Последствия атаки дронов в Севастополе. ФОТО СО СПУТНИКА

Севастопольскую бухту после недавней атаки дронов сфотографировали со спутника.

Снимки обнародовал в твиттере OSINT-аналитик Бенджамин Питетт, сообщает Цензор.НЕТ.

"Спутниковые изображения, сделанные вчера (1 ноября - 24 канал) в 05:35 и 11:06 UTC, показывают два фрегата класса "Адмирал Григорович", которые сейчас дислоцируются в Черном море, пришвартованы в порту", - отметил аналитик.

На первой фотографии можно увидеть, как корабль находился на буксире, а уже через 5 часов фрегат класса Адмирал Григорьевич расположили у швартовой стенки Стрелковой бухты.

Можно предположить, что на кадре изображен именно фрегат "Адмирал Макаров", но характер повреждений невозможно оценить из-за того, что его правая сторона "скрыта" от спутника.

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Также в сети предполагают, что на фотографии изображены "Адмирал Макаров" и "Адмирал Эссен".