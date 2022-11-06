В Сумской области сбит вражеский беспилотник, - Живицкий. ФОТО

Днем 6 ноября в Сумской области сбит российский беспилотник.

Об этом сообщил в фейсбуке глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий, информирует Цензор.НЕТ.

"Долетались. Минус еще один вражеский беспилотник. Сегодня его сбили бойцы Миропольского ДФТГ из стрелкового оружия", - говорится в сообщении.

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