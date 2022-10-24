Когда Россия потеряет Херсон? Предательство Богуслаева | Бутусов В ПРЯМОМ ЭФИРЕ. ВИДЕО

Когда Россия потеряет Херсон? Как оккупанты готовятся обороняться в Херсоне? Возможен ли подрыв Каховской дамбы? И потрясающее разоблачение СБУ. Герой Украины Богуслаев незаконно продавал двигатели в Россию во время вторжения, чтобы российские вертолеты убивали граждан Украины. Об этом главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов в прямом эфире по каналу "Бутусов плюс".

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