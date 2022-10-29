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Пособника оккупантов задержали в Харькове во время комендантского часа. ФОТО

Мужчина бродил в комендантский час. Правоохранители обнаружили в телефоне переписку с российскими абонентами, которая может свидетельствовать о сотрудничестве с оккупантами.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заместителя начальника департамента патрульной полиции Алексея Белошицкого.

Отмечается, что нарушитель в месседжах всячески демонстрировал свою приверженность захватчикам и посылал им координаты населенных пунктов Харьковской области.

"Пидсвынок успел и подзаработать на войне. Обнаружили скриншоты с переводами из российского банка", - написал Белошицкий.

Смотрите: СБУ задержала коллаборантку, возглавлявшую оккупационную "Роспочту" в Харьковской области. ФОТО

Пособника оккупантов задержали в Харькове во время комендантского часа 01
Пособника оккупантов задержали в Харькове во время комендантского часа 02
Пособника оккупантов задержали в Харькове во время комендантского часа 03

Автор: 

нарушения (948) Харьков (7515) государственная измена (1544)


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**** продажная.. за 30 сребреников...
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29.10.2022 10:42 Ответить
Я думав Тєрєхова зловили .
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29.10.2022 10:45 Ответить
Шарій?
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29.10.2022 10:48 Ответить
Нi, за грошi..
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29.10.2022 12:02 Ответить
Чувак зовсім не паливно "працював"...
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29.10.2022 13:14 Ответить
 
 