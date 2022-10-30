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Оккупанты обстреляли Купянск и ряд населенных пунктов Харьковщины, - ОВА. ФОТО

За прошедшие сутки враг обстреливал г. Купянск, населенные пункты Волчанской громады Чугуевского района, а также села и поселки Чугуевского, Харьковского и Купянского районов области.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, в Купянске в результате обстрелов поврежден гражданский промышленный объект, произошел масштабный пожар. На месте работают спасатели, пожар локализован. Предварительно никто не пострадал.

По данным областного Центра экстренной медицинской помощи, в течение суток с ранением госпитализирована 58-летняя жительница Купянского района.

На деоккупированных территориях области продолжается разминирование. Пиротехники ГСЧС за сутки обезвредили 267 взрывоопасных предметов.

"На линии столкновения продолжаются боевые действия. Верим в наших защитников и вместе работаем на Победу", - добавляет Синегубов.

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Оккупанты обстреляли Купянск и ряд населенных пунктов Харьковщины, - ОВА 01
Оккупанты обстреляли Купянск и ряд населенных пунктов Харьковщины, - ОВА 02
Оккупанты обстреляли Купянск и ряд населенных пунктов Харьковщины, - ОВА 03

армия РФ (19375) обстрел (27366) Харьковщина (5577) Синегубов Олег (560)


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Учора пройшлася по аналізу Армій Світу. Оркостан не мав і не має позиції другої, як по озброєнню, так і по чисельності. Руські як завжди приписали собі статус,якого не має,хоча є-банда убивць.
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30.10.2022 09:30 Ответить
Тобто українці воюють з бандою убивць і нам можна не боятися?

Це наші хлопчики та дівчата на передку та цивільні люди гинуть не від самої довгої та озброєної армії, а від бандитів?
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30.10.2022 10:19 Ответить
У вас відсутнє засвоєння і аналіз поданої інформації. Судячи,як шукаєте мої коменти, можна зробити висновок, що є також параноя . Я порохобот,ви ж слуга пенька часів януковича
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30.10.2022 11:31 Ответить
Ви де були до 20.06.2022 ? Сиділа та чекала рузкій мір в Україні, щоб свабодна гаваріть па-рускі? Бо мови не знаєш.

Дізнайся у словнику , що таке параноя , і більше не звинувачуй мене у своїй хворобі. Людина, яка вважає, що її коментарі хтось шукає - сама. на параною і хворіє.

Це я - порохобот і тут усі про це знають, а от звідки ти таке взялося та ким було у минулому житті - це ще треба розібратись і я це обов'язково з'ясую .
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30.10.2022 11:47 Ответить
Нік Valeria Bartok,,нічого не говорить? З 2014 року,так це я . Наразі на сьогодні маю справжні імена. Так ,що ви раніше коментували, для мене не таємниця. У мене в друзях багато з ЄС,вас там не має. Прохання, якщо хочете дискусії,то направте в потрібне русло,а мене звільніть від спілкування з ко і тому подібне
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30.10.2022 11:57 Ответить
Та я вже зрозуміла, що для вас не таємниця, що я коментувала, тому ви мене обзивала зеботкою, кацапкою, а тут нова перлина, виявляється, що я слуга «пенька януковича».

Я не хочу жодної дискусії з людиною, яка не освідомлює, що насправді відбувається на її батьківщині. До речі, ви там регулярно звинувачувала Україну , що вона не хоче виробляти зброю для захисту та лише клянчить її у вашої Німеччини та інших країн. Так от! Ми робимо зброю і наша «Гвоздик » вам це доведе незабаром.
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30.10.2022 12:06 Ответить
 
 