте...Результат буде той же. Нульовий...
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26.10.2022 00:58 Ответить
Українські сили оборони збили третій за день російський гелікоптер Ка-52.
Три, два, один - двигуни загулi
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24.10.2022 23:08 Ответить
Киев, Сумы, Чернигов, Полтава, Одесса, Николаев, Винница - один единый народ Украины! Херсон ждет своего мгновения. Это что-то наверное да стоит.
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25.10.2022 09:41 Ответить
Якраз Богуслаев нікого не зраджував. Він від самого початку відкрито і послідовно працював на росію. Зрадники це ті, хто дозволяв (а може і допомогав) йому це робити. Це, перш за все, Порошенко а потім СБУ та Єрмак.
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25.10.2022 12:09 Ответить
При Порошенку Богуслаєв продав раші великий нуль.Свою бурну діяльність він розвернув з приходом до влади Зе. Як би ним займалось НАБУ, а не СБУ і ГУР, можна було б подумати, що влада в особі президента насправді бореться з зрадниками. А так , щоб замести свою причетність, влада його обміняє, як Медведчука.
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25.10.2022 13:22 Ответить
 
 