Наслідки ранкового обстрілу Миколаївщини російськими окупантами. ФОТО

Російські загарбники обстріляли територію Широківської громади на Миколаївщині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані Нацполіції.

"Вранці російські військові завдали ударів по території Широківської громади. Наразі відомо про пошкодження приватних житлових будинків. Повна інформація про руйнації та постраждалих уточнюється", - йдеться в повідомленні.

Водночас, внаслідок вчорашніх завданих ударів по обласному центру, поліцейські задокументували пошкодження адмінбудівлі, приватного житлового будинку, приміщення приватних підприємств, транспортних засобів.

Також вчора обстрілів зазнала територія Галицинівської громади. Постраждали четверо мирних жителів віком від 27 до 86 років.

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