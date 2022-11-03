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Кулеба онлайн продемонстрировал главами МИД стран G7 часть иранского беспилотника. ФОТО

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел онлайн-встречу с главами МИД стран G7 и продемонстрировал им часть иранского беспилотника.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Кулеба онлайн продемонстрировал главами МИД стран G7 часть иранского беспилотника 01

"Несмотря на то, что соединение прервалось из-за отключения электроэнергии, мне удалось обратиться к министрам иностранных дел G7. Ключевые сигналы: энергетические трансформаторы, противовоздушная и противоракетная оборона, танки стандарта НАТО, новое вооружение для поддержки наступления Украины, санкции, ответственность за преступление агрессии против Украины", - написал министр в твиттере.

Кулеба онлайн продемонстрировал главами МИД стран G7 часть иранского беспилотника 02

Кулеба также сообщил, что во время обращения он продемонстрировал министрам часть беспилотника иранского производства, недавно атаковавшего Киев.

Кулеба онлайн продемонстрировал главами МИД стран G7 часть иранского беспилотника 03

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Кулеба онлайн продемонстрировал главами МИД стран G7 часть иранского беспилотника 04

"Иран должен прекратить поставки в Россию оружия, которое используется для убийства украинцев, иначе он столкнется с еще более жестким глобальным давлением и последствиями", - заявил глава украинского МИД.

Автор: 

G7 (836) беспилотник (3646) Иран (1808) Кулеба Дмитрий (2880)


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Топ комментарии
+5
так більш переконливо та наочно
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03.11.2022 19:13
+5
А помните, зебилы, как вы с Пороха смелясь, когда он отвез кусок автобуса показать?
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04.11.2022 14:41
+4
як це з'єднання перервалось ?! невже генератор не знайшли для голови мзс і такої розмови?!
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03.11.2022 19:11
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Правила форума Совет форумчан
як це з'єднання перервалось ?! невже генератор не знайшли для голови мзс і такої розмови?!
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03.11.2022 19:11 Ответить
так більш переконливо та наочно
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03.11.2022 19:13 Ответить
Сімка впечатлилась .
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03.11.2022 19:12 Ответить
Кулеба онлайн продемонстрував главами МЗС

Йа.
Український мова йє дуже важке!
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03.11.2022 19:12 Ответить
а зеленському не хай покаже українські комплектуючі
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03.11.2022 19:13 Ответить
Переконливо.
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03.11.2022 19:22 Ответить
Это он демонстрировал процессор GPS-приёмника китайского производства?
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03.11.2022 19:29 Ответить
Цікаво, а чи усвідомлює кулеба, що зараз усі громадяни України споживають плоди політики президента-піаніста під назвою "какаяразніца"? Та чому Україна зара не має таких самих дронів або ж засобів, котрі спроможні такі дрони збивати?
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03.11.2022 21:34 Ответить
А помните, зебилы, как вы с Пороха смелясь, когда он отвез кусок автобуса показать?
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04.11.2022 14:41 Ответить
Обычно не помнят, т.к. там обнуляется память после сна. Я одного ватника так несколько дней"дезомбировал" на тему голодомора, в 2005-м. И каждый раз на следующий день он мне начинал заново, как только телевизор посмотрит - всё, ребутнулся, базовая вата-прошивка.
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05.11.2022 14:35 Ответить
 
 