На Сумщині збито ворожий безпілотник, - Живицький. ФОТО

Вдень 6 листопада на Сумщині збито російський безпілотник.

Про це повідомив у фейсбуці глава Сумської ОВА Дмитро Живицький, інформує Цензор.НЕТ.

"Доліталися. Мінус ще один ворожий безпілотник. Сьогодні його збили бійці Миропільського ДФТГ зі стрілецької зброї", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: Окупанти вдарили з мінометів по Краснопільській громаді на Сумщині, - ОВА