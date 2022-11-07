Оккупанты обстреляли из вертолета пограничное село Ивашки на Харьковщине. ФОТО
В Харьковской области российские оккупанты обстреляли пограничную деревню Ивашки из вертолета.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру.
"7 ноября около 13 часов российские военнослужащие с вертолета обстреляли граничащее с РФ село Ивашки в Богодуховском районе. Повреждены электросети и дорога", - говорится в сообщении.
Кроме того, оккупанты не прекращают обстреливать населенные пункты Купянского района. В пгт Двуречное снаряд попал в частный дом, произошел пожар. 7 ноября российские военнослужащие обстреливали г. Купянск: повреждены складские помещения фермерского хозяйства и частные предприятия.
Под огнем оккупантов остается и Чугуевский район г. Харькова. 6 ноября вражеские войска обстреливали жилые сектора пограничного с РФ г. Волчанск: повреждены частные дома.
Начаты досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
І всі руки розводять від безпорадності перед ман'яком....Стрілять у відповідь по їх території ми не маєм права,бо там же люді.....
Людей з кордону требя відселяти,там життя не буде.