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На Сумщині збито ворожий безпілотник, - Живицький. ФОТО

Вдень 6 листопада на Сумщині збито російський безпілотник.

Про це повідомив у фейсбуці глава Сумської ОВА Дмитро Живицький, інформує Цензор.НЕТ.

"Доліталися. Мінус ще один ворожий безпілотник. Сьогодні його збили бійці Миропільського ДФТГ зі стрілецької зброї", - йдеться у повідомленні.

На Сумщині збито ворожий безпілотник, - Живицький 01

Також читайте: Окупанти вдарили з мінометів по Краснопільській громаді на Сумщині, - ОВА

Автор: 

безпілотник (4203) Сумська область (3714) Живицький Дмитро (466)


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забирите свой беспилотник )))
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06.11.2022 13:10 Відповісти
 
 