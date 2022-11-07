Нацгвардейцы показали свое ноу-хау для уничтожения вражеских дронов. ФОТОрепортаж
Николаевские гвардейцы создали установку с пулеметами ПКТ для уничтожения беспилотников противника.
Об этом сообщили в Нацгвардии, передает Цензор.НЕТ.
"Для мобильности ее установили на пикапе. С нее уже сбили три беспилотника "Shached-136".
Немалая часть бронетехники, которая сейчас используется в ходе боевых действий в Украине, оснащена 7,62-мм танковыми пулеметами или другими крупнокалиберными пулеметами.
Пулемет ПКТ в танковой версии использует электроспуск, у него нет сошек и пистолетной рукоятки с прикладом.
Поэтому нацгвардейцы для ведения огня добавили спусковой механизм на саму установку, которая активирует сразу два пулемета.
Также в мастерской Нацгвардии добавили зенитный прицел", - говорится в сообщении.
Топ комментарии
+36 Перехватчик
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+30 Danger Zone
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+14 Юрий #542373
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1.В качестве еще одной причины для возможного отступления из Херсона в методичке указано, что Украина и страны НАТО «бросили все силы» именно на это направление фронта - и это грозит «огромным кровопролитием»
2.ВСУ планируют устроить теракт, разрушив Каховскую ГЭС.
3.пропагандистам рекомендовано подчеркнуть, что ведение городских боев в Херсоне «нецелесообразно», потому что «они всегда самые тяжелые и разрушительные», а ВСУ «могут просто сровнять Херсон с землей».https://meduza.io/feature/2022/11/07/kreml-schitaet-chto-otstuplenie-ot-hersona-nezhelatelno-no-veroyatno
"5. Бронебойно-зажигательная пуля БС-40 - пуля с цилиндрической задней частью массой m=12.1 г имеет сердечник из карбида вольфрама. Пуля и верхняя часть гильзы окрашена в красный цвет, черная полоса на шейке гильзы, головная часть оболочки окрашена в черный цвет. (це ти про цю пишеш? Так вона не "розривна")
І що? Тут суперечка виникла не з-за того, чи є кулі для цих патронів на озброєнні, а, скоріше, з-за направленості їх застосування Бо "розривна" куля чи снаряд, в першу чергу, призначені для враження цілі осколками чи силою вибуху (для куль, що призначені для враження безпосередньо людини, випуск заборонений) Питання
1) Чи є дрон "легкогорючим предметом"? Тобто, яка ступінь загоряння ц цього літального парату?
2) на якій висоті літають ці дрони? (бо ефективна стрільба кулею ПЗ може вестися тільки на дальність до 1000 м)
3) Яка кількість даних патронів наявна? (одна справа - масовий випуск для широкої номенклатури бойових завдань і зовсім інша - для спеціальної підготовки снайперів на полігоні)
На іранських "шахідах" єдиним "легкозаймистим матеріалом" є бензин в бензобаку, який знаходиться всередині корпусу і має невеликий об"єм порівняно з самим ЛА Куля ПЗ вибухає миттєво при зіткненні з ціллю (тобто з корпусом) і дає, в першу чергу, спалах вогню, а не вражаючі ціль осколки чи ударну хвилю А дрон продовжує рухаться в повітрі і миттєвий спалах горючої суміші залишається у точці зіткнення, тоді як ЛА її вже минув (Куля БЗ саме тому так і називається, що вона спочатку пробиває "броню" (обшивку), а потім горіть починає) Дальність стрільби кулею ПЗ та її ефективної дії обмежена 1000 м А "шахід" діє в межах 4 км Питання: яка ефективність дії даного **********?
В ходе боевых действий мятежникам удалось захватить несколько 23-мм зенитных установок ЗУ-23, которые правительственные афганские и советские войска активно использовали для стрельбы по наземным целям.
https://mil.in.ua/uk/news/u-polshhi-vyprobuvaly-novu-bagatostvolnu-zenitnu-protydronovu-systemu/
але у клятого пороха замовлень НОЛЬ