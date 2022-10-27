Заместитель руководителя Кировоградской прокуратуры Маленко подозревается во взяточничестве, за $7,5 тыс. обещал "помочь" оформить группу инвалидности, - ГБР. ФОТОрепортаж

Сотрудники ГБР сообщили о подозрении одному из руководителей прокуроры Кировоградской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Чиновник за взятку обещал содействовать мужчине в оформлении группы инвалидности.

"Установлено, что местный житель обратился к экстрасенсу по поводу судьбы больного отца - стоит ли делать ему операцию или же оформить инвалидность. "Медиум" решила подзаработать и предоставила контакт знакомому прокурору. Чиновник намекнул, что процедура оформления инвалидности долговременная, нужно решать вопрос с главой комиссии в другой области за 7,5 тысячи долларов.

Прокурор получил деньги вблизи места работы якобы для передачи главе комиссии медико-социальной экспертизы. После чего был задержан правоохранителями", - говорится в сообщении.

Он подозревается в склонении к покушению на предоставление неправомерной выгоды должностному лицу, занимающему ответственное положение, за совершение должностным лицом в интересах третьего лица какого-либо действия с использованием предоставленной ему власти и служебного положения (ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст.369 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 4 до 8 лет с конфискацией имущества или без таковой.

По данным источника, речь идет о заместителе руководителя Кировоградской областной прокуратуры Александре Маленко.

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