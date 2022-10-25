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Новости Фото Агрессия России против Украины
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50 неиспользованных российских боеприпасов обнаружили на деоккупированной территории Херсонской области. ФОТО

50 неиспользованных боеприпасов обнаружили возле местной школы на территории Кочубеевской громады в Херсонской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Херсонской областной прокуратуры.

"В течение 24-25 октября 2022 года прокуроры в составе совместных групп с работниками Службы безопасности Украины, полиции и экспертами провели осмотр разрушенной вражескими обстрелами инфраструктуры Кочубеевской громады", - говорится в сообщении.

По информации от прокуроров, на территории одной из школ обнаружен склад боеприпасов вражеских войск, а также сожженная бронетехника. На месте происшествия находилось около 50 единиц неиспользованных боеприпасов, переданных взрывотехникам.

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50 неиспользованных российских боеприпасов обнаружили на деоккупированной территории Херсонской области 02

50 неиспользованных российских боеприпасов обнаружили на деоккупированной территории Херсонской области 03

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Автор: 

боеприпасы (2344) деоккупация (847) Херсонская область (4802)


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Скільки їх ще буде на сотню років вперед ...
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25.10.2022 18:17 Ответить
Если мы до сих пор находим такие вещи со времен второй мировой войны, то сколько еще будут люди находить после этой... Помню в селе у дедушки и бабушки, каждый год садили картошку и прочее. И практически каждый год кто-то из нашей семьи находил патрон в земле.
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25.10.2022 18:27 Ответить
"Патрон"?! Я рік тому гранату Ф-1 знайшов у лісі!
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25.10.2022 19:05 Ответить
Склад боепрмпасов в школе- ну не кати винищувачі украіїнства! Їм потрібна тільки територія . Так легко вони й Херсон затоплять підірвавши дамбу - одна надія,розуму не вистачить
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25.10.2022 18:54 Ответить
 
 