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Заместитель руководителя Кировоградской прокуратуры Маленко подозревается во взяточничестве, за $7,5 тыс. обещал "помочь" оформить группу инвалидности, - ГБР. ФОТОрепортаж

Сотрудники ГБР сообщили о подозрении одному из руководителей прокуроры Кировоградской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Чиновник за взятку обещал содействовать мужчине в оформлении группы инвалидности.

"Установлено, что местный житель обратился к экстрасенсу по поводу судьбы больного отца - стоит ли делать ему операцию или же оформить инвалидность. "Медиум" решила подзаработать и предоставила контакт знакомому прокурору. Чиновник намекнул, что процедура оформления инвалидности долговременная, нужно решать вопрос с главой комиссии в другой области за 7,5 тысячи долларов.

Прокурор получил деньги вблизи места работы якобы для передачи главе комиссии медико-социальной экспертизы. После чего был задержан правоохранителями", - говорится в сообщении.

Он подозревается в склонении к покушению на предоставление неправомерной выгоды должностному лицу, занимающему ответственное положение, за совершение должностным лицом в интересах третьего лица какого-либо действия с использованием предоставленной ему власти и служебного положения (ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст.369 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 4 до 8 лет с конфискацией имущества или без таковой.

По данным источника, речь идет о заместителе руководителя Кировоградской областной прокуратуры Александре Маленко.

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Заместитель руководителя Кировоградской прокуратуры Маленко подозревается во взяточничестве, за $7,5 тыс. обещал помочь оформить группу инвалидности, - ГБР 01
Заместитель руководителя Кировоградской прокуратуры Маленко подозревается во взяточничестве, за $7,5 тыс. обещал помочь оформить группу инвалидности, - ГБР 02
Заместитель руководителя Кировоградской прокуратуры Маленко подозревается во взяточничестве, за $7,5 тыс. обещал помочь оформить группу инвалидности, - ГБР 03
Заместитель руководителя Кировоградской прокуратуры Маленко подозревается во взяточничестве, за $7,5 тыс. обещал помочь оформить группу инвалидности, - ГБР 04
Заместитель руководителя Кировоградской прокуратуры Маленко подозревается во взяточничестве, за $7,5 тыс. обещал помочь оформить группу инвалидности, - ГБР 05

взятка (6160) прокуратура (5013) ГБР (2990) Кировоградская область (631)


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Битва экстрасенсов отдыхает

місцевий мешканець звернувся до екстрасенса з приводу долі хворого батька - чи варто робити йому операцію або ж оформити інвалідність. "Медіум" вирішила підзаробити й надала контакт знайомого прокурора.
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27.10.2022 16:16 Ответить
Дааааа....***(((Просто сюр......
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27.10.2022 16:18 Ответить
в якому саме місці сюр? Всю незалежність України таке було,навіть більше ніж зараз,зараз хоча більш менш за це намагаються виявляти і карати,а до війни роби скільки хочеш,ніхто слова не скаже,саме через це зараз така ситуація в державі і відбувається
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27.10.2022 16:35 Ответить
Мужик вбив тещу. Пішов до медіума спитати, йому здаватись, чи ніхто не взнає. Медіум пішла до прокурора...
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27.10.2022 16:25 Ответить
Я мабуть відстав від життя. Тепер групу інвалідності зам прокурора робить?
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27.10.2022 16:26 Ответить
 
 