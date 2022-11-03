Последствия обстрела Купянского района Харьковщины российскими оккупантами: Погибли 2 женщины, ранения получили 3 человека, в том числе двое детей. ФОТОрепортаж
Российские оккупационные войска нанесли удар по Купянскому району.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.
"Вечером 1 ноября оккупанты обстреляли пгт Двухлетняя Купянского района. Погибла женщина, которая в это время находилась во дворе дома. Вечером того же дня враг, предварительно из РСЗО "Град", обстрелял с. Петропавловка. Ранена женщина и ее двое детей: мальчик 3 лет и 6-летняя девочка.
2 ноября продолжились обстрелы пгт Двуречная, с. Подолы и г. Купянск. Повреждены жилые дома. Во время ракетного удара оккупантов по Купянску ракета попала в частный дом, погибла женщина", - говорится в сообщении.
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Воьлодимир Омельянов
показать весь комментарий03.11.2022 14:27 Ответить Мне нравится 2
Игорь Матвеев #395524
показать весь комментарий03.11.2022 14:29 Ответить Мне нравится 0
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