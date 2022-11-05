Прихильника "русского мира" з вибухівкою затримали на Харківщині. ФОТО

Чоловік вітав окупантів та закликав односельців до співпраці з ними. В хліву в нього знайшли гранати та вибухівку.

Про це повідомили у Міністерстві внутрішніх справ, інформує Цензор.НЕТ.

Фанат "русского мира" публічно підтримував російське вторгнення в Україну. Він закликав місцевих жителів до співпраці з окупантами. Крім того, поплічник ворога стверджував, що російська армія не обстрілює мирне населення.

Під час обшуку вдома у підозрюваного знайшли 5 гранат та саморобну вибухівку.

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