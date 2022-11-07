Оккупанты обстреляли из вертолета пограничное село Ивашки на Харьковщине. ФОТО

В Харьковской области российские оккупанты обстреляли пограничную деревню Ивашки из вертолета.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру.

"7 ноября около 13 часов российские военнослужащие с вертолета обстреляли граничащее с РФ село Ивашки в Богодуховском районе. Повреждены электросети и дорога", - говорится в сообщении.

Кроме того, оккупанты не прекращают обстреливать населенные пункты Купянского района. В пгт Двуречное снаряд попал в частный дом, произошел пожар. 7 ноября российские военнослужащие обстреливали г. Купянск: повреждены складские помещения фермерского хозяйства и частные предприятия.

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Под огнем оккупантов остается и Чугуевский район г. Харькова. 6 ноября вражеские войска обстреливали жилые сектора пограничного с РФ г. Волчанск: повреждены частные дома.

Начаты досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).