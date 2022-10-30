Оккупанты обстреляли Купянск и ряд населенных пунктов Харьковщины, - ОВА. ФОТО
За прошедшие сутки враг обстреливал г. Купянск, населенные пункты Волчанской громады Чугуевского района, а также села и поселки Чугуевского, Харьковского и Купянского районов области.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, в Купянске в результате обстрелов поврежден гражданский промышленный объект, произошел масштабный пожар. На месте работают спасатели, пожар локализован. Предварительно никто не пострадал.
По данным областного Центра экстренной медицинской помощи, в течение суток с ранением госпитализирована 58-летняя жительница Купянского района.
На деоккупированных территориях области продолжается разминирование. Пиротехники ГСЧС за сутки обезвредили 267 взрывоопасных предметов.
"На линии столкновения продолжаются боевые действия. Верим в наших защитников и вместе работаем на Победу", - добавляет Синегубов.
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Це наші хлопчики та дівчата на передку та цивільні люди гинуть не від самої довгої та озброєної армії, а від бандитів?
Дізнайся у словнику , що таке параноя , і більше не звинувачуй мене у своїй хворобі. Людина, яка вважає, що її коментарі хтось шукає - сама. на параною і хворіє.
Це я - порохобот і тут усі про це знають, а от звідки ти таке взялося та ким було у минулому житті - це ще треба розібратись і я це обов'язково з'ясую .
Я не хочу жодної дискусії з людиною, яка не освідомлює, що насправді відбувається на її батьківщині. До речі, ви там регулярно звинувачувала Україну , що вона не хоче виробляти зброю для захисту та лише клянчить її у вашої Німеччини та інших країн. Так от! Ми робимо зброю і наша «Гвоздик » вам це доведе незабаром.