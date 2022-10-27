Заместитель руководителя Кировоградской прокуратуры Маленко подозревается во взяточничестве, за $7,5 тыс. обещал "помочь" оформить группу инвалидности, - ГБР. ФОТОрепортаж
Сотрудники ГБР сообщили о подозрении одному из руководителей прокуроры Кировоградской области.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.
Чиновник за взятку обещал содействовать мужчине в оформлении группы инвалидности.
"Установлено, что местный житель обратился к экстрасенсу по поводу судьбы больного отца - стоит ли делать ему операцию или же оформить инвалидность. "Медиум" решила подзаработать и предоставила контакт знакомому прокурору. Чиновник намекнул, что процедура оформления инвалидности долговременная, нужно решать вопрос с главой комиссии в другой области за 7,5 тысячи долларов.
Прокурор получил деньги вблизи места работы якобы для передачи главе комиссии медико-социальной экспертизы. После чего был задержан правоохранителями", - говорится в сообщении.
Он подозревается в склонении к покушению на предоставление неправомерной выгоды должностному лицу, занимающему ответственное положение, за совершение должностным лицом в интересах третьего лица какого-либо действия с использованием предоставленной ему власти и служебного положения (ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст.369 УК Украины).
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 4 до 8 лет с конфискацией имущества или без таковой.
По данным источника, речь идет о заместителе руководителя Кировоградской областной прокуратуры Александре Маленко.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
місцевий мешканець звернувся до екстрасенса з приводу долі хворого батька - чи варто робити йому операцію або ж оформити інвалідність. "Медіум" вирішила підзаробити й надала контакт знайомого прокурора.