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Новости Фото Война
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Последствия атаки дронов в Севастополе. ФОТО СО СПУТНИКА

Севастопольскую бухту после недавней атаки дронов сфотографировали со спутника.

Снимки обнародовал в твиттере OSINT-аналитик Бенджамин Питетт, сообщает Цензор.НЕТ.

"Спутниковые изображения, сделанные вчера (1 ноября - 24 канал) в 05:35 и 11:06 UTC, показывают два фрегата класса "Адмирал Григорович", которые сейчас дислоцируются в Черном море, пришвартованы в порту", - отметил аналитик.

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На первой фотографии можно увидеть, как корабль находился на буксире, а уже через 5 часов фрегат класса Адмирал Григорьевич расположили у швартовой стенки Стрелковой бухты.

Можно предположить, что на кадре изображен именно фрегат "Адмирал Макаров", но характер повреждений невозможно оценить из-за того, что его правая сторона "скрыта" от спутника.

Читайте: США следят за ситуацией со взрывами в Севастополе, - CNN

Также в сети предполагают, что на фотографии изображены "Адмирал Макаров" и "Адмирал Эссен".

Последствия атаки дронов в Севастополе 03

город Севастополь (1760) Черноморский флот РФ (1560)


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Топ комментарии
+20
Короче в етой бухте еще работы не початыйкрай. Так кучненько все стоят там беспечно что на берегу что в воде, там бы ракетами типо Точка У отработать всю ту территорию
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02.11.2022 15:27
+19
Ніфига на тих знімках не видно. Принаймні мені. Нехай фахівці розбираються..
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02.11.2022 15:16
+18
Нада бы по этой хировене лупануть как-то. Это топливные баки?
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02.11.2022 15:19
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Малость подрончили бухту - да, рузьге?
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02.11.2022 15:14 Ответить
Побухтили бухту бухтнутым каZZапам
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02.11.2022 19:31 Ответить
Ніфига на тих знімках не видно. Принаймні мені. Нехай фахівці розбираються..
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02.11.2022 15:16 Ответить
Надо притулу попросить, у него наверняка лучше фотки с народного спутника, там и разрешение 25 см)))
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02.11.2022 19:14 Ответить
Там якийсь хитрий супутник. Він працює якимись радіолучами. На фотці буде рентген тих обізян.
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02.11.2022 20:42 Ответить
так притула ще незвбрав гроші на фотки!
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02.11.2022 22:47 Ответить
ну, к слову сказать, ничего на фото и нет. я уж надеялся хоть на один притопленый
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02.11.2022 15:16 Ответить
Нада бы по этой хировене лупануть как-то. Это топливные баки?
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02.11.2022 15:19 Ответить
То ж були морські дрони, а не земноводні
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02.11.2022 15:21 Ответить
Знач нада такой водный большой дрон, с которого из отсека вылетит маленький или ракетка не большая и прямо по тем цыстернам
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02.11.2022 15:28 Ответить
є такий. Називається фрегат "Гетьман Сагайдачний". Його на початку вторгнення втопили, щоб його не втопили кацапи (нічого не нагадує?)
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02.11.2022 16:05 Ответить
Да вот это жирная цель

И выше еще что то такое лежит
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02.11.2022 15:22 Ответить
Там бы ГСМ в низ по склону растекся шо все лоханки бы захорелись, да и от брызгов тоже бы огонь разлетелся
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02.11.2022 15:27 Ответить
Зернохранилище.
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02.11.2022 15:44 Ответить
Доковая бухта.
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02.11.2022 15:47 Ответить
жаль
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02.11.2022 15:49 Ответить
Можем повторить
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02.11.2022 16:48 Ответить
Элеватор))))
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02.11.2022 22:46 Ответить
схоже то - зерновий термінал, може тому й поставили кораблі поруч...
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02.11.2022 22:50 Ответить
Той, шо до берега притулили, думаю для ремонту - "підсмажений".
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02.11.2022 15:20 Ответить
Ну що ж, наразі занурення а-ля лінкор "Новоросійськ" не вийшло, але початок з підбиття двох фрегатів, тральщика і ще якихось кораблів - не поганий результат.
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02.11.2022 15:20 Ответить
А что там за бочки огромные стоят рядами и очень просят чтобы по ним прилетела бавовна?
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02.11.2022 15:23 Ответить
Склады вооружения и топлива
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02.11.2022 15:26 Ответить
Вище написали, що то зерносховище.
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02.11.2022 16:03 Ответить
Для чого обдурили людей на неіснуючий спутник Притули?де він?жодного снімку немає,ці фото повинні бути з нашого супутника,з мосту Керчі також були не наші карти,спутнік не працює гроші у людей вкрали
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02.11.2022 15:27 Ответить
Потому что Притула шоумен шарлатан
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02.11.2022 15:29 Ответить
Навіщо дурню тут писати? Супутник працює у радіолокаційному діапазоні. Які знімки, які фото, придурок?
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02.11.2022 21:32 Ответить
тому що контроль над супутником переданий ЗСУ. А ЗСУ цю ситуацію не коментує
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02.11.2022 23:19 Ответить
Короче в етой бухте еще работы не початыйкрай. Так кучненько все стоят там беспечно что на берегу что в воде, там бы ракетами типо Точка У отработать всю ту территорию
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02.11.2022 15:27 Ответить
у Точки дальность 120 км
к Евпатории или Симферополю надо сначала подойти
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02.11.2022 16:52 Ответить
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02.11.2022 15:28 Ответить
Если ничего не видно, то зачем это публиковать?
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02.11.2022 15:42 Ответить
Не класу Адмірал Григорович - а фрегат проекту Бурєвєстнік! Таких фрегати три- Адмірал Ессен, Адмірал Макаров і Адмірал Григорович! Понабирають журналюг за оголошеннями
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02.11.2022 15:42 Ответить
Там (на світлинах) англійською написано https://images.cnscdn.com/images/f/2/4/3/f243bea43e2225c7ac09f30ab95e02d5/576x313.jpg Цілком можливо, що НАТО має свою класифікацію кораблів, подібно до літаків і ракет.
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02.11.2022 16:49 Ответить
Нічого не бачу. Але я не спеціаліст. Хай спеціалісти по фото розкажуть, що мовляв "ви що не бачите, отам малесенька чорна пляма справа це насправді наслідки від шаленого вибуху який пошкодив 97% корабля і взагалі не ясно яким чином його дотягнули до дока"...
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02.11.2022 15:45 Ответить
просто фотки, судячи з усього там максимум фарба обгоріла.
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02.11.2022 15:48 Ответить
на цих світлинах ніц не видко, бо метою атаки НЕ були надводні кораблі кацапів

там самохідна баржа лежить на дні бухти...
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02.11.2022 15:52 Ответить
Можливо ви маєте рацію, отож нехай лежить та баржа на дні бухти 😊
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02.11.2022 16:50 Ответить
Ничего не видно но очень интересно,
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02.11.2022 15:59 Ответить
орки конечно все спрятали, но судя по количеству вони в орколенде вмазали хорошо, нужно добить
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02.11.2022 16:15 Ответить
‼️Може краще можна роздивитися із супутника Притули ?
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02.11.2022 16:48 Ответить
Можна роздивитися...але тільки Притулі і більше нікому бо то "сікрєт"!
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02.11.2022 18:44 Ответить
ні, то на свято
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02.11.2022 21:00 Ответить
ЗСУ перетворіть ту бухту на ***** говень, будьте ласкаві!
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02.11.2022 17:09 Ответить
підтопили на зиму, щоб осінні шторми не унесли у відкрите море.
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02.11.2022 20:14 Ответить
Арестович сказав що будуть фотки з супутника Притули. За 2-3 тижні.
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02.11.2022 20:59 Ответить
Бл... Супутник Притули не дає фото знімків, бо працює в радіолокаційному діапазоні. Ти хоч школу закінчив, чи тільки 2 коридори?
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02.11.2022 21:34 Ответить
і що він ловить в радіо діапазоні? розміщення московських ребів?
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02.11.2022 22:57 Ответить
Ну то що є кінцевим результатом роботи цього супутника? Таблиця розподілу потужності радіохвиль на вибраній точці поверхні Землі? Чи подання результату у наочному вигляді, придатному для сприйняття зоровим аналізатором людини, тобто зображення? Око людини не здатне сприцмати рентгенівські хвилі, проте зображення Сонця в цьому спектрі отримали аже давно і його можна аналізувати
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02.11.2022 23:53 Ответить
москалі відбулися легким переляком.

надводні дрони виявилися якимись занадто тихоходними, японські торпеди-камікадзе в другій світовій і то швидші.
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03.11.2022 00:08 Ответить
"Газети читаємо з супутника" - казали вони. Ага, газети, з супутника не мождиво відрізнити флагманський корабль від лодки діда Мазая з зайцями.
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03.11.2022 11:15 Ответить
 
 