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Новини Фото Війна
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Окупанти обстріляли Куп’янськ та низку населених пунктів Харківщини, - ОВА. ФОТО

Протягом минулої доби ворог обстрілював м. Куп’янськ, населені пункти Вовчанської громади Чугуївського району, а також села та селища Чугуївського, Харківського та Куп’янського районів області.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, в Куп'янську внаслідок обстрілів пошкоджено цивільний промисловий об'єкт, сталася масштабна пожежа. На місці працюють рятувальники, пожежу локалізовано. Попередньо, ніхто не постраждав.

За даними обласного Центру екстреної медичної допомоги, протягом доби з пораненням госпіталізована 58-річна мешканка Куп'янського району.

На деокупованих територіях області триває розмінування. Піротехніки ДСНС за добу знешкодили 267 вибухонебезпечних предметів.

"На лінії зіткнення тривають бойові дії. Віримо в наших захисників та спільно працюємо на Перемогу", - додає Синєгубов. 

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Окупанти обстріляли Куп’янськ та низку населених пунктів Харківщини, - ОВА 01
Окупанти обстріляли Куп’янськ та низку населених пунктів Харківщини, - ОВА 02
Окупанти обстріляли Куп’янськ та низку населених пунктів Харківщини, - ОВА 03

Автор: 

армія рф (17538) обстріл (28700) Харківщина (6054) Синєгубов Олег (859)


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Учора пройшлася по аналізу Армій Світу. Оркостан не мав і не має позиції другої, як по озброєнню, так і по чисельності. Руські як завжди приписали собі статус,якого не має,хоча є-банда убивць.
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30.10.2022 09:30 Відповісти
Тобто українці воюють з бандою убивць і нам можна не боятися?

Це наші хлопчики та дівчата на передку та цивільні люди гинуть не від самої довгої та озброєної армії, а від бандитів?
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30.10.2022 10:19 Відповісти
У вас відсутнє засвоєння і аналіз поданої інформації. Судячи,як шукаєте мої коменти, можна зробити висновок, що є також параноя . Я порохобот,ви ж слуга пенька часів януковича
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30.10.2022 11:31 Відповісти
Ви де були до 20.06.2022 ? Сиділа та чекала рузкій мір в Україні, щоб свабодна гаваріть па-рускі? Бо мови не знаєш.

Дізнайся у словнику , що таке параноя , і більше не звинувачуй мене у своїй хворобі. Людина, яка вважає, що її коментарі хтось шукає - сама. на параною і хворіє.

Це я - порохобот і тут усі про це знають, а от звідки ти таке взялося та ким було у минулому житті - це ще треба розібратись і я це обов'язково з'ясую .
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30.10.2022 11:47 Відповісти
Нік Valeria Bartok,,нічого не говорить? З 2014 року,так це я . Наразі на сьогодні маю справжні імена. Так ,що ви раніше коментували, для мене не таємниця. У мене в друзях багато з ЄС,вас там не має. Прохання, якщо хочете дискусії,то направте в потрібне русло,а мене звільніть від спілкування з ко і тому подібне
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30.10.2022 11:57 Відповісти
Та я вже зрозуміла, що для вас не таємниця, що я коментувала, тому ви мене обзивала зеботкою, кацапкою, а тут нова перлина, виявляється, що я слуга «пенька януковича».

Я не хочу жодної дискусії з людиною, яка не освідомлює, що насправді відбувається на її батьківщині. До речі, ви там регулярно звинувачувала Україну , що вона не хоче виробляти зброю для захисту та лише клянчить її у вашої Німеччини та інших країн. Так от! Ми робимо зброю і наша «Гвоздик » вам це доведе незабаром.
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30.10.2022 12:06 Відповісти
 
 