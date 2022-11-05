Прихильника "русского мира" з вибухівкою затримали на Харківщині. ФОТО
Чоловік вітав окупантів та закликав односельців до співпраці з ними. В хліву в нього знайшли гранати та вибухівку.
Про це повідомили у Міністерстві внутрішніх справ, інформує Цензор.НЕТ.
Фанат "русского мира" публічно підтримував російське вторгнення в Україну. Він закликав місцевих жителів до співпраці з окупантами. Крім того, поплічник ворога стверджував, що російська армія не обстрілює мирне населення.
Під час обшуку вдома у підозрюваного знайшли 5 гранат та саморобну вибухівку.
Топ коментарі
+18 Александр Чуднивец #474549
показати весь коментар05.11.2022 19:30
+12 Evgeny N
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+8 Frol Fedoroff
показати весь коментар05.11.2022 19:34
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До речі! А помітили, що теракти в світи майже зійшли на нівець? Ні тобі ІДІЛу, ні якихось "воїнів свободи" чи "віри" або "революції"... Грошей у кремлядів туди вже не вистачає...
Хоча, вибачаюсь.
З відбитими нирками.