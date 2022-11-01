Последствия обстрела рашистами Купянского района Харьковщины. ФОТОрепортаж

Оккупанты обстреляли Купянский район в Харьковской области, прокуроры зафиксировали последствия вооруженной агрессии РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.

При процессуальном руководстве Купянской окружной прокуратуры Харьковской области начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

По данным следствия, 31 октября около 20:00 российские военные произвели артиллерийский обстрел г. Купянск. Поврежден жилой дом и хозяйственное помещение.

В это время оккупанты также обстреляли город из РСЗО. По предварительным данным, обстрел вражеской армией велся из РСЗО "Град" с оккупированной территории. Поврежден ряд частных домовладений и хозяйственных построек.

Под обстрелами оккупантов также оказался Купянский район. В пгт Ковшаровка ранена женщина. Повреждено здание учебного заведения.

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При осмотре места происшествия, проведенного прокурорами совместно со следователями полиции, изъяты обломки снарядов