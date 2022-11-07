УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11656 відвідувачів онлайн
Новини Фото Війна
3 365 8

Окупанти обстріляли з гелікоптера прикордонне село Івашки на Харківщині. ФОТО

У Харківській області російські окупанти обстріляли прикордонне село Івашки з гелікоптера.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

Окупанти обстріляли з гелікоптера прикордонне село Івашки на Харківщині 01

"7 листопада близько 13 години російські військовослужбовці з гелікоптера обстріляли прикордонне з РФ село Івашки у Богодухівському районі. Пошкоджено електромережі та дорогу", - йдеться у повідомленні.

Окупанти обстріляли з гелікоптера прикордонне село Івашки на Харківщині 02

Крім того, окупанти не припиняють обстрілювати населені пункти Куп‘янського району. У смт Дворічна снаряд влучив у приватний будинок, відбулась пожежа. 7 листопада російські військовослужбовці обстрілювали м. Куп‘янськ: пошкоджено складські приміщення фермерського господарства та приватні підприємства.

Окупанти обстріляли з гелікоптера прикордонне село Івашки на Харківщині 03

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Російський протитанковий снаряд влучив у цивільний автомобіль на Харківщині, водія поранено, – Нацполіція. ФОТО


Окупанти обстріляли з гелікоптера прикордонне село Івашки на Харківщині 04

Під вогнем окупантів залишається і Чугуївський район м. Харкова. 6 листопада ворожі війська обстрілювали житлові сектори прикордонного з РФ м. Вовчанськ: пошкоджено приватні будинки.

Окупанти обстріляли з гелікоптера прикордонне село Івашки на Харківщині 05

Розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Автор: 

обстріл (28687) Харківщина (6054)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Стингер в каждый дом! Рождественские скидки на Стингеры каждый год!
показати весь коментар
07.11.2022 20:56 Відповісти
Нацфашист путен, в 90стых любил в каждый дом применять ,,Рязанский сахарок,, ! В те года прокатило. Но Украина это не ряzань !
показати весь коментар
07.11.2022 21:34 Відповісти
Это из тех вертушек, двигателя которых козломордым благополучно продавали Елдак, Хламидия и баканов под руководством Оманского боневтика???
показати весь коментар
07.11.2022 20:59 Відповісти
Историческое происхождение многих фамилий от прозвищ по заслугам. Если это так, то по решению суда Баканову надо изменить фамилию на Бакланов.
показати весь коментар
07.11.2022 21:05 Відповісти
В Ивашках були велика Птахофабріка та Спіртзавод.
показати весь коментар
07.11.2022 21:22 Відповісти
Раиссия напрашивается из всех сил получить по **.лу ! Если не дадут, то обитетя как всегда !
показати весь коментар
07.11.2022 21:24 Відповісти
Ман'як та вбивця має ядерну зброю і тому виробляє,що хоче....а його хочуть вмовити цього не робити....
І всі руки розводять від безпорадності перед ман'яком....Стрілять у відповідь по їх території ми не маєм права,бо там же люді.....
Людей з кордону требя відселяти,там життя не буде.
показати весь коментар
08.11.2022 08:15 Відповісти
Кацапські гондони.
показати весь коментар
08.11.2022 15:06 Відповісти
 
 