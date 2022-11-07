Окупанти обстріляли з гелікоптера прикордонне село Івашки на Харківщині. ФОТО
У Харківській області російські окупанти обстріляли прикордонне село Івашки з гелікоптера.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.
"7 листопада близько 13 години російські військовослужбовці з гелікоптера обстріляли прикордонне з РФ село Івашки у Богодухівському районі. Пошкоджено електромережі та дорогу", - йдеться у повідомленні.
Крім того, окупанти не припиняють обстрілювати населені пункти Куп‘янського району. У смт Дворічна снаряд влучив у приватний будинок, відбулась пожежа. 7 листопада російські військовослужбовці обстрілювали м. Куп‘янськ: пошкоджено складські приміщення фермерського господарства та приватні підприємства.
Під вогнем окупантів залишається і Чугуївський район м. Харкова. 6 листопада ворожі війська обстрілювали житлові сектори прикордонного з РФ м. Вовчанськ: пошкоджено приватні будинки.
Розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
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І всі руки розводять від безпорадності перед ман'яком....Стрілять у відповідь по їх території ми не маєм права,бо там же люді.....
Людей з кордону требя відселяти,там життя не буде.