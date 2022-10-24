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ЗСУ визволили понад 90 населених пунктів на Херсонщині, - ОК "Південь". ВIДЕО

Українські захисники визволили понад 90 населених пунктів Херсонщини від російських окупантів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє ОК "Південь".

"На Херсонщині сили оборони Півдня звільнили понад 90 населених пунктів, в яких мешкають понад 12 тисяч осіб", - йдеться в повідомленні.

У звільнених селах реалізуються комплекси стабілізаційних заходів.

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Автор: 

визволення (565) деокупація (950) Херсонська область (5789)


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Топ коментарі
+16
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24.10.2022 13:53
+13
Ray

@Ray_net_ua

"Это мы растем или Путин и его армия уменьшается?" - ВСУ
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24.10.2022 14:35
+11
🙏❤️💙💛Низький уклIн ! Героям Слава!
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24.10.2022 14:15
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24.10.2022 13:53 Відповісти
🙏❤️💙💛Низький уклIн ! Героям Слава!
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24.10.2022 14:15 Відповісти
Я з Вами в поклоні до самої землі.
Слава, Слава, Слава!!!!!
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24.10.2022 15:23 Відповісти
Честь і хвала нашим мужнім захисникам і захисницям та щира подяка
за те , що знищують кацапську мразоту на нашій землі 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
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24.10.2022 14:24 Відповісти
Слава Героям України!
Слава Господу за захист!
Україна переможе!
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24.10.2022 15:24 Відповісти
Слава Україні! Але важливе питання - за який період звільнили? Оскільки якщо дивитись той же deepstate мапа бойових дій майже статична… Більш того одне село ми на днях втратили. Це не страшно у великому підсумку, оскільки війна це нажаль річ довга, та ворога ми все одно переможемо, але хотілося б конкретики у новинах. Ато раз на тиждень читаєшь про звільнення 60/70/80 населенних пунктів, а по факту це інфа про одні і ті ж міста, просто за різний проміжок часу.
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24.10.2022 14:25 Відповісти
справа в тому що конкретики в новинах хоче і наш ворог.
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24.10.2022 19:08 Відповісти
Ray

@Ray_net_ua

"Это мы растем или Путин и его армия уменьшается?" - ВСУ
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24.10.2022 14:35 Відповісти
Це за який час? За останній місяць, тиждень, добу? Чому не уточнюєте?
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24.10.2022 15:53 Відповісти
ано вам нада? - сматрите телемарафон
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24.10.2022 15:54 Відповісти
Щоб не засмучуватися, всій країні треба дивитися телемарафон!
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24.10.2022 17:37 Відповісти
 
 