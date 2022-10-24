Коли Росія втратить Херсон? Зрада Богуслаєва | Бутусов НАЖИВО. ВIДЕО

Коли Росія втратить Херсон? Як окупанти готуються оборонятися в Херсоні? Чи можливий підрив Каховскої дамби? І приголомшливе викриття СБУ. Герой України Богуслаєв незаконно продавав двигуни до Росії під час вторгнення, щоб російські гелікоптери вбивали громадян України. Про це головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов у прямому ефірі на каналі "Бутусов плюс".

Дивіться на Цензор.НЕТ.

Також читайте: СБУ з 2019-го року прослуховувала президента "Мотор Січі" Богуслаєва та знала про його зв’язки з РФ, - Бутусов