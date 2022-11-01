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Освобожденное от оккупантов Высокополье в Херсонской области. ФОТОрепортаж

Врагу не интересна жизнь, он несет только разрушение и истребление. Такая участь постигнет все оккупированные населенные пункты.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

"Каждый освобожденный населенный пункт имеет свою трагическую историю пребывания под российской оккупацией. Грабежи, убийства местного населения разрушения инфраструктуры, школ - все это присуще нашему коварному врагу. Ему не интересна жизнь, он несет только разрушение и истребление", - говорится в сообщении.

"Да и в Высокополье враг не стремился сохранить все вокруг, и это только малая доля того, что разрушено оккупантами. Помним! Победим!", - добавляют в Генштабе.

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Освобожденное от оккупантов Высокополье в Херсонской области 01
Освобожденное от оккупантов Высокополье в Херсонской области 02
Освобожденное от оккупантов Высокополье в Херсонской области 03
Освобожденное от оккупантов Высокополье в Херсонской области 04
Освобожденное от оккупантов Высокополье в Херсонской области 05
Освобожденное от оккупантов Высокополье в Херсонской области 06

Генштаб ВС (6294) деоккупация (847) Херсонская область (4781)


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И как после всего не пожелать кацапам прозябания на столетия.
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01.11.2022 12:45 Ответить
Мож кто знает, шо взорвала на каазлабаде вчерашняя кацап ракета, которую наши развернули в небе на 180* и направили в точку пуска.
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01.11.2022 12:48 Ответить
таке можливо? я теж хочу подивитися!!! де інформація?
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01.11.2022 12:57 Ответить
А на останній фотці слово (универмаг) до сих пір на кацапсячій написано.
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01.11.2022 12:53 Ответить
Тепер місцеві неодмінно виправлять на українську!Бо що кацапи першочергово роблять на нашій захопленній землі - хамовито "мітять" територію,бо переінакшують назви на свою кацапську.Один тільки приклад Марі(и)уполь або Донець(-)к!Нацисти-росіяни і є нацисти-рашистиА нам з ЗСУ своє робить - нищити їх всюди!
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01.11.2022 13:22 Ответить
чого хотів, "УНИВЕРМАГ", те - отримав..
знайте вже рідну, украЇнську, зебіли - какабЄзразніци.. або вчіть, нарешті.. як оце, на старості років, вчу сам, народжений на Донеччині, найближчий земляк (по батькам, вже вбитим хйлом та його ордою) останнього кошового отамана Війська Запорозького Низового, з Сумщини..
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01.11.2022 13:12 Ответить
 
 