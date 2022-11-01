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Російські військові знищили кам’яні хрести храму в Олешках. ФОТО

олешки

Російські окупанти зруйнували кам’яні хрести на території олешківського храму. Територія знадобилася колаборантам.

Про це повідомив міський голова Олешків Євген Рищук, інформує Цензор.НЕТ.

"Ці колони з хрестами, в центрі міста Олешки на ділянці храму, були встановлені задовго до того, як я став міським головою. По-різному ставилися жителі міста до цих хрестів біля храму. Не буду приховувати були й негативні відгуки. Позаяк Україна була і є правовою державою, демонтаж по бєспрєдєлу був не можливий, бо в правовій державі майно захищають закони України. З’явилася окупаційна "влада", яка живе і працює по своїм "законам" і понятіям. Ми бачимо результат беззаконня і безпрєдєла", - йдеться в повідомленні.

За інформацією міського голови, територію храму розчищають за наказом колаборантів. Їм для чогось знадобилася земля у центра міста.  

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Російські військові знищили кам’яні хрести храму в Олешках 01
Російські військові знищили кам’яні хрести храму в Олешках 02
Російські військові знищили кам’яні хрести храму в Олешках 03

Автор: 

окупація (6702) Олешки (58) руйнування (257)


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Топ коментарі
+30
Сатаністи, ****. Хрестів бояться.
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01.11.2022 14:07
+12
кому они мешали??? дикари и варвары... орда *********
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01.11.2022 14:14
+10
киоски с шавермой будут ставить
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01.11.2022 14:07
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Сатаністи, ****. Хрестів бояться.
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01.11.2022 14:07 Відповісти
киоски с шавермой будут ставить
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01.11.2022 14:07 Відповісти
кому они мешали??? дикари и варвары... орда *********
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01.11.2022 14:14 Відповісти
Русня это делали при оккупации всех своих соседей. У нас после второй мировой они тоже много чего испортили и разбили.
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01.11.2022 14:40 Відповісти
чума на всіх кацапів довічно!
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01.11.2022 14:15 Відповісти
Кацапы стопроцентные сатанисты.
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01.11.2022 14:21 Відповісти
Мабуть шукали скарби Полуботка
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01.11.2022 14:29 Відповісти
А нефиг было разрывать , на манер гундяевского сатаната, связи с Константинополем.
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01.11.2022 14:31 Відповісти
Ну варвари ж, чому тут дивуватися. Племена варварів теж так "воювали" у ранньому Середньовіччі.
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01.11.2022 14:35 Відповісти
Пристрелите 3,14 расов!
Або дайте автомат сам поїду, якщо у вас рука не підіймається
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01.11.2022 15:32 Відповісти
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01.11.2022 16:00 Відповісти
кадыровцы
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01.11.2022 16:23 Відповісти
чудова демонстрація русского "православ"я".
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02.11.2022 01:39 Відповісти
 
 