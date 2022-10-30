Оккупанты обстреляли Купянск и ряд населенных пунктов Харьковщины, - ОВА. ФОТО

За прошедшие сутки враг обстреливал г. Купянск, населенные пункты Волчанской громады Чугуевского района, а также села и поселки Чугуевского, Харьковского и Купянского районов области.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, в Купянске в результате обстрелов поврежден гражданский промышленный объект, произошел масштабный пожар. На месте работают спасатели, пожар локализован. Предварительно никто не пострадал.

По данным областного Центра экстренной медицинской помощи, в течение суток с ранением госпитализирована 58-летняя жительница Купянского района.

На деоккупированных территориях области продолжается разминирование. Пиротехники ГСЧС за сутки обезвредили 267 взрывоопасных предметов.

"На линии столкновения продолжаются боевые действия. Верим в наших защитников и вместе работаем на Победу", - добавляет Синегубов.

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