Наслідки обстрілу Куп’янського району Харківщини російськими окупантами: Загинули 2 жінки, поранення дістали 3 особи, зокрема двоє дітей. ФОТОрепортаж

Російські окупаційні війська завдали удару по Куп’янському району.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.

"Ввечері 1 листопада окупанти обстріляли смт Дворічна Куп‘янського району. Загинула жінка, яка в цей час перебувала на подвір‘ї будинку. Ввечері того ж дня ворог, попередньо з РСЗВ "Град", обстріляв с. Петропавлівка. Поранено жінку та її двох дітей: хлопчика 3 років та 6-річну дівчинку.



2 листопада продовжились обстріли смт Дворічна, с. Подоли та м. Куп‘янськ. Пошкоджено житлові будинки. Під час ракетного удару окупантів по Куп‘янську ракета потрапила у приватний будинок, загинула жінка", - йдеться в повідомленні.

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