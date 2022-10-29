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Поплічника окупантів затримали у Харкові під час комендантської години. ФОТО

Чоловік блукав у комендантську годину. Правоохоронці знайшли в телефоні листування з російськими абонентами, що може свідчити про співпрацю з окупантами.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на заступника начальника департаменту патрульної поліції Олексія Білошицького.

Зазначається, що порушник у меседжах всіляко демонстрував свою прихильність загарбникам та надсилав їм координати населених пунктів Харківської області.

"Підсвинок встиг і підзаробити на війні. Виявили скріншоти з перерахунками з російського банку", - написав Білошицький.

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Поплічника окупантів затримали у Харкові під час комендантської години 01
Поплічника окупантів затримали у Харкові під час комендантської години 02
Поплічника окупантів затримали у Харкові під час комендантської години 03

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порушення (607) Харків (5631) державна зрада (1690)


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29.10.2022 10:42 Відповісти
Я думав Тєрєхова зловили .
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29.10.2022 10:45 Відповісти
Шарій?
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29.10.2022 10:48 Відповісти
Нi, за грошi..
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29.10.2022 12:02 Відповісти
Чувак зовсім не паливно "працював"...
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29.10.2022 13:14 Відповісти
 
 