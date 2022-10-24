Президенту "Мотор Січ" Богуслаеву выбирают меру пресечения. ВИДЕО

В Шевченковском суде избирают меру пресечения президенту "Мотор Січ" Вячеславу Богуслаеву

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Сам Богуслаев не признает обвинения в госизмене.

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Напомним, ранее сообщалось, что главу правления одного из крупнейших запорожских предприятий "Мотор Січ" Вячеслава Богуслаева задержали силовики и под конвоем его везут в Киев.

В СБУ сообщили, что задержали Богуслаева по подозрению в работе в РФ.

Позже СБУ опубликовала доказательства сотрудничества президента "Мотор Січ" Богуслаева с РФ.

По данным главного редактора Цензор.НЕТ Юрия Бутусова, СБУ с 2019-го года прослушивала Богуслаева и знала о его связях с РФ.

В то же время журналисты "Схем" установили, что Богуслаев имеет гражданство РФ.

Также смотрите: Сын главы "Мотор Січ" Богуслаева купил остров с замком в Италии за $10 млн, - журналист Бигус. ФОТО