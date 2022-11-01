Наслідки обстрілу рашистами Куп’янського району Харківщини. ФОТОрепортаж

Окупанти обстріляли Куп’янський район на Харківщині, прокурори зафіксували наслідки збройної агресії РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.

За процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

За даними слідства, 31 жовтня близько 20:00 російські військові здійснили артилерійський обстріл м. Куп‘янськ. Пошкоджено житловий будинок та господарське приміщення.

В цей час окупанти також обстріляли місто із РСЗВ. За попередніми даними, обстріл ворожою армією вівся із РСЗВ "Град" з окупованої території. Пошкоджено низку приватних домоволодінь та господарських будівель.

Під обстрілами окупантів також опинився Куп‘янський район. У смт Ківшарівка поранено жінку. Пошкоджено будівлю навчального закладу.

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Під час огляду місця події, проведеного прокурорами спільно зі слідчими поліціі, вилучено уламки снарядів