Сторонника "русского мира" со взрывчаткой задержали на Харьковщине. ФОТО
Мужчина приветствовал оккупантов и призывал односельчан к сотрудничеству с ними. В хлеву у него нашли гранаты и взрывчатку.
Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел, передает Цензор.НЕТ.
Фанат "русского мира" публично поддерживал российское вторжение в Украину. Он призвал местных жителей к сотрудничеству с оккупантами. Кроме того, приспешник врага утверждал, что российская армия не обстреливает мирное население.
Во время обыска дома у подозреваемого обнаружили 5 гранат и самодельную взрывчатку.
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До речі! А помітили, що теракти в світи майже зійшли на нівець? Ні тобі ІДІЛу, ні якихось "воїнів свободи" чи "віри" або "революції"... Грошей у кремлядів туди вже не вистачає...
Хоча, вибачаюсь.
З відбитими нирками.