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Последствия утреннего обстрела Николаевщины российскими оккупантами. ФОТО

Российские захватчики обстреляли территорию Широковской громады Николаевской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Нацполиции.

"Утром российские военные нанесли удары по территории Широковской громады. Сейчас известно о повреждении частных жилых домов. Полная информация о разрушениях и пострадавших уточняется", - говорится в сообщении.

В то же время, в результате вчерашних нанесенных ударов по областному центру, полицейские задокументировали повреждения админздания, частного жилого дома, помещения частных предприятий, транспортных средств.

Также вчера обстрелам подверглась территория Галицыновской громады. Пострадали четверо мирных жителей от 27 до 86 лет.

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Последствия утреннего обстрела Николаевщины российскими оккупантами 01
Последствия утреннего обстрела Николаевщины российскими оккупантами 02

Автор: 

Николаевская область (2130) обстрел (27336) Нацполиция (16492)


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29.10.2022 11:02 Ответить
суки,горите в аду вечно
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29.10.2022 11:28 Ответить
 
 