Последствия обстрела Купянского района Харьковщины российскими оккупантами: Погибли 2 женщины, ранения получили 3 человека, в том числе двое детей. ФОТОрепортаж

Российские оккупационные войска нанесли удар по Купянскому району.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.

"Вечером 1 ноября оккупанты обстреляли пгт Двухлетняя Купянского района. Погибла женщина, которая в это время находилась во дворе дома. Вечером того же дня враг, предварительно из РСЗО "Град", обстрелял с. Петропавловка. Ранена женщина и ее двое детей: мальчик 3 лет и 6-летняя девочка.

2 ноября продолжились обстрелы пгт Двуречная, с. Подолы и г. Купянск. Повреждены жилые дома. Во время ракетного удара оккупантов по Купянску ракета попала в частный дом, погибла женщина", - говорится в сообщении.

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