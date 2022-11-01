Организация незаконного пересечения границы через систему "Шлях": руководительнице благотворительного фонда и посреднику сообщено о подозрении. ФОТО

Руководительница благотворительного фонда в Луцке вместе с сообщником организовали схему незаконного пересечения границы для мужчин призывного возраста через систему "Шлях".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Офиса Генерального прокурора.

"По данным следствия, глава благотворительного фонда в Луцке вместе с сообщником предлагали мужчинам призывного возраста включить их в систему "Шлях". Таким образом, военнообязанные могли выехать за границу под видом водителей, занимающихся перевозкой гумпомощи или грузов для нужд ВСУ.. Стоимость такой "услуги" для лиц, планировавших временно выехать за границу, составляла 3 тыс. долларов США, а для желающих уехать без возвращения в Украину – 4 тыс. долларов США.



Правоохранители задержали руководителя благотворительного фонда и посредника во время очередной передачи средств – 2 тыс. долларов США. В ходе обысков изъяты бланки заявлений от "водителей" с копиями документов, списки лиц с указанием суммы уплаченных средств, документы по гуманитарным грузам, мобильные телефоны, а также значительные суммы средств в разной валюте", - говорится в сообщении.



Отмечается, что в настоящее время решается вопрос об избрании мер подозреваемым .

Досудебное расследование процессуального руководства Печерской окружной прокуратуры города Киева по факту организации незаконной переправки лиц через государственную границу Украины осуществляется следователями Печерского УП ГУ Нацполиции в г. Киеве при оперативном сопровождении Департамента миграционной полиции Нацполиции Украины (ч. 3 ст. 332 УК Украины).

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