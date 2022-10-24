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Президенту "Мотор Січ" Богуслаеву выбирают меру пресечения. ВИДЕО

В Шевченковском суде избирают меру пресечения президенту "Мотор Січ" Вячеславу Богуслаеву

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Сам Богуслаев не признает обвинения в госизмене.

Также смотрите: Сын главы "Мотор Січ" Богуслаева купил остров с замком в Италии за $10 млн, - журналист Бигус. ФОТО

Напомним, ранее сообщалось, что главу правления одного из крупнейших запорожских предприятий "Мотор Січ" Вячеслава Богуслаева задержали силовики и под конвоем его везут в Киев.

В СБУ сообщили, что задержали Богуслаева по подозрению в работе в РФ.

Позже СБУ опубликовала доказательства сотрудничества президента "Мотор Січ" Богуслаева с РФ.

По данным главного редактора Цензор.НЕТ Юрия Бутусова, СБУ с 2019-го года прослушивала Богуслаева и знала о его связях с РФ.

В то же время журналисты "Схем" установили, что Богуслаев имеет гражданство РФ.

Также смотрите: Сын главы "Мотор Січ" Богуслаева купил остров с замком в Италии за $10 млн, - журналист Бигус. ФОТО

Богуслаев Вячеслав (73) суд (25110)


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Топ комментарии
+19
Воно таке саме брехливе як і срущій в чємадан та й іньші кацапи...
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24.10.2022 17:20
+17
Ну, то что он прокацапское чмо - это было понятно давно!
Тут вопрос к СБУ - с 2000 г. это чмо имело гражданство РФ и никакой реакции !?
Служба прогнила до уровня ниже плинтуса....
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24.10.2022 17:31
+14
Пробач нас -наша багатостраждальна Батьківщина - що у тебе такі"герої"!
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24.10.2022 17:28
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Воно таке саме брехливе як і срущій в чємадан та й іньші кацапи...
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24.10.2022 17:20 Ответить
Конфисковать кровавые миллиарды и немедленно передать ЗСУ, а старую мразь отдать на передовую - пусть попадёт под бомбу выпущенную с его мотором‼️
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24.10.2022 17:44 Ответить
Настромити на палю та й нехай сидить. Куди він з кілка дінеться. Й охорони не потрібно й годувати не треба
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24.10.2022 21:49 Ответить
герой України!
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24.10.2022 17:23 Ответить
тут саме головне не вийти на самих себе. я так розумію останніх 30 років весь бомонд в усіх формах гвалтував право і закон. господь дякую тобі що послав на голову цьому дурному народу такі страждання. інакше як би він зрозумів що таке жити, а не сосати немитий російський.
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24.10.2022 17:23 Ответить
Я генеральний конструктор. Разработал кнопку "вкл дурака". Вот у меня тут на пузе...
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24.10.2022 17:24 Ответить
Пробач нас -наша багатостраждальна Батьківщина - що у тебе такі"герої"!
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24.10.2022 17:28 Ответить
Тварина....щей й базікає по кацапськи
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24.10.2022 17:30 Ответить
Чому росіяни не слов'яни.

Чому московiя веде споконвiчну нескiнченну вiйну проти Русi-України.

Історична довідка.

https://youtu.be/9oeAoRxWBN0 https://youtu.be/9oeAoRxWBN0

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25.10.2022 05:50 Ответить
Ну, то что он прокацапское чмо - это было понятно давно!
Тут вопрос к СБУ - с 2000 г. это чмо имело гражданство РФ и никакой реакции !?
Служба прогнила до уровня ниже плинтуса....
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24.10.2022 17:31 Ответить
Від кучми, який подарував кацапам нашу стратегічну авіацію і крилаті ракети, що нас ними зараз обстрілюють, і донині, всю правлячу шушеру України потрібно посадити в концтабір до кінця їх життя по суду народного трибуналу за гріхи їх тяжкі проти українського народу.
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24.10.2022 18:18 Ответить
в 2000-м баба жуля с радостью на лабутенах отса...сывала пуйлу в кремле вава стучал там же членом по роялю, ну а пеця строил фабрику в липецке... а чем старик хуже?
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24.10.2022 18:41 Ответить
Діваху, до тримала його за яйця у мацковмькому нічному клубі, привезти треба.
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24.10.2022 17:36 Ответить
Входит в топ-25 самых богатых людей Украины.... Интересно, его обменяют или дадут скрыться?
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24.10.2022 17:42 Ответить
так всегда и было, кацапов привозили в Украину . чтобы они управляли во всех структурах. а украинцев по распределению вывозили до кацапов.
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24.10.2022 17:51 Ответить
разом з ним має бути заарештований кучма. це під його керівництвом були вкрадені у народу стратегічні державні підприємства
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24.10.2022 17:54 Ответить
Мразь, дурачка включает
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24.10.2022 17:55 Ответить
Филиал ФСБ , сами раскололись- слушали и знали все его схемы с 2021 г . , но ,когда уже 24 февраля после бомбежек мирных городов , гибели детей , военных ОНИ НЕ АРЕСТОВАЛИ ПОСТАВЩИКА ОРУЖИЯ ТЕРРОРИСТАМ РУССКИМ , так чем они лучше богуслаева? Старая мразь конечно смоется , так или иначе или сдохнет , чтобы остальных не светить
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24.10.2022 17:57 Ответить
Якій він в сраку конструктор, конструктори сидять у конструкторському бюро, а він рішало та крадій . Конфіскувати майно всієї родини бо на їх руках кров українців. А його навічно у карцер
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24.10.2022 18:13 Ответить
Не виключаю, що згодом з'ясується, що Україна може виробляти свої бойові гвинтокрили. Головне у будь-якій машині - це двигун. Навігаційне обладнання навіть кацапня сама не виробляє - у хранцузів купувала. Ну а далі - "кузовні роботи" - це можна і на "Авіаконі" робити.
Оця партійно-комсомольська агентура не лише зливала кацапам інфу, а й блокувала розвиток українського ВПК. Це - 100%.
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24.10.2022 18:14 Ответить
словоблудіє про українські гелікоптери точились роками, показували якісь експерементальні "машини" на базі мі 2, чи мі 4, тягнули час роками, готові були тягнути його десятиліттями, якби тільки Україна не випускала свої гелікоптери... - це був саботаж, зговор, чи удачна підривна й агентурна робота ворога? богуслаев - ворог матьорий і дуже небезпечний. таку гниду випускати й міняти не можливо.
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24.10.2022 23:50 Ответить
Скільки вже в України таких героїв? Пантеон починається з Савченко?
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24.10.2022 18:20 Ответить
Ще набагато раніше.
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24.10.2022 18:42 Ответить
Відпустять під заставу.Однодумець зеленського - портнов ,постарався.Той самий портнов,котрий повернувся в Україну відразу після перемоги зеленського.
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24.10.2022 19:12 Ответить
А мне вот таки интересно, Богуслаев эти движки сам контрабасом через границу пёр на горбу в Парашу? Или у него были сообщники в *ОПе, в СБУ, в Минтрансе, на таможне и т.д.?
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24.10.2022 19:28 Ответить
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24.10.2022 19:41 Ответить
его избирали люди.... украинские люди, он в авиационной отрасли... такая херня ы на Антонова... А вот Ф.Муравченко, генеральный конструктор ЗМКБ "Прогресс" который на одной территории с мотор сичью этого падонка на дух не переносил.
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24.10.2022 20:22 Ответить
Ох, бандерівці, катують російськомовного мальчіка, та навіть вже нє мальчіка, а пацанюру, який виріс на українському хлібі і гадив цій державі і народу.
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24.10.2022 20:46 Ответить
Зам. Саламатина Пляцук, с которым они вместе грабили украинскую оборонку при Яныке, живет в Киеве и в *** не дует. Пооткрывал фирмы по торговле оружием. Силовики все всё знают и всем всё по*** (откупился ?). И он такой не один. Про этого хера из новости тоже только сейчас СБУ узнали ? Сколько движков он успел продать кацапам за 8 месяцев ? А что поменялось ? Узкоглазый продлился, и теперь будет новый виток истории с китайцами и Мотор- Сичью ?
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24.10.2022 22:19 Ответить
.

гнида продовжує грати шимка та вперто не чує, що в неї питають.
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25.10.2022 05:40 Ответить
Чому росіяни не слов'яни.

Чому московiя веде споконвiчну нескiнченну вiйну проти Русi-України.

Історична довідка.

https://youtu.be/9oeAoRxWBN0

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25.10.2022 05:48 Ответить
Чому працює путінська пропаганда. "Це ідеологія нового типу, цих деталей ми не знали", -

вова пуйло набагато більш майстерний противник Заходу в тій ідеологічній війні, яку сьогодні рОсія веде проти США та Європи, чим був СРСР у часи Холодної війни.
Каже російський соціолог Ігор Ейдман у своєму Facebook.

https://files.ar25.org/sites/default/files/node/2018/12/40929/putinpropaganda.jpg

"Нинішня ідеологічна війна проти Заходу набагато підступніша та ефективніша, ніж за часів Радянського Союзу. Якщо СРСР обстрілював світ цілісним ідеологічними болванками "комунізму", то путінський кремль використовує пропагандистські снаряди з боєголовками, що розділяються, кожна з яких летить до певної мети.

Різним групам населення надсилаються різні, іноді протилежні ідеологічні меседжі, які дають змогу ефективно на них впливати", - відзначає Ейдман.



Ігор Ейдман

"Пропаганда розрахована на всі верстви західного суспільства, але є і пріоритетні цільові групи.

Це праві і ліві радикали, а також російськомовні і просто активно незадоволені громадяни. Радикали завжди були і будуть.

Завдання путінської пропаганди забезпечити їм масову підтримку і використовувати для руйнування демократичних інститутів.

Правих лякають іновірцями, геями і Соросом. Їм розповідають про навалу мігрантів, розпусну сексуальну освіту, права меншин, підступи лібералів і демократів.

Лівим надсилається меседж про лиходійства світової фінансової олігархії і транснаціональних корпорацій.

Російськомовних, які живуть за кордоном, розводять на патріотизм за принципом "наших б'ють".

Перед правими кремль позиціонує себе як останній захисник традиційних християнських цінностей; перед лівими - як противник американської гегемонії і світових буржуазних еліт", - пише соціолог.

При всьому еклектизмі пропаганда путінського режиму має цілісний ідеологічний стрижень - це антилібералізм і атиамериканизм (для всіх, крім самих американців). На цьому сходяться і ліві, і праві західні радикали, і російськомовні "ватники" за кордоном.

Ця пропаганда завжди спрямована на підрив довіри населення до демократичних інститутів і цінностей, на руйнування атлантичної єдності.

Головний меседж для європейців і жителів інших демократичних країн - "у всіх світових бідах винні США, ваша "демократія" всього лише - американська маріонетка; путін хоче миру, а американці ведуть до війни".

Самим американцям надсилається інший меседж: "європейці і інші союзники обманюють і оббирають вас".

"Ідеологія гібридної війни вкрай еклектична, однак вона існує. Це ідеологія нового типу, що відповідає епосі таргетованої реклами, коли кожному дається тільки те, що він хоче почути. Тому вона особливо небезпечна", - говорить експерт.
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25.10.2022 06:04 Ответить
Зачем таких еще содержать в камере и кормить. Расстрелять прямо на рабочем месте без суда и следствия.Ублюдок
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25.10.2022 08:07 Ответить
Коротше: Я не я і лошадь не моя!
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25.10.2022 08:10 Ответить
потвора
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25.10.2022 10:16 Ответить
 
 