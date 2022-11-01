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Новини Фото Війна
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Визволене від окупантів Високопілля на Херсонщині. ФОТОрепортаж

Ворогові не цікаве життя, він несе тільки руйнування та винищення. Така доля спіткає всі окуповані населені пункти.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

"Кожний звільнений населений пункт має свою трагічну історію перебування під російською окупацією. Грабунки, вбивства місцевого населення руйнування інфраструктури, шкіл - все це притаманне нашому підступному ворогу . Йому не цікаве життя, він несе тільки руйнування та винищення", - йдеться у повідомленні.

"Так і у Високопіллі ворог не прагнув зберегти все навколо, і це тільки мала частка того, що зруйновано окупантами. Памятаємо! Переможемо!", - додають у Генштабі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЗСУ визволили понад 90 населених пунктів на Херсонщині, - ОК "Південь". ВIДЕО

Визволене від окупантів Високопілля на Херсонщині 01
Визволене від окупантів Високопілля на Херсонщині 02
Визволене від окупантів Високопілля на Херсонщині 03
Визволене від окупантів Високопілля на Херсонщині 04
Визволене від окупантів Високопілля на Херсонщині 05
Визволене від окупантів Високопілля на Херсонщині 06

Автор: 

Генштаб ЗС (6593) деокупація (950) Херсонська область (5768)


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И как после всего не пожелать кацапам прозябания на столетия.
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01.11.2022 12:45 Відповісти
Мож кто знает, шо взорвала на каазлабаде вчерашняя кацап ракета, которую наши развернули в небе на 180* и направили в точку пуска.
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01.11.2022 12:48 Відповісти
таке можливо? я теж хочу подивитися!!! де інформація?
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01.11.2022 12:57 Відповісти
А на останній фотці слово (универмаг) до сих пір на кацапсячій написано.
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01.11.2022 12:53 Відповісти
Тепер місцеві неодмінно виправлять на українську!Бо що кацапи першочергово роблять на нашій захопленній землі - хамовито "мітять" територію,бо переінакшують назви на свою кацапську.Один тільки приклад Марі(и)уполь або Донець(-)к!Нацисти-росіяни і є нацисти-рашистиА нам з ЗСУ своє робить - нищити їх всюди!
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01.11.2022 13:22 Відповісти
чого хотів, "УНИВЕРМАГ", те - отримав..
знайте вже рідну, украЇнську, зебіли - какабЄзразніци.. або вчіть, нарешті.. як оце, на старості років, вчу сам, народжений на Донеччині, найближчий земляк (по батькам, вже вбитим хйлом та його ордою) останнього кошового отамана Війська Запорозького Низового, з Сумщини..
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01.11.2022 13:12 Відповісти
 
 