Визволене від окупантів Високопілля на Херсонщині. ФОТОрепортаж

Ворогові не цікаве життя, він несе тільки руйнування та винищення. Така доля спіткає всі окуповані населені пункти.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

"Кожний звільнений населений пункт має свою трагічну історію перебування під російською окупацією. Грабунки, вбивства місцевого населення руйнування інфраструктури, шкіл - все це притаманне нашому підступному ворогу . Йому не цікаве життя, він несе тільки руйнування та винищення", - йдеться у повідомленні.

"Так і у Високопіллі ворог не прагнув зберегти все навколо, і це тільки мала частка того, що зруйновано окупантами. Памятаємо! Переможемо!", - додають у Генштабі.

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