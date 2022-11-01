Російські військові знищили кам’яні хрести храму в Олешках. ФОТО

Російські окупанти зруйнували кам’яні хрести на території олешківського храму. Територія знадобилася колаборантам.

Про це повідомив міський голова Олешків Євген Рищук, інформує Цензор.НЕТ.

"Ці колони з хрестами, в центрі міста Олешки на ділянці храму, були встановлені задовго до того, як я став міським головою. По-різному ставилися жителі міста до цих хрестів біля храму. Не буду приховувати були й негативні відгуки. Позаяк Україна була і є правовою державою, демонтаж по бєспрєдєлу був не можливий, бо в правовій державі майно захищають закони України. З’явилася окупаційна "влада", яка живе і працює по своїм "законам" і понятіям. Ми бачимо результат беззаконня і безпрєдєла", - йдеться в повідомленні.

За інформацією міського голови, територію храму розчищають за наказом колаборантів. Їм для чогось знадобилася земля у центра міста.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Російські окупанти зруйнували обсерваторію на Харківщині і пошкодили найбільший в Європі радіотелескоп, - Нацполіція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж





