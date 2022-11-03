Кулеба онлайн продемонстрував главам МЗС країн G7 частину іранського безпілотника. ФОТО

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів онлайн-зустріч із главами МЗС країн G7 і продемонстрував їм частину іранського безпілотника.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Незважаючи на те, що з'єднання перервалося через відключення електроенергії, мені вдалося звернутися до міністрів закордонних справ G7. Ключові сигнали: енергетичні трансформатори, протиповітряна та протиракетна оборона, танки стандарту НАТО, нове озброєння для підтримки наступу України, санкції, відповідальність за злочин агресії проти України", - написав міністр у твіттері.

Кулеба також повідомив, що під час звернення він продемонстрував міністрам частину безпілотника іранського виробництва, який нещодавно атакував Київ.

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"Іран повинен припинити постачання до Росії зброї, яка використовується для вбивства українців, інакше він зіткнеться з іще більш жорстким глобальним тиском та наслідками", - заявив очільник українського МЗС.