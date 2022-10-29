Пособника оккупантов задержали в Харькове во время комендантского часа. ФОТО
Мужчина бродил в комендантский час. Правоохранители обнаружили в телефоне переписку с российскими абонентами, которая может свидетельствовать о сотрудничестве с оккупантами.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заместителя начальника департамента патрульной полиции Алексея Белошицкого.
Отмечается, что нарушитель в месседжах всячески демонстрировал свою приверженность захватчикам и посылал им координаты населенных пунктов Харьковской области.
"Пидсвынок успел и подзаработать на войне. Обнаружили скриншоты с переводами из российского банка", - написал Белошицкий.
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Вася Шевченко #371210
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Ігор Медушівський
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