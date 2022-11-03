Наслідки обстрілу Куп’янського району Харківщини російськими окупантами: Загинули 2 жінки, поранення дістали 3 особи, зокрема двоє дітей. ФОТОрепортаж
Російські окупаційні війська завдали удару по Куп’янському району.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.
"Ввечері 1 листопада окупанти обстріляли смт Дворічна Куп‘янського району. Загинула жінка, яка в цей час перебувала на подвір‘ї будинку. Ввечері того ж дня ворог, попередньо з РСЗВ "Град", обстріляв с. Петропавлівка. Поранено жінку та її двох дітей: хлопчика 3 років та 6-річну дівчинку.
2 листопада продовжились обстріли смт Дворічна, с. Подоли та м. Куп‘янськ. Пошкоджено житлові будинки. Під час ракетного удару окупантів по Куп‘янську ракета потрапила у приватний будинок, загинула жінка", - йдеться в повідомленні.
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Воьлодимир Омельянов
показати весь коментар03.11.2022 14:27 Відповісти Мені подобається 2
Игорь Матвеев #395524
показати весь коментар03.11.2022 14:29 Відповісти Мені подобається 0
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