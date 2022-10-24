ЗСУ визволили понад 90 населених пунктів на Херсонщині, - ОК "Південь". ВIДЕО
Українські захисники визволили понад 90 населених пунктів Херсонщини від російських окупантів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє ОК "Південь".
"На Херсонщині сили оборони Півдня звільнили понад 90 населених пунктів, в яких мешкають понад 12 тисяч осіб", - йдеться в повідомленні.
У звільнених селах реалізуються комплекси стабілізаційних заходів.
Топ коментарі
+16 Вася Шевченко #371210
показати весь коментар24.10.2022 13:53
+13 Власов Сергей #321358
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+11 Vika Lysenko
показати весь коментар24.10.2022 14:15
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Слава, Слава, Слава!!!!!
за те , що знищують кацапську мразоту на нашій землі 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
Слава Господу за захист!
Україна переможе!
@Ray_net_ua
"Это мы растем или Путин и его армия уменьшается?" - ВСУ