Нацгвардейцы показали свое ноу-хау для уничтожения вражеских дронов. ФОТОрепортаж

Николаевские гвардейцы создали установку с пулеметами ПКТ для уничтожения беспилотников противника.

Об этом сообщили в Нацгвардии, передает Цензор.НЕТ.

"Для мобильности ее установили на пикапе. С нее уже сбили три беспилотника "Shached-136".

Немалая часть бронетехники, которая сейчас используется в ходе боевых действий в Украине, оснащена 7,62-мм танковыми пулеметами или другими крупнокалиберными пулеметами.

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Пулемет ПКТ в танковой версии использует электроспуск, у него нет сошек и пистолетной рукоятки с прикладом.

Поэтому нацгвардейцы для ведения огня добавили спусковой механизм на саму установку, которая активирует сразу два пулемета.

Также в мастерской Нацгвардии добавили зенитный прицел", - говорится в сообщении.





