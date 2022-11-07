РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11847 посетителей онлайн
Новости Фото Война
3 365 8

Оккупанты обстреляли из вертолета пограничное село Ивашки на Харьковщине. ФОТО

В Харьковской области российские оккупанты обстреляли пограничную деревню Ивашки из вертолета.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру.

Оккупанты обстреляли из вертолета пограничное село Ивашки на Харьковщине 01

"7 ноября около 13 часов российские военнослужащие с вертолета обстреляли граничащее с РФ село Ивашки в Богодуховском районе. Повреждены электросети и дорога", - говорится в сообщении.

Оккупанты обстреляли из вертолета пограничное село Ивашки на Харьковщине 02

Кроме того, оккупанты не прекращают обстреливать населенные пункты Купянского района. В пгт Двуречное снаряд попал в частный дом, произошел пожар. 7 ноября российские военнослужащие обстреливали г. Купянск: повреждены складские помещения фермерского хозяйства и частные предприятия.

Оккупанты обстреляли из вертолета пограничное село Ивашки на Харьковщине 03

Читайте также: Российский противотанковый снаряд попал в гражданский автомобиль в Харьковской области, водитель ранен, - Нацполиция. ФОТО


Оккупанты обстреляли из вертолета пограничное село Ивашки на Харьковщине 04

Под огнем оккупантов остается и Чугуевский район г. Харькова. 6 ноября вражеские войска обстреливали жилые сектора пограничного с РФ г. Волчанск: повреждены частные дома.

Оккупанты обстреляли из вертолета пограничное село Ивашки на Харьковщине 05

Начаты досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Автор: 

обстрел (27366) Харьковщина (5577)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Стингер в каждый дом! Рождественские скидки на Стингеры каждый год!
показать весь комментарий
07.11.2022 20:56 Ответить
Нацфашист путен, в 90стых любил в каждый дом применять ,,Рязанский сахарок,, ! В те года прокатило. Но Украина это не ряzань !
показать весь комментарий
07.11.2022 21:34 Ответить
Это из тех вертушек, двигателя которых козломордым благополучно продавали Елдак, Хламидия и баканов под руководством Оманского боневтика???
показать весь комментарий
07.11.2022 20:59 Ответить
Историческое происхождение многих фамилий от прозвищ по заслугам. Если это так, то по решению суда Баканову надо изменить фамилию на Бакланов.
показать весь комментарий
07.11.2022 21:05 Ответить
В Ивашках були велика Птахофабріка та Спіртзавод.
показать весь комментарий
07.11.2022 21:22 Ответить
Раиссия напрашивается из всех сил получить по **.лу ! Если не дадут, то обитетя как всегда !
показать весь комментарий
07.11.2022 21:24 Ответить
Ман'як та вбивця має ядерну зброю і тому виробляє,що хоче....а його хочуть вмовити цього не робити....
І всі руки розводять від безпорадності перед ман'яком....Стрілять у відповідь по їх території ми не маєм права,бо там же люді.....
Людей з кордону требя відселяти,там життя не буде.
показать весь комментарий
08.11.2022 08:15 Ответить
Кацапські гондони.
показать весь комментарий
08.11.2022 15:06 Ответить
 
 