На Сумщині збито ворожий безпілотник, - Живицький. ФОТО
Вдень 6 листопада на Сумщині збито російський безпілотник.
Про це повідомив у фейсбуці глава Сумської ОВА Дмитро Живицький, інформує Цензор.НЕТ.
"Доліталися. Мінус ще один ворожий безпілотник. Сьогодні його збили бійці Миропільського ДФТГ зі стрілецької зброї", - йдеться у повідомленні.
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Вася Шевченко #371210
показати весь коментар06.11.2022 13:10 Відповісти Мені подобається 4
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