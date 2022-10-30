Окупанти обстріляли Куп’янськ та низку населених пунктів Харківщини, - ОВА. ФОТО

Протягом минулої доби ворог обстрілював м. Куп’янськ, населені пункти Вовчанської громади Чугуївського району, а також села та селища Чугуївського, Харківського та Куп’янського районів області.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, в Куп'янську внаслідок обстрілів пошкоджено цивільний промисловий об'єкт, сталася масштабна пожежа. На місці працюють рятувальники, пожежу локалізовано. Попередньо, ніхто не постраждав.

За даними обласного Центру екстреної медичної допомоги, протягом доби з пораненням госпіталізована 58-річна мешканка Куп'янського району.

На деокупованих територіях області триває розмінування. Піротехніки ДСНС за добу знешкодили 267 вибухонебезпечних предметів.

"На лінії зіткнення тривають бойові дії. Віримо в наших захисників та спільно працюємо на Перемогу", - додає Синєгубов.

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