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Кулеба онлайн продемонстрував главам МЗС країн G7 частину іранського безпілотника. ФОТО

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів онлайн-зустріч із главами МЗС країн G7 і продемонстрував їм частину іранського безпілотника.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Кулеба онлайн продемонстрував главам МЗС країн G7 частину іранського безпілотника 01

"Незважаючи на те, що з'єднання перервалося через відключення електроенергії, мені вдалося звернутися до міністрів закордонних справ G7. Ключові сигнали: енергетичні трансформатори, протиповітряна та протиракетна оборона, танки стандарту НАТО, нове озброєння для підтримки наступу України, санкції, відповідальність за злочин агресії проти України", - написав міністр у твіттері.

Кулеба онлайн продемонстрував главам МЗС країн G7 частину іранського безпілотника 02

Кулеба також повідомив, що під час звернення він продемонстрував міністрам частину безпілотника іранського виробництва, який нещодавно атакував Київ.

Кулеба онлайн продемонстрував главам МЗС країн G7 частину іранського безпілотника 03

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Кулеба онлайн продемонстрував главам МЗС країн G7 частину іранського безпілотника 04

"Іран повинен припинити постачання до Росії зброї, яка використовується для вбивства українців, інакше він зіткнеться з іще більш жорстким глобальним тиском та наслідками", - заявив очільник українського МЗС.

Автор: 

G-7 G7 (1035) безпілотник (4211) Іран (2046) Кулеба Дмитро (3604)


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Топ коментарі
+5
так більш переконливо та наочно
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03.11.2022 19:13
+5
А помните, зебилы, как вы с Пороха смелясь, когда он отвез кусок автобуса показать?
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04.11.2022 14:41
+4
як це з'єднання перервалось ?! невже генератор не знайшли для голови мзс і такої розмови?!
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03.11.2022 19:11
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як це з'єднання перервалось ?! невже генератор не знайшли для голови мзс і такої розмови?!
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03.11.2022 19:11 Відповісти
так більш переконливо та наочно
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03.11.2022 19:13 Відповісти
Сімка впечатлилась .
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03.11.2022 19:12 Відповісти
Кулеба онлайн продемонстрував главами МЗС

Йа.
Український мова йє дуже важке!
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03.11.2022 19:12 Відповісти
а зеленському не хай покаже українські комплектуючі
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03.11.2022 19:13 Відповісти
Переконливо.
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03.11.2022 19:22 Відповісти
Это он демонстрировал процессор GPS-приёмника китайского производства?
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03.11.2022 19:29 Відповісти
Цікаво, а чи усвідомлює кулеба, що зараз усі громадяни України споживають плоди політики президента-піаніста під назвою "какаяразніца"? Та чому Україна зара не має таких самих дронів або ж засобів, котрі спроможні такі дрони збивати?
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03.11.2022 21:34 Відповісти
А помните, зебилы, как вы с Пороха смелясь, когда он отвез кусок автобуса показать?
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04.11.2022 14:41 Відповісти
Обычно не помнят, т.к. там обнуляется память после сна. Я одного ватника так несколько дней"дезомбировал" на тему голодомора, в 2005-м. И каждый раз на следующий день он мне начинал заново, как только телевизор посмотрит - всё, ребутнулся, базовая вата-прошивка.
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05.11.2022 14:35 Відповісти
 
 