Полиция на Харьковщине задержала двух предателей, распространявших в учебных заведениях пропагандистскую пророссийскую политику. ФОТОрепортаж

В Харьковской области полиция задержала директора учебного заведения и "специалистку" по управлению образования поселкового совета за распространение в учебных заведениях пропагандистской пророссийской политики.

Про це повідомляє в телеграмі Національна поліція України, передає Цензор.НЕТ.

"Один из фигурантов - директор учебного заведения - организовал преподавание образовательного процесса по программе РФ и получил от оккупационных властей "учебники российского образца". С целью распространения пропагандистской антиукраинской политики приказал уничтожить всю украинскую литературу и учебники.

Его коллега - "специалистка" по управлению образования поселкового совета - проводила агитационную работу среди работников учебных заведений и местных жителей, а на российских каналах рассказывала, как "с нетерпением ожидала прихода России с 2014 года"", - говорится в сообщении.

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