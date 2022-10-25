50 неиспользованных российских боеприпасов обнаружили на деоккупированной территории Херсонской области. ФОТО

50 неиспользованных боеприпасов обнаружили возле местной школы на территории Кочубеевской громады в Херсонской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Херсонской областной прокуратуры.

"В течение 24-25 октября 2022 года прокуроры в составе совместных групп с работниками Службы безопасности Украины, полиции и экспертами провели осмотр разрушенной вражескими обстрелами инфраструктуры Кочубеевской громады", - говорится в сообщении.

По информации от прокуроров, на территории одной из школ обнаружен склад боеприпасов вражеских войск, а также сожженная бронетехника. На месте происшествия находилось около 50 единиц неиспользованных боеприпасов, переданных взрывотехникам.





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