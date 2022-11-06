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В Сумской области сбит вражеский беспилотник, - Живицкий. ФОТО

Днем 6 ноября в Сумской области сбит российский беспилотник.

Об этом сообщил в фейсбуке глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий, информирует Цензор.НЕТ.

"Долетались. Минус еще один вражеский беспилотник. Сегодня его сбили бойцы Миропольского ДФТГ из стрелкового оружия", - говорится в сообщении.

В Сумской области сбит вражеский беспилотник, - Живицкий 01

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Автор: 

беспилотник (3639) Сумская область (3165) Живицкий Дмитрий (242)


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забирите свой беспилотник )))
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06.11.2022 13:10 Ответить
 
 