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Последствия обстрела рашистами Купянского района Харьковщины. ФОТОрепортаж

Оккупанты обстреляли Купянский район в Харьковской области, прокуроры зафиксировали последствия вооруженной агрессии РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.

При процессуальном руководстве Купянской окружной прокуратуры Харьковской области начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

По данным следствия, 31 октября около 20:00 российские военные произвели артиллерийский обстрел г. Купянск. Поврежден жилой дом и хозяйственное помещение.

В это время оккупанты также обстреляли город из РСЗО. По предварительным данным, обстрел вражеской армией велся из РСЗО "Град" с оккупированной территории. Поврежден ряд частных домовладений и хозяйственных построек.

Под обстрелами оккупантов также оказался Купянский район. В пгт Ковшаровка ранена женщина. Повреждено здание учебного заведения.

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Последствия обстрела рашистами Купянского района Харьковщины 01
Последствия обстрела рашистами Купянского района Харьковщины 02
Последствия обстрела рашистами Купянского района Харьковщины 03
Последствия обстрела рашистами Купянского района Харьковщины 04
Последствия обстрела рашистами Купянского района Харьковщины 05

При осмотре места происшествия, проведенного прокурорами совместно со следователями полиции, изъяты обломки снарядов

обстрел (27225) ракеты (3572) Харьковщина (5577) Офис Генпрокурора (2470) Купянск (635)


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