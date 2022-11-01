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Российские военные уничтожили каменные кресты храма в Олешках. ФОТО

олешки

Российские оккупанты разрушили каменные кресты на территории Олешковского храма. Территория понадобилась коллаборантам.

Об этом сообщил городской голова Олешек Евгений Рыщук, информирует Цензор.НЕТ.

"Эти колонны с крестами, в центре города Олешки на участке храма, были установлены задолго до того как я стал городским головой. По-рзному относились жители к города к этим крестам возле храма. Не буду скрывать, были и негативные отзывы. В любом случае Украина была и есть правовым государством, демонтаж по беспределу был невозможен, потому что в правовом государстве имущество защищают законы Украины. Появилась оккупационная "власть", которая живет и работает по своим "законам" и понятиям. Мы видим результат беззакония и беспредела", - говорится в сообщении.

По информации городского головы, территорию храма расчищают по приказу коллаборантов. Им для чего-то понадобилась земля у центра города.

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Российские военные уничтожили каменные кресты храма в Олешках 01
Российские военные уничтожили каменные кресты храма в Олешках 02
Российские военные уничтожили каменные кресты храма в Олешках 03

оккупация (10152) Алёшки (42) разрушение (163)


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Топ комментарии
+30
Сатаністи, ****. Хрестів бояться.
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01.11.2022 14:07
+12
кому они мешали??? дикари и варвары... орда *********
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01.11.2022 14:14
+10
киоски с шавермой будут ставить
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01.11.2022 14:07
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Сатаністи, ****. Хрестів бояться.
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01.11.2022 14:07 Ответить
киоски с шавермой будут ставить
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01.11.2022 14:07 Ответить
кому они мешали??? дикари и варвары... орда *********
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01.11.2022 14:14 Ответить
Русня это делали при оккупации всех своих соседей. У нас после второй мировой они тоже много чего испортили и разбили.
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01.11.2022 14:40 Ответить
чума на всіх кацапів довічно!
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01.11.2022 14:15 Ответить
Кацапы стопроцентные сатанисты.
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01.11.2022 14:21 Ответить
Мабуть шукали скарби Полуботка
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01.11.2022 14:29 Ответить
А нефиг было разрывать , на манер гундяевского сатаната, связи с Константинополем.
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01.11.2022 14:31 Ответить
Ну варвари ж, чому тут дивуватися. Племена варварів теж так "воювали" у ранньому Середньовіччі.
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01.11.2022 14:35 Ответить
Пристрелите 3,14 расов!
Або дайте автомат сам поїду, якщо у вас рука не підіймається
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01.11.2022 15:32 Ответить
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01.11.2022 16:00 Ответить
кадыровцы
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01.11.2022 16:23 Ответить
чудова демонстрація русского "православ"я".
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02.11.2022 01:39 Ответить
 
 