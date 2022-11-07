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Нацгвардейцы показали свое ноу-хау для уничтожения вражеских дронов. ФОТОрепортаж

Николаевские гвардейцы создали установку с пулеметами ПКТ для уничтожения беспилотников противника.

Об этом сообщили в Нацгвардии, передает Цензор.НЕТ.

"Для мобильности ее установили на пикапе. С нее уже сбили три беспилотника "Shached-136".

Немалая часть бронетехники, которая сейчас используется в ходе боевых действий в Украине, оснащена 7,62-мм танковыми пулеметами или другими крупнокалиберными пулеметами.

Также смотрите: В Луганской области десантники уничтожили вражескую технику вместе с экипажем. ВИДЕО

Пулемет ПКТ в танковой версии использует электроспуск, у него нет сошек и пистолетной рукоятки с прикладом.

Поэтому нацгвардейцы для ведения огня добавили спусковой механизм на саму установку, которая активирует сразу два пулемета.

Также в мастерской Нацгвардии добавили зенитный прицел", - говорится в сообщении.

Нацгвардейцы показали свое ноу-хау для уничтожения вражеских дронов 01
Нацгвардейцы показали свое ноу-хау для уничтожения вражеских дронов 02
Нацгвардейцы показали свое ноу-хау для уничтожения вражеских дронов 03

беспилотник (3646) оружие (10224) Национальная гвардия (2132) дроны (3977)


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Топ комментарии
+36
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07.11.2022 18:23
+30
Дешево і сердито. Саме те шо потрібно для ціх дронів. Хай мюсліки сосуть лисого.
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07.11.2022 17:58
+14
Давно придумали.
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07.11.2022 18:22
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Дешево і сердито. Саме те шо потрібно для ціх дронів. Хай мюсліки сосуть лисого.
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07.11.2022 17:58 Ответить
Дешево і сердито це установка з 4-х кулеметів "Максимів" зразка 1941 року))
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07.11.2022 19:05 Ответить
Хлопці як можуть так і працюють. Як на мене то багато питань до зелених - чому у війсках нема ось цоьго - їх багато з совка залащилось тай б/к до нього не потрібно просити у швейцарії - https://www.youtube.com/watch?v=Jd8Y8Cgn130 https://www.youtube.com/watch?v=Jd8Y8Cgn130

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07.11.2022 20:06 Ответить
Залишилось іх не більше 450... Як гадаєте де вони будуть - під містами на на лінії фронту? МО хоч і недолуге через політиків, але не настільки...
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07.11.2022 20:24 Ответить
Враховуючи напрямки звідки летять дрони то десяток можуть повністю закрити таке місто, як, наприклад, Миколаїв.
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07.11.2022 20:34 Ответить
Побажання хороше, але "влада" інші цілі виконує.
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07.11.2022 20:45 Ответить
Наприклад?
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07.11.2022 20:48 Ответить
Подобных систем должно быть у ЗСУ тысячи!

Укроборонпром, ауууу!
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07.11.2022 23:08 Ответить
Кремль считает, что отступление от Херсона «нежелательно, но вероятно» Там уже подготовили план для пропагандистов - о том, как объяснить россиянам, возможно, главный провал России в этой войне
1.В качестве еще одной причины для возможного отступления из Херсона в методичке указано, что Украина и страны НАТО «бросили все силы» именно на это направление фронта - и это грозит «огромным кровопролитием»
2.ВСУ планируют устроить теракт, разрушив Каховскую ГЭС.
3.пропагандистам рекомендовано подчеркнуть, что ведение городских боев в Херсоне «нецелесообразно», потому что «они всегда самые тяжелые и разрушительные», а ВСУ «могут просто сровнять Херсон с землей».https://meduza.io/feature/2022/11/07/kreml-schitaet-chto-otstuplenie-ot-hersona-nezhelatelno-no-veroyatno
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07.11.2022 18:00 Ответить
Мож і зчетверену установку придумають та зроблять
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07.11.2022 18:15 Ответить
Давно придумали.
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07.11.2022 18:22 Ответить
Пулемет Максвелла1895 г
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08.11.2022 03:12 Ответить
Краще вже ставить "максими" У них водяне охолодження - довше стрілять можуть У цього кулемета єдина вада - ВАГА Але якщо його машина возить, то це неактуально
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07.11.2022 21:59 Ответить
Добра штука ПКТ . Хоч і калібр 7,62 , та якщо забезпечити патронами з пристрілочно-запальними кулями ( читай розривними) то і взагалі чудова.
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07.11.2022 18:16 Ответить
"Таких" нема! Є "трасери" (для пристрілки" і БЗ - бронебійно-запалювальні
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07.11.2022 22:01 Ответить
Є такі,Яр Холодний,є. З червоними кінчиками куль. Зазвичай такими в мирний час офіцери на ВАПі тренувалися. Летить куля, "траси" не видно,на місці попадання вибух. Має інерційний підривник.
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07.11.2022 22:21 Ответить
Розривні кулі були заборонені відразу після І Світової війни
"5. Бронебойно-зажигательная пуля БС-40 - пуля с цилиндрической задней частью массой m=12.1 г имеет сердечник из карбида вольфрама. Пуля и верхняя часть гильзы окрашена в красный цвет, черная полоса на шейке гильзы, головная часть оболочки окрашена в черный цвет. (це ти про цю пишеш? Так вона не "розривна")
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07.11.2022 22:52 Ответить
Вірно,ось тут погоджуюсь,розривні кулі і зараз заборонені. Але ж заборону якимось чином обійти військовим хочеться? Хочеться. Ось і придумали так звані пристрілочно-запалювальні. А суть все та ж...
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08.11.2022 00:39 Ответить
Я не хочу сперечаться Набери : "Патрон 7,62х54, номенклатура" і прочитай Можу допустить "експансивну" кулю (бо знаю, як її зробить зі звичайної) але виготовлення "розривної" - надто складна процедура! "Овчинка вичинки не варта"
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08.11.2022 00:50 Ответить
Для калибра 7.62 на 54 есть патрон ПЗ, созданный еще до Второй мировой. Применялся, как для целеуказания, так и для воздушной стрельбы, чтобы летчик видел, попадает он или нет.
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08.11.2022 22:17 Ответить
7,62 ПЗ гж (индекс ГРАУ - 57-ЗП-323) - патрон с пристрелочно-зажигательной пулей ПЗ и биметаллической гильзой,
І що? Тут суперечка виникла не з-за того, чи є кулі для цих патронів на озброєнні, а, скоріше, з-за направленості їх застосування Бо "розривна" куля чи снаряд, в першу чергу, призначені для враження цілі осколками чи силою вибуху (для куль, що призначені для враження безпосередньо людини, випуск заборонений) Питання
1) Чи є дрон "легкогорючим предметом"? Тобто, яка ступінь загоряння ц цього літального парату?
2) на якій висоті літають ці дрони? (бо ефективна стрільба кулею ПЗ може вестися тільки на дальність до 1000 м)
3) Яка кількість даних патронів наявна? (одна справа - масовий випуск для широкої номенклатури бойових завдань і зовсім інша - для спеціальної підготовки снайперів на полігоні)
На іранських "шахідах" єдиним "легкозаймистим матеріалом" є бензин в бензобаку, який знаходиться всередині корпусу і має невеликий об"єм порівняно з самим ЛА Куля ПЗ вибухає миттєво при зіткненні з ціллю (тобто з корпусом) і дає, в першу чергу, спалах вогню, а не вражаючі ціль осколки чи ударну хвилю А дрон продовжує рухаться в повітрі і миттєвий спалах горючої суміші залишається у точці зіткнення, тоді як ЛА її вже минув (Куля БЗ саме тому так і називається, що вона спочатку пробиває "броню" (обшивку), а потім горіть починає) Дальність стрільби кулею ПЗ та її ефективної дії обмежена 1000 м А "шахід" діє в межах 4 км Питання: яка ефективність дії даного **********?
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09.11.2022 03:16 Ответить
А, вы в этом смысле... Да никакие специальные пули нормального калибра не будут более эффективны по сравнению с обычной валовой пулей. Те же БЗ/БЗТ эффективны по бакам, если они находится за броневым листом. Сложно предположить, что топливные системы БПЛА прикрывают броней. )) Разве что в двигатель попадет, вот там сработает штатно и возможно чего-то там подожжет. Надежда только на количество попаданий, которое перейдет в качество - будет повреждено что-то критически важное для полета.
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09.11.2022 11:42 Ответить
Трансфери мають зелений кінчик кулі,бронебойно- запалювальні - червоний з чорним.
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07.11.2022 22:23 Ответить
Трасери,прошу вибачення.
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07.11.2022 22:24 Ответить
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07.11.2022 18:23 Ответить
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07.11.2022 18:23 Ответить
щоб українська "Горлиця",та інші "пташки" в Україні не плодились "зе поцріоти" вирішили "байрактаром " турецьким їх наіпнути .і виділили землю для будівництва турецьких дронів.Гешефт наше всьо,а Україна і її народ це десяте.
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07.11.2022 19:07 Ответить
Зенитные пулемётные установки
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07.11.2022 18:24 Ответить
12,7-мм пулемёт Type 77
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07.11.2022 18:26 Ответить
В этом оружии применена газоотводная автоматика с прямым подводом пороховых газов к затворной раме через газовую трубку, идущую под стволом к передней части ствольной коробки. Ствол пулемета быстросменный. Type 77 размещается на универсальном треножном станке, позволяющем вести огонь как по наземным, так и по воздушным целям. Для зенитной стрельбы присоединяется специальный плечевой упор. Пулемет может комплектоваться оптическим прицелом. Масса пулемёта на станке - 56,4 кг. Темп стрельбы составляет 650-700 выстр./мин. Питание - лента на 60 патронов.
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07.11.2022 18:28 Ответить
60 патронів/650 вистр=приблизно на 10 секунд. А що далі? Перезарядка, шахед полетів.
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07.11.2022 18:43 Ответить
использовать два один стреляет второй перезарядка )
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08.11.2022 09:47 Ответить
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07.11.2022 18:29 Ответить
12,7-мм зенитная пулемётная установка Vz.53 Чехословацкая ЗПУ Vz.53, находившаяся в серийном производстве в 1950-1960-е годы, имела отделяемый колёсный ход, весила в боевом положении 558 кг и могла буксироваться лёгким автомобилем повышенной проходимости, или перевозиться в кузове грузовика. Четыре 12,7-мм ствола в секунду выпускали 50-60 пуль. Благодаря более совершенным прицельным приспособлениям и лучшей устойчивости, счетверённая установка могла вести более точный огонь. Для своего времени это было вполне эффективное оружие, способное успешно бороться с маловысотными воздушными целями.
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07.11.2022 18:31 Ответить
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07.11.2022 18:32 Ответить
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07.11.2022 18:34 Ответить
23-мм зенитных установок ЗУ-23
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07.11.2022 18:35 Ответить
В 1984 году моджахеды получили четыре десятка 20-мм зенитных автоматов, известных так же как Oerlikon KAD. Кто был производителем этих зениток, установить не удалось, помимо Швейцарии их лицензионный выпуск под обозначением М139 осуществлялся в США.
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07.11.2022 18:36 Ответить
Артиллерийская часть без лафета весила 66 кг. Масса установки в боевом положении на треножном разборном лафете - около 200 кг. Установка с ленточным питанием имела темп стрельбы до 1 000 выстр./мин. Бронебойно-зажигательный снаряд массой 111 г, покидавший ствол длиной 1 727 мм со скоростью 1 050 м/с, на дистанции 500 м по нормали мог пробить 30-мм броню. Наклонная дальность стрельбы по воздушным целям - 2 000 м. Досягаемость по высоте - 1 000 м. В целом этот 20-мм скорострельный «Эрликон», который можно было переносить в разобранном виде, был очень даже неплох для использования повстанцами в горной местности. Однако его применение ограничивалось нестандартным боеприпасом размерности 20×139 мм. Этот выстрел не использовался в оружии, имеющемся на вооружении афганской армии, и не производился в сопредельных странах. В итоге после недолгой эксплуатации зенитная установка Oerlikon KAD была вытеснена 12,7 и 14,5-мм пулемётами.

В ходе боевых действий мятежникам удалось захватить несколько 23-мм зенитных установок ЗУ-23, которые правительственные афганские и советские войска активно использовали для стрельбы по наземным целям.
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07.11.2022 18:38 Ответить
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwikiwarriors.org%2Fwiki%2F%25D0%2597%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B8%25D1%2582%25D0%25BD%25D0%25B0%25D1%258F_%25D1%2583%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25BA%25D0%25B0_%25D0%2597%25D0%25A3-23-2&psig=AOvVaw3MX8yEZZqVKu5eFnip8RcC&ust=1667926708629000&source=images&cd=vfe&ved=0CA4QjhxqFwoTCKi55KjFnPsCFQAAAAAdAAAAABAh Зенитная установка ЗУ-23 2
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07.11.2022 19:02 Ответить
THE BEST
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07.11.2022 19:02 Ответить
Нічого нового,на складах повно старої зброї яку роблять в спарку і лупасити по дронах.Я про це казав ще місяць тому що піднімати склади ,робити мобільні бригади,є тероборона.Ставте на великі багатоповерхівки або вишки с краю міст бійцям прилади нічного бачення і шанс збиття буде вражаючий.Приклад Миколаєва по мобільних групах які створили.Вкотре це доводить що наверху не думають на перед взагалі ! Це бісить ! Це елементарні речі на рівні військових адміністрацій.Рішення повинні приймати швидко і думаючи наперед.
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07.11.2022 19:10 Ответить
еще бы приделать датчик распознавания звука опредленного тембра и частоты и редукторы наведения
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07.11.2022 19:31 Ответить
Тренированный кот слышит нужный звук ещё до того, как электроника распознает
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07.11.2022 19:48 Ответить
Таке створюють від безвиході. А поляки вже рік як почали випробовувати нову зенитну протидронову систему. От би домовитись з ними про її випробування в реальних умовах війни...

https://mil.in.ua/uk/news/u-polshhi-vyprobuvaly-novu-bagatostvolnu-zenitnu-protydronovu-systemu/
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07.11.2022 20:31 Ответить
Війсковий та депутат, захистник Миколаїва Костенко нещодавно заявив - керівник оборони Миколаїва Генерал Марченко, так поставив протидронну оборону Миколаїва, шо дрони вже давно оминають місто. А справу проти Марченко зеленский так і не закрив, це зі слів Генерала. Така муйня.
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07.11.2022 20:57 Ответить
Нацгвардейцам - респект и уважение! А пузатых Укроборонпромовских "конструктёров" - ***** на фронт, и стрелять из этого спаренного создания по беспилотникам, и пусть, суки, хоть раз промахнутся!
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07.11.2022 21:44 Ответить
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08.11.2022 00:04 Ответить
кузня на рибальському моглаб клепати їх пачками
але у клятого пороха замовлень НОЛЬ
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08.11.2022 21:42 Ответить
 
 