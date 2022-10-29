Поплічника окупантів затримали у Харкові під час комендантської години. ФОТО
Чоловік блукав у комендантську годину. Правоохоронці знайшли в телефоні листування з російськими абонентами, що може свідчити про співпрацю з окупантами.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на заступника начальника департаменту патрульної поліції Олексія Білошицького.
Зазначається, що порушник у меседжах всіляко демонстрував свою прихильність загарбникам та надсилав їм координати населених пунктів Харківської області.
"Підсвинок встиг і підзаробити на війні. Виявили скріншоти з перерахунками з російського банку", - написав Білошицький.
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Вася Шевченко #371210
показати весь коментар29.10.2022 10:42 Відповісти Мені подобається 4
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