Последствия атаки дронов в Севастополе. ФОТО СО СПУТНИКА
Севастопольскую бухту после недавней атаки дронов сфотографировали со спутника.
Снимки обнародовал в твиттере OSINT-аналитик Бенджамин Питетт, сообщает Цензор.НЕТ.
"Спутниковые изображения, сделанные вчера (1 ноября - 24 канал) в 05:35 и 11:06 UTC, показывают два фрегата класса "Адмирал Григорович", которые сейчас дислоцируются в Черном море, пришвартованы в порту", - отметил аналитик.
На первой фотографии можно увидеть, как корабль находился на буксире, а уже через 5 часов фрегат класса Адмирал Григорьевич расположили у швартовой стенки Стрелковой бухты.
Можно предположить, что на кадре изображен именно фрегат "Адмирал Макаров", но характер повреждений невозможно оценить из-за того, что его правая сторона "скрыта" от спутника.
Также в сети предполагают, что на фотографии изображены "Адмирал Макаров" и "Адмирал Эссен".
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
И выше еще что то такое лежит
шоуменшарлатан
к Евпатории или Симферополю надо сначала подойти
там самохідна баржа лежить на дні бухти...
надводні дрони виявилися якимись занадто тихоходними, японські торпеди-камікадзе в другій світовій і то швидші.