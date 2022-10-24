ЗСУ визволили понад 90 населених пунктів на Херсонщині, - ОК "Південь". ВIДЕО

Українські захисники визволили понад 90 населених пунктів Херсонщини від російських окупантів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє ОК "Південь".

"На Херсонщині сили оборони Півдня звільнили понад 90 населених пунктів, в яких мешкають понад 12 тисяч осіб", - йдеться в повідомленні.

У звільнених селах реалізуються комплекси стабілізаційних заходів.

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