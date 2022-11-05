Сторонника "русского мира" со взрывчаткой задержали на Харьковщине. ФОТО

Мужчина приветствовал оккупантов и призывал односельчан к сотрудничеству с ними. В хлеву у него нашли гранаты и взрывчатку.

Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел, передает Цензор.НЕТ.

Фанат "русского мира" публично поддерживал российское вторжение в Украину. Он призвал местных жителей к сотрудничеству с оккупантами. Кроме того, приспешник врага утверждал, что российская армия не обстреливает мирное население.

Во время обыска дома у подозреваемого обнаружили 5 гранат и самодельную взрывчатку.

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