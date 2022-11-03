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Наслідки обстрілу Куп’янського району Харківщини російськими окупантами: Загинули 2 жінки, поранення дістали 3 особи, зокрема двоє дітей. ФОТОрепортаж

Російські окупаційні війська завдали удару по Куп’янському району.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.

"Ввечері 1 листопада окупанти обстріляли смт Дворічна Куп‘янського району. Загинула жінка, яка в цей час перебувала на подвір‘ї будинку. Ввечері того ж дня ворог, попередньо з РСЗВ "Град", обстріляв с. Петропавлівка. Поранено жінку та її двох дітей: хлопчика 3 років та 6-річну дівчинку.

2 листопада продовжились обстріли смт Дворічна, с. Подоли та м. Куп‘янськ. Пошкоджено житлові будинки. Під час ракетного удару окупантів по Куп‘янську ракета потрапила у приватний будинок, загинула жінка", - йдеться в повідомленні.

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Наслідки обстрілу Куп’янського району Харківщини російськими окупантами: Загинули 2 жінки, поранення дістали 3 особи, зокрема двоє дітей 01
Наслідки обстрілу Куп’янського району Харківщини російськими окупантами: Загинули 2 жінки, поранення дістали 3 особи, зокрема двоє дітей 02
Наслідки обстрілу Куп’янського району Харківщини російськими окупантами: Загинули 2 жінки, поранення дістали 3 особи, зокрема двоє дітей 03
Наслідки обстрілу Куп’янського району Харківщини російськими окупантами: Загинули 2 жінки, поранення дістали 3 особи, зокрема двоє дітей 04

Автор: 

обстріл (28687) Харківщина (6054) Офіс Генпрокурора (3260) Куп’янськ (771)


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Ось що несе "русский мир" будь він проклятий до десятого коліна ,тому викорінюємо все що повязує з цими варварами насамперед " великой рус. культури " і рус. язика.
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03.11.2022 14:27 Відповісти
Схвалюю на 100%.
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03.11.2022 14:29 Відповісти
 
 