Полиция на Харьковщине задержала двух предателей, распространявших в учебных заведениях пропагандистскую пророссийскую политику. ФОТОрепортаж
В Харьковской области полиция задержала директора учебного заведения и "специалистку" по управлению образования поселкового совета за распространение в учебных заведениях пропагандистской пророссийской политики.
Про це повідомляє в телеграмі Національна поліція України, передає Цензор.НЕТ.
"Один из фигурантов - директор учебного заведения - организовал преподавание образовательного процесса по программе РФ и получил от оккупационных властей "учебники российского образца". С целью распространения пропагандистской антиукраинской политики приказал уничтожить всю украинскую литературу и учебники.
Его коллега - "специалистка" по управлению образования поселкового совета - проводила агитационную работу среди работников учебных заведений и местных жителей, а на российских каналах рассказывала, как "с нетерпением ожидала прихода России с 2014 года"", - говорится в сообщении.
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Отака гуйня, малята! (с)
В УКРАЇНІ 8 рік іде війна та 8 місяць повномаштабне вторгнення окупаційних військ підороzії та анексія земель УКРАЇНИ...!!!
ДЕ ВІЙСЬКОВІ ТРИБУНАЛИ для зрадників УКРАЇНИ та для чухраінсько-підоруzкіх кацапомордих зрадників-колаборантів...???!!!
Тобто, УКРАЇНСЬКІ платники податків та УКРАЇНСЬКА ГРОМАДА має тепер платити за утримування та харчування у тюрмах усієї тої чухраїнсько-кацапомордо-підороzької колаборантної мерзоти зрадників котрих засудили до різних термінів покарання за те, що вони підтримували підороzів у анексії УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЕЛЬ та наводили ракети та артилерію і авіацію для бомбардування на Українські міста та села, через котрих загинули десятки тисяч нівчому не повинних чоловіків, жінок та дітей...!!!
ВИ ЩО ТАМ В АП та РНБО ботви обїлися чи мухоморів обкурилися...???!!!
В УКРАЇНІ ТРЕБА ВЖЕ ЗАКІНЧУВАТИ З ТИМ ГУМАНІЗМОМ ДО ЧУХРАЇНСЬКИХ-ПІДОРОZІВ-КОЛАБОРАНТІВ-ЗРАДНИКІВ...!!!
ЛИШЕ НЕГАЙНА ДЕПАРТАЦІЯ ЦІЄЇ ПІДОРУZКОЇ-МЕРЗОТИ-КОЛАБОРАНТІВ НА СУД ВСИВИШНЬОГО ПРИВЕДЕ ЇХ ДО ТЯМИ...!!!