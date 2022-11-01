Освобожденное от оккупантов Высокополье в Херсонской области. ФОТОрепортаж
Врагу не интересна жизнь, он несет только разрушение и истребление. Такая участь постигнет все оккупированные населенные пункты.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.
"Каждый освобожденный населенный пункт имеет свою трагическую историю пребывания под российской оккупацией. Грабежи, убийства местного населения разрушения инфраструктуры, школ - все это присуще нашему коварному врагу. Ему не интересна жизнь, он несет только разрушение и истребление", - говорится в сообщении.
"Да и в Высокополье враг не стремился сохранить все вокруг, и это только малая доля того, что разрушено оккупантами. Помним! Победим!", - добавляют в Генштабе.
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знайте вже рідну, украЇнську, зебіли - какабЄзразніци.. або вчіть, нарешті.. як оце, на старості років, вчу сам, народжений на Донеччині, найближчий земляк (по батькам, вже вбитим хйлом та його ордою) останнього кошового отамана Війська Запорозького Низового, з Сумщини..