Президенту "Мотор Січ" Богуслаеву выбирают меру пресечения. ВИДЕО
В Шевченковском суде избирают меру пресечения президенту "Мотор Січ" Вячеславу Богуслаеву
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Сам Богуслаев не признает обвинения в госизмене.
Напомним, ранее сообщалось, что главу правления одного из крупнейших запорожских предприятий "Мотор Січ" Вячеслава Богуслаева задержали силовики и под конвоем его везут в Киев.
В СБУ сообщили, что задержали Богуслаева по подозрению в работе в РФ.
Позже СБУ опубликовала доказательства сотрудничества президента "Мотор Січ" Богуслаева с РФ.
По данным главного редактора Цензор.НЕТ Юрия Бутусова, СБУ с 2019-го года прослушивала Богуслаева и знала о его связях с РФ.
В то же время журналисты "Схем" установили, что Богуслаев имеет гражданство РФ.
Топ комментарии
+19 Александр Чуднивец #474549
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+17 AbOriginal_UA
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+14 Nedd Tyler #309657
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Чому московiя веде споконвiчну нескiнченну вiйну проти Русi-України.
Історична довідка.
https://youtu.be/9oeAoRxWBN0 https://youtu.be/9oeAoRxWBN0
Тут вопрос к СБУ - с 2000 г. это чмо имело гражданство РФ и никакой реакции !?
Служба прогнила до уровня ниже плинтуса....
Оця партійно-комсомольська агентура не лише зливала кацапам інфу, а й блокувала розвиток українського ВПК. Це - 100%.
гнида продовжує грати шимка та вперто не чує, що в неї питають.
Чому московiя веде споконвiчну нескiнченну вiйну проти Русi-України.
Історична довідка.
https://youtu.be/9oeAoRxWBN0
вова пуйло набагато більш майстерний противник Заходу в тій ідеологічній війні, яку сьогодні рОсія веде проти США та Європи, чим був СРСР у часи Холодної війни.
Каже російський соціолог Ігор Ейдман у своєму Facebook.
https://files.ar25.org/sites/default/files/node/2018/12/40929/putinpropaganda.jpg
"Нинішня ідеологічна війна проти Заходу набагато підступніша та ефективніша, ніж за часів Радянського Союзу. Якщо СРСР обстрілював світ цілісним ідеологічними болванками "комунізму", то путінський кремль використовує пропагандистські снаряди з боєголовками, що розділяються, кожна з яких летить до певної мети.
Різним групам населення надсилаються різні, іноді протилежні ідеологічні меседжі, які дають змогу ефективно на них впливати", - відзначає Ейдман.
Ігор Ейдман
"Пропаганда розрахована на всі верстви західного суспільства, але є і пріоритетні цільові групи.
Це праві і ліві радикали, а також російськомовні і просто активно незадоволені громадяни. Радикали завжди були і будуть.
Завдання путінської пропаганди забезпечити їм масову підтримку і використовувати для руйнування демократичних інститутів.
Правих лякають іновірцями, геями і Соросом. Їм розповідають про навалу мігрантів, розпусну сексуальну освіту, права меншин, підступи лібералів і демократів.
Лівим надсилається меседж про лиходійства світової фінансової олігархії і транснаціональних корпорацій.
Російськомовних, які живуть за кордоном, розводять на патріотизм за принципом "наших б'ють".
Перед правими кремль позиціонує себе як останній захисник традиційних християнських цінностей; перед лівими - як противник американської гегемонії і світових буржуазних еліт", - пише соціолог.
При всьому еклектизмі пропаганда путінського режиму має цілісний ідеологічний стрижень - це антилібералізм і атиамериканизм (для всіх, крім самих американців). На цьому сходяться і ліві, і праві західні радикали, і російськомовні "ватники" за кордоном.
Ця пропаганда завжди спрямована на підрив довіри населення до демократичних інститутів і цінностей, на руйнування атлантичної єдності.
Головний меседж для європейців і жителів інших демократичних країн - "у всіх світових бідах винні США, ваша "демократія" всього лише - американська маріонетка; путін хоче миру, а американці ведуть до війни".
Самим американцям надсилається інший меседж: "європейці і інші союзники обманюють і оббирають вас".
"Ідеологія гібридної війни вкрай еклектична, однак вона існує. Це ідеологія нового типу, що відповідає епосі таргетованої реклами, коли кожному дається тільки те, що він хоче почути. Тому вона особливо небезпечна", - говорить експерт.