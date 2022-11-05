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Сторонника "русского мира" со взрывчаткой задержали на Харьковщине. ФОТО

Мужчина приветствовал оккупантов и призывал односельчан к сотрудничеству с ними. В хлеву у него нашли гранаты и взрывчатку.

Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел, передает Цензор.НЕТ.

Фанат "русского мира" публично поддерживал российское вторжение в Украину. Он призвал местных жителей к сотрудничеству с оккупантами. Кроме того, приспешник врага утверждал, что российская армия не обстреливает мирное население.

Во время обыска дома у подозреваемого обнаружили 5 гранат и самодельную взрывчатку.

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Сторонника русского мира со взрывчаткой задержали на Харьковщине 01

Сторонника русского мира со взрывчаткой задержали на Харьковщине 02
Сторонника русского мира со взрывчаткой задержали на Харьковщине 03
Сторонника русского мира со взрывчаткой задержали на Харьковщине 04

Автор: 

задержание (6679) МВД (9320) Харьковщина (5577) русский мир (615)


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Топ комментарии
+18
Запхати вибухівку у дупу і запустити у сторону руцкава міра-пущай палєтаєт...
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05.11.2022 19:30
+12
Винахідники тероризму тим і живуть - заздалегідь готують "цінні кадри". Скільки таких ще на звільнених територіях буде - ой-йой!

До речі! А помітили, що теракти в світи майже зійшли на нівець? Ні тобі ІДІЛу, ні якихось "воїнів свободи" чи "віри" або "революції"... Грошей у кремлядів туди вже не вистачає...
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05.11.2022 19:36
+8
по законам военного времени - расстрел на месте . ... При попытке к бегству ...
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05.11.2022 19:34
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Запхати вибухівку у дупу і запустити у сторону руцкава міра-пущай палєтаєт...
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05.11.2022 19:30 Ответить
..Надо посадить его на взрывчатку, выдеркуть чеку из гранаты - "пущай полетает".. )
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05.11.2022 20:52 Ответить
ту вибухівку йому в дупу засунути і підірвати-і не хай летить на рашку!
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05.11.2022 19:30 Ответить
по законам военного времени - расстрел на месте . ... При попытке к бегству ...
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05.11.2022 19:34 Ответить
Дві гранати знаю куди засунути йому. Одну в дупу, другу в рота. Інші три передати на передок.
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05.11.2022 19:36 Ответить
Не розкидайся гранатами! Однієї в дупу вистачить! Решта на передок!
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05.11.2022 19:48 Ответить
Я б ще одної в пащу не пожалкував би.
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05.11.2022 22:15 Ответить
На їхніх свиноматок ще більше *********** треба. Але гарантія, свинособаки на світ Божий не будуть з'являтися.
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05.11.2022 22:17 Ответить
Винахідники тероризму тим і живуть - заздалегідь готують "цінні кадри". Скільки таких ще на звільнених територіях буде - ой-йой!

До речі! А помітили, що теракти в світи майже зійшли на нівець? Ні тобі ІДІЛу, ні якихось "воїнів свободи" чи "віри" або "революції"... Грошей у кремлядів туди вже не вистачає...
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05.11.2022 19:36 Ответить
П чому не видно «віновніка», чому не лежить мордою в багнюку з відбитими яйцями?
Хоча, вибачаюсь.
З відбитими нирками.
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05.11.2022 19:41 Ответить
Щобі не попав на обмін.
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05.11.2022 21:41 Ответить
От такі потім йдуть і підривають трансформатори, їх не перевиховати, їх треба або спеціальний штрафбат або примусові роботи й обмежене громадянство до кінця життя.
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05.11.2022 19:50 Ответить
негромадянство йому не завадить і далі ненавидити і далі гадити, ізолювати від всіх і най в ізоляції працює.
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06.11.2022 00:23 Ответить
Народ, а ви помітили скільки людей виходить зустріти наших воїнів у визволених населених пунктах? Я розумію-виїхали хтось, але все-таки... Да, дух(сморід) рузького міра ще тримається...
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06.11.2022 05:42 Ответить
 
 