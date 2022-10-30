Окупанти обстріляли Куп’янськ та низку населених пунктів Харківщини, - ОВА. ФОТО
Протягом минулої доби ворог обстрілював м. Куп’янськ, населені пункти Вовчанської громади Чугуївського району, а також села та селища Чугуївського, Харківського та Куп’янського районів області.
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, в Куп'янську внаслідок обстрілів пошкоджено цивільний промисловий об'єкт, сталася масштабна пожежа. На місці працюють рятувальники, пожежу локалізовано. Попередньо, ніхто не постраждав.
За даними обласного Центру екстреної медичної допомоги, протягом доби з пораненням госпіталізована 58-річна мешканка Куп'янського району.
На деокупованих територіях області триває розмінування. Піротехніки ДСНС за добу знешкодили 267 вибухонебезпечних предметів.
"На лінії зіткнення тривають бойові дії. Віримо в наших захисників та спільно працюємо на Перемогу", - додає Синєгубов.
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Це наші хлопчики та дівчата на передку та цивільні люди гинуть не від самої довгої та озброєної армії, а від бандитів?
Дізнайся у словнику , що таке параноя , і більше не звинувачуй мене у своїй хворобі. Людина, яка вважає, що її коментарі хтось шукає - сама. на параною і хворіє.
Це я - порохобот і тут усі про це знають, а от звідки ти таке взялося та ким було у минулому житті - це ще треба розібратись і я це обов'язково з'ясую .
Я не хочу жодної дискусії з людиною, яка не освідомлює, що насправді відбувається на її батьківщині. До речі, ви там регулярно звинувачувала Україну , що вона не хоче виробляти зброю для захисту та лише клянчить її у вашої Німеччини та інших країн. Так от! Ми робимо зброю і наша «Гвоздик » вам це доведе незабаром.