Президенту "Мотор Січі" Богуслаєву обирають запобіжний захід. ВIДЕО

В Шевченківському суді обирають запобіжний захід президенту "Мотор Січі" В’ячеславу Богуслаєву

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Сам Богуслаєв не визнає звинувачення у держзраді.

Читайте: СБУ опублікувала докази співпраці президента "Мотор Січі" Богуслаєва з РФ : "Если Путин кончит, потом националисты нас кончат". АУДIО

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що голову правління одного із найбільших запорізьких підприємств "Мотор Січ" В’ячеслава Богуслаєва затримали силовики і під конвоєм його везуть до Києва.

В СБУ повідомили, що затримали Богуслаєва за підозрою у роботі на РФ.

Пізніше СБУ опублікувала докази співпраці президента "Мотор Січі" Богуслаєва з РФ.

За даними головного редактор Цензор.НЕТ Юрія Бутусова, СБУ з 2019-го року прослуховувала Богуслаєва та знала про його зв’язки з РФ.

Водночас журналісти "Схем" встановили, що Богуслаєв має громадянство РФ.

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