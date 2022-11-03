Кулеба онлайн продемонстрировал главами МИД стран G7 часть иранского беспилотника. ФОТО

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел онлайн-встречу с главами МИД стран G7 и продемонстрировал им часть иранского беспилотника.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Несмотря на то, что соединение прервалось из-за отключения электроэнергии, мне удалось обратиться к министрам иностранных дел G7. Ключевые сигналы: энергетические трансформаторы, противовоздушная и противоракетная оборона, танки стандарта НАТО, новое вооружение для поддержки наступления Украины, санкции, ответственность за преступление агрессии против Украины", - написал министр в твиттере.

Кулеба также сообщил, что во время обращения он продемонстрировал министрам часть беспилотника иранского производства, недавно атаковавшего Киев.

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"Иран должен прекратить поставки в Россию оружия, которое используется для убийства украинцев, иначе он столкнется с еще более жестким глобальным давлением и последствиями", - заявил глава украинского МИД.