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Прихильника "русского мира" з вибухівкою затримали на Харківщині. ФОТО

Чоловік вітав окупантів та закликав односельців до співпраці з ними. В хліву в нього знайшли гранати та вибухівку.

Про це повідомили у Міністерстві внутрішніх справ, інформує Цензор.НЕТ.

Фанат "русского мира" публічно підтримував російське вторгнення в Україну. Він закликав місцевих жителів до співпраці з окупантами. Крім того, поплічник ворога стверджував, що російська армія не обстрілює мирне населення.

Під час обшуку вдома у підозрюваного знайшли 5 гранат та саморобну вибухівку.

Дивіться: Кадирівці розмародерили будинок прихильниці "русского мира": "Я думала, вы защищать нас придете, бл#дь!. ВIДЕО

Прихильника русского мира з вибухівкою затримали на Харківщині 01
Прихильника русского мира з вибухівкою затримали на Харківщині 02
Прихильника русского мира з вибухівкою затримали на Харківщині 03
Прихильника русского мира з вибухівкою затримали на Харківщині 04

Автор: 

затримання (4343) МВС (3503) Харківщина (6054) русский мир (453)


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Топ коментарі
+18
Запхати вибухівку у дупу і запустити у сторону руцкава міра-пущай палєтаєт...
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05.11.2022 19:30
+12
Винахідники тероризму тим і живуть - заздалегідь готують "цінні кадри". Скільки таких ще на звільнених територіях буде - ой-йой!

До речі! А помітили, що теракти в світи майже зійшли на нівець? Ні тобі ІДІЛу, ні якихось "воїнів свободи" чи "віри" або "революції"... Грошей у кремлядів туди вже не вистачає...
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05.11.2022 19:36
+8
по законам военного времени - расстрел на месте . ... При попытке к бегству ...
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05.11.2022 19:34
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Запхати вибухівку у дупу і запустити у сторону руцкава міра-пущай палєтаєт...
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05.11.2022 19:30 Відповісти
..Надо посадить его на взрывчатку, выдеркуть чеку из гранаты - "пущай полетает".. )
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05.11.2022 20:52 Відповісти
ту вибухівку йому в дупу засунути і підірвати-і не хай летить на рашку!
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05.11.2022 19:30 Відповісти
по законам военного времени - расстрел на месте . ... При попытке к бегству ...
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05.11.2022 19:34 Відповісти
Дві гранати знаю куди засунути йому. Одну в дупу, другу в рота. Інші три передати на передок.
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05.11.2022 19:36 Відповісти
Не розкидайся гранатами! Однієї в дупу вистачить! Решта на передок!
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05.11.2022 19:48 Відповісти
Я б ще одної в пащу не пожалкував би.
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05.11.2022 22:15 Відповісти
На їхніх свиноматок ще більше *********** треба. Але гарантія, свинособаки на світ Божий не будуть з'являтися.
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05.11.2022 22:17 Відповісти
Винахідники тероризму тим і живуть - заздалегідь готують "цінні кадри". Скільки таких ще на звільнених територіях буде - ой-йой!

До речі! А помітили, що теракти в світи майже зійшли на нівець? Ні тобі ІДІЛу, ні якихось "воїнів свободи" чи "віри" або "революції"... Грошей у кремлядів туди вже не вистачає...
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05.11.2022 19:36 Відповісти
П чому не видно «віновніка», чому не лежить мордою в багнюку з відбитими яйцями?
Хоча, вибачаюсь.
З відбитими нирками.
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05.11.2022 19:41 Відповісти
Щобі не попав на обмін.
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05.11.2022 21:41 Відповісти
От такі потім йдуть і підривають трансформатори, їх не перевиховати, їх треба або спеціальний штрафбат або примусові роботи й обмежене громадянство до кінця життя.
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05.11.2022 19:50 Відповісти
негромадянство йому не завадить і далі ненавидити і далі гадити, ізолювати від всіх і най в ізоляції працює.
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06.11.2022 00:23 Відповісти
Народ, а ви помітили скільки людей виходить зустріти наших воїнів у визволених населених пунктах? Я розумію-виїхали хтось, але все-таки... Да, дух(сморід) рузького міра ще тримається...
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06.11.2022 05:42 Відповісти
 
 