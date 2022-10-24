Когда Россия потеряет Херсон? Предательство Богуслаева | Бутусов В ПРЯМОМ ЭФИРЕ. ВИДЕО
Когда Россия потеряет Херсон? Как оккупанты готовятся обороняться в Херсоне? Возможен ли подрыв Каховской дамбы? И потрясающее разоблачение СБУ. Герой Украины Богуслаев незаконно продавал двигатели в Россию во время вторжения, чтобы российские вертолеты убивали граждан Украины. Об этом главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов в прямом эфире по каналу "Бутусов плюс".
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+8 _ Moore
показать весь комментарий24.10.2022 21:30
+5 Ksenia VB
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+3 Ирина Иваненко #519065
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На фоне прочих событий почти незамеченным осталось введение санкций руководством Украины против топовых российских олигархов. В перечне лиц попавших под санкции против фамилии Романа Абрамовича стоит весьма интересная пометка "вводятся только после процедуры обмена пленными и телами погибших". То есть - никогда. Пленными, понимаете, бывает и после войны годами обмениваются. В чем дело? Ну, вообще-то Офис президента Украины уже давно относится к Абрамовичу не беспристрастно. Еще в марте случился скандал, когда издание The Wall Street Journal рассказало как Зеленский лично просил Байдена не вводить санкции против Абрамовича. И тоже мотивировал, мол Абрамович с обменом пленных Украине помогает. В течении полугода тема "Абрамович помагает Украине менять пленных" в прессе всплывала не раз. Никого даже не заинтересовало, что такие заявления украинского ОП могли создать проблемы самому Абрамовичу. В России. В окружении Путина у Абрамовича немало доброжелателей, готовых утопить его тезисом сотрудничества с "украинскими фашистами". Однако...
Абрамович прекрасно себя чувствует в России. Украина к нему тоже претензий как-бы не имеет. То есть имеет, но с отсрочкой. На неопределенное время.
А реальность такая же, какой она была в марте и которой мы писали еще тогда. Не Украина использует Абрамовича. А Абрамович через Коломойского установил тесные деловые отношения с Ермаком, на зависть всему российскому деловому миру. И сейчас в этом сотрудничестве крайне заинтересован сам Ермак. Дело вот в чем.
В ОП не имеют илюзий, следующие выборы для них будут крайне тяжелыми. Абрамович же предложил ОП весьма солидный ресурс, т е услуги российских политтехнологов и топовых лидеров мнений. Вся эта публика в России сейчас осталась не у дел и потому с радостью возьмется работать для Украины. Частично мы уже видим, как в видеоблоге Юлии Латыниной регулярно появляется Арестович и транслируются абсолютно подоляковские тезисы. И не только у Латыниной ведь.
Дальше больше. Такие личности как Невзоров, Латынина, Белковский, Шульман и прочие, свои "мысли" будут высказывать вслух. А разного рода политтехнологи действовать будут тайно, на уровне исседовательских центров, консультантов и разработчиков стратегий. На ТВ их тезисы озвучивать будут исключительно граждане Украины.
А финансировать этот праздник жизни и привлекать личностей с именем и репутацией, будут как раз структуры Абрамовича. Для ОП Ермака это будет серьезное подспорье.
За такое можно и санкции... отсрочить.
Мутна стаття. Смердить кацапнею 🤮
Вибори і військовий стан речі не сумісні.
всіх рашистів - путіністів на концерт кабздона в гундяївський рай!!
ще раз повторюсь:
раSSія це імперія Зла, країна терорист!
А ви все ніяк на зе нахвалитись не можете.
Ідіотики
Три, два, один - двигуни загулi