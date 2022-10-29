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Наслідки ранкового обстрілу Миколаївщини російськими окупантами. ФОТО

Російські загарбники обстріляли територію Широківської громади на Миколаївщині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані Нацполіції.

"Вранці російські військові завдали ударів по території Широківської громади. Наразі відомо про пошкодження приватних житлових будинків. Повна інформація про руйнації та постраждалих уточнюється", - йдеться в повідомленні.

Водночас, внаслідок вчорашніх завданих ударів по обласному центру, поліцейські задокументували пошкодження адмінбудівлі, приватного житлового будинку, приміщення приватних підприємств, транспортних засобів.

Також вчора обстрілів зазнала територія Галицинівської громади. Постраждали четверо мирних жителів віком від 27 до 86 років.

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Наслідки ранкового обстрілу Миколаївщини російськими окупантами 01
Наслідки ранкового обстрілу Миколаївщини російськими окупантами 02

Автор: 

Миколаївська область (2280) обстріл (28657) Нацполіція (15198)


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29.10.2022 11:02 Відповісти
суки,горите в аду вечно
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29.10.2022 11:28 Відповісти
 
 