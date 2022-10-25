50 неиспользованных российских боеприпасов обнаружили на деоккупированной территории Херсонской области. ФОТО
50 неиспользованных боеприпасов обнаружили возле местной школы на территории Кочубеевской громады в Херсонской области.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Херсонской областной прокуратуры.
"В течение 24-25 октября 2022 года прокуроры в составе совместных групп с работниками Службы безопасности Украины, полиции и экспертами провели осмотр разрушенной вражескими обстрелами инфраструктуры Кочубеевской громады", - говорится в сообщении.
По информации от прокуроров, на территории одной из школ обнаружен склад боеприпасов вражеских войск, а также сожженная бронетехника. На месте происшествия находилось около 50 единиц неиспользованных боеприпасов, переданных взрывотехникам.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Qq Qqq #455433
показать весь комментарий25.10.2022 18:17 Ответить Мне нравится 3
Алексей Алексеев #506718
показать весь комментарий25.10.2022 18:27 Ответить Мне нравится 6
Яр Холодний
показать весь комментарий25.10.2022 19:05 Ответить Мне нравится 1
Наталия Гончар
показать весь комментарий25.10.2022 18:54 Ответить Мне нравится 2
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль