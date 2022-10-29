Последствия утреннего обстрела Николаевщины российскими оккупантами. ФОТО
Российские захватчики обстреляли территорию Широковской громады Николаевской области.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Нацполиции.
"Утром российские военные нанесли удары по территории Широковской громады. Сейчас известно о повреждении частных жилых домов. Полная информация о разрушениях и пострадавших уточняется", - говорится в сообщении.
В то же время, в результате вчерашних нанесенных ударов по областному центру, полицейские задокументировали повреждения админздания, частного жилого дома, помещения частных предприятий, транспортных средств.
Также вчера обстрелам подверглась территория Галицыновской громады. Пострадали четверо мирных жителей от 27 до 86 лет.
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костя костев
показать весь комментарий29.10.2022 11:02 Ответить Мне нравится 1
костя костев
показать весь комментарий29.10.2022 11:28 Ответить Мне нравится 2
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