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Советский памятник "освободителям" снесли в Ужгороде. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Ужгороде снесли советский памятник "освободителям" у украинско-словацкой границы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Закарпатской ОГА.

Глава области Виктор Никита заявил, что на этом месте может появиться памятник в честь закарпатских штурмовиков 128-й бригады.

Смотрите: Памятник Екатерине ІІ в Одессе спрятали в черный пакет. ВИДЕО+ФОТО

Советский памятник освободителям снесли в Ужгороде 01
Советский памятник освободителям снесли в Ужгороде 02
Советский памятник освободителям снесли в Ужгороде 03
Советский памятник освободителям снесли в Ужгороде 04
Советский памятник освободителям снесли в Ужгороде 05

армия РФ (19406) памятник (2242) Ужгород (435) Закарпатская область (2591)


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Топ комментарии
+44

Дивує коли в таком місті як Ужгород іноді виявляються руцкоговорящіє, звісно це діти бувших совєцьких військових яких кремль розтусував по всім республікам радянського союзу.
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09.11.2022 12:08
+26
Чудово, просто чудово, що російських окупантів перестають називати визволителями!
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09.11.2022 12:21
+25
Чудово, просто чудово!
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09.11.2022 12:10
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Правила форума Совет форумчан

Дивує коли в таком місті як Ужгород іноді виявляються руцкоговорящіє, звісно це діти бувших совєцьких військових яких кремль розтусував по всім республікам радянського союзу.
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09.11.2022 12:08 Ответить
ще арку "дружби народів" треба в смітник переплавити
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09.11.2022 18:37 Ответить
Та да, патронів багато з неї вийде.
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09.11.2022 19:42 Ответить
красівоє
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09.11.2022 12:09 Ответить
Одесскую бабу катю б так само...
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09.11.2022 14:56 Ответить
Жаль що він з металу. Можна було б подарувати Орбану щоб поставив у себе на подвірї
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09.11.2022 20:42 Ответить
Чудово, просто чудово!
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09.11.2022 12:10 Ответить
Чудово, просто чудово, що російських окупантів перестають називати визволителями!
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09.11.2022 12:21 Ответить
устал
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09.11.2022 12:15 Ответить
повалили монстра...
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09.11.2022 12:18 Ответить
Це чудо соцреалізму в скульптурі знаходилось в полі біля КПП на кордоні з Словакією 🤔🧐😁 На початку дев'яностих довелось їхати автобусом через цей КПП. Доки автобус стояв в черзі на очікування проходження митного контролю, наші туристи неодноразово бігали під цей монумент відлити і не тільки 😝, а й 💩,- от вам і вся цінність цього скульптурного шедевра періоду розвинутого совка та відношення пересічного громадянина тодішнього СеРуСеРу, - яка ідея, таке й наповнення 😅😂🤣😝😝😝😝😝😝😜🤪
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09.11.2022 12:23 Ответить
Словаччиною
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09.11.2022 20:55 Ответить
Скільки бронзи!
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09.11.2022 12:27 Ответить
Обязательно тот металл на патроны пустить! Пусть тот памятник в последний раз убивает фашистскую нечисть!
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09.11.2022 12:30 Ответить
ага, Муссолини плачет.
давай я тя срав.ню с Эйнштейном
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09.11.2022 12:40 Ответить
У нас на курорті теж стояв дідо. Важив близько 10 тонн
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09.11.2022 20:44 Ответить
А чого оте "одоробло" до цього там стояло?
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09.11.2022 12:31 Ответить
Закарпаття живе в рамках власної національної держави лише 31 рік. До тих пір століттями під кимось іншим (на відміну від Галичини та решти України, у яких була і Київська Русь, і Галицько-Волинська держава, і козаччина, і УНР . . .).
Це мало два результати :
1. Ультра-багатонаціональність регіону, що потягло за собою специфічні традиції мультикультуралізму
2. Відчуження населення регіону від понять "влада" і "держава", бо вони ніколи не вважали це своїм, а вважали нав'язаним зовні. Тобто не противилися, аби не вирізали всіх, але і не сприймали як щось таке, в чому треба брати участь активно і віддано. Влада сама по собі, а люди самі по собі.

Саме тому тут всім все пофігу було століттями. Це сіло на підкорку, на генний рівень. Зараз потихеньку змінюється, бо тепер вже своя держава. Змінюється надійно і незворотьо - багато людей на фронті, багато волонтерять, бо тепер розуміють, що це своє. Але розуміють на рівні "не можна сюди пустити окупанта, бо вб'є, згвалтує, пограбує". А політико-ідеологічна компонента все так само ще не дуже кого турбує. Але минуло лише 30 років . . . Так, все пришвидшується внаслідок війни і все одно має пройти 1-2 покоління.

Тому тут і мовні питання, і політика пам'яті, і вибори в парламент - це все дуже відрізняється від Львова і Києва. І поки що буде відрізнятися. Регіональна специфіка. Але те, що Закарпаття - це Україна, ніхто не заперечує. В тому числі угорська громада, що б там хто не казав, теж однозначно на це дивиться в переважній більшості. Багато угорців теж на фронті, багато волонтерять, хтось грошима допомагає . . . Тут всім Орбан і Сіярто до одного місця, в тому числі в Берегові і інших місцях компактного проживання угорської меншини. Дає гроші на лікарні, реставрацію пам'яток культури чи розвиток підприємництва - ну і добре, дякуємо, не дає - пішов нафіг, що ти тут стрибаєш. Таке відношення.
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09.11.2022 12:59 Ответить
https://uk.wikipedia.org/wiki/19_%D0%B6%D0%BE%D0%B2%D1%82%D0%BD%D1%8F 19 жовтня https://uk.wikipedia.org/wiki/1918 1918 р. УНРада проголосила Українську державу - початково в складі трансформованої на конфедерацію незалежних держав всіх складових націй Австрійської імперії - на всій українській етнічній території Галичини, Буковини і Закарпаттяhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%85%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0#cite_note-8 [8] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%85%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0#cite_note-9 [9] (буковинці підтримали проголошення незалежності на https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%B2%D1%96%D1%87%D0%B5 Буковинському Віче ). Було вирішено виробити демократичну https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D1%96%D1%97_%D0%97%D0%B0%D1%85%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B8 конституцію та обрано https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82 президента Української Національної Ради, яким став https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%84%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD_%D0%9E%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Євген Петрушевич .
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09.11.2022 13:17 Ответить
Та проголосити десь за сотні кілометрів можна все, що завгодно, а закарпатці про це були в курсі ??? Спойлер - не дуже . . . Це якби Ви зараз проголосили приєднання Кубані до України - ну класно, ну історично виправдано і що ? А реальність яка на даний момент ?

В Закарпаття, яке століттями було в Австро-Угорщині / Угорщині після І Світової Війни прийшла Чехословаччина замість Угорщини (здається, у 1919). За 20 років знову повернулася Угорщина у 1939. (Карпатська Україна проіснувала на маленькій частині території буквально лічені дні у 1939 між розгромом німцями Чехословаччини і заходом сюди угорських військ). Наприкінці жовтня 1944 зайшов СРСР. Щоправда, УРСР то вже був такий собі праобраз України +/-, але поступова русифікація йшла, завезення сюди сімей військових теж йшло, закарпатці їхали на заробітки на Північ СРСР . . .

Так що вважайте, що Україна в Закарпатті повномасштабно, міцно, нормально постала з 24.08.1991.
А до тих пір українці тут були, а України - не було. Тому і результат такий. Але це все поправиться. 1-2 покоління і все буде добре. Аби лиш війну ту виграти нарешті.
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09.11.2022 14:28 Ответить
Все десь так. Політико-ідеологічної компонененти від держави (української, інших було аж смерділо) за 30 років не було від слова взагалі.
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09.11.2022 13:36 Ответить
Підтверджу на 1000% як корінний Ужгородець! Професор Федір Шандор, котрий воює на фронті, і прямо з фронту лекції читає! Про що тут ще говорити??
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10.11.2022 10:30 Ответить
Це давно треба було зробити . Ось у Києві є Батьківщина - Мати і її досі не знесли тому декомунізація і дерусифікація йде повільно
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09.11.2022 12:37 Ответить
Шановний ніж писати якусь дурню, треба спочатку хочаб поцікавитися, хто проектував Батьківщину-Мати і чому її так СПЕЦІАЛЬНО-розмістили і збудували переконавши мацкву...!!!
Вона мала бути у своєму першобутному вигляді і задумі комуно-пропогандистів повернута лицем, мечем та щитом на ЗАХІД, а не на СХІД...!!!
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09.11.2022 12:50 Ответить
... і згідно задуму Богдан Хмельницький булавою вказує, що треба москву знищити! хоча сам воював на стороні москви. А де була столиця тієї Батьківщини-Мати?
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09.11.2022 13:13 Ответить
Для загального розвитку та освідченості в історії УКРАЇНИ і її ГЕТЬМАНІВ...!!!
Знайшли документ, який спростовує московський міф про Богдана ХмельницькогоІсторик Тарас Чухліб знайшов у Варшавському архіві документ, в якому король Речі Посполитої Ян Казимир стверджує, що Богдан Хмельницький будував суверенну державу.https://patrioty.org.ua/society/vchenyi-znaishov-dokument-iakyi-sprostovuie-moskovskyi-mif-pro-bohdana-khmelnytskoho-foto-315457.html?fb_comment_id=2842737312462625_2845528265516863
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09.11.2022 14:31 Ответить
...і тому російська імперія поставила йому пам'ятник? він з росією воював?
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09.11.2022 19:41 Ответить
Никсон в Киев прилетел
На Крещатик посмотрел
На коне сидит Богдан
Вылитый Моше Даян
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09.11.2022 20:49 Ответить
А що цій мамі в Києві бракує. Й так на схід з мечем дивиться. Тільки на щиті слід почепити тризуб
А от в Одесі памятник Катерині слід було переробити. Зняти спереду одяг щоб усі бачили розкішницю цариці--ЇЇ головний думальний інструмент
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09.11.2022 20:47 Ответить
УСІ памятники підоросії мають бути знищені до останнього на УКРАЇНСЬКІЙ ЗЕМЛІ...!!!
Усі пагорби-слави ВВВ мають бути знищені на усій УКРАЇНСЬКІЙ землі, а залишки праху переховані на окремо виділених цвинтарях...!!! і немають вони височіти і бути розміщені в центрах та околицях міст, де живуть люди, а лише тільки на ЦВИНТАРЯХ...!!! НЕ МАЄ чого робити усобшим серед живих МІСТ, СІЛ та РАЙОННИХ ЦЕНТРІВ...!!!
Уся підороська пропогандиська література від шкільного підручника до усяких книжок, фільмів, творів мистецтва має бути знищена повністю на УКРАЇНСЬКІЙ ЗЕМЛІ...!!!
Усі АРХІВНІ документи підоросії мають бути обовязково збережені на надані ГРОМАДІ УКРАЇНИ на всебічне ознайомлення та огляд, щоб УКРАЇНЦІ знали, що робили і витворяли ці кати і вбивці 72 роки на УКРАЇНСЬКІЙ ЗЕМЛІ і скільки людей було замордовано, вбито та вивезено сотнями ЕШЕЛОНІВ у сибір, далекий схід, північ та заполярьє підоросії на погибель і не минучу смерть...!!!
УКРАЇНЦІ МАЮТЬ УСЕ ПРИГАДАТИ цій кацапоморді мерзоті катів та вбивць і ВИСТАВИТИ СПРАВЕДЛИВИЙ РАХУНОК...!!!

ТРЕБА ПМЯТАТИ І ПРОПОГАНДУВАТИ СВОЮ, НАШУ ІСТОРІЮ БАТЬКІВЩИНИ УКРАЇНИ...!!!

ДИВИТИСЯ УСІМ ...!!! УСІ 6 фільмів...!!!

Україна. Повернення своєї історії. Частина 1-6

https://www.youtube.com/watch?v=j3LhEdsdAo8

СЛАВА УКРАЇНІ...!!! СЛАВА УСІМ ГЕРОЯМ ЗСУ...!!!

СМЕРТ УСІЙ КАЦАПОМОРДІЙ НАВОЛОЧІ...!!! АМІНЬ...!!!
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09.11.2022 12:39 Ответить
А в Ужгороді Пагорб Слави як раз на міському цвинтарі і розташований . . . Просто могили військових окремими секторами, причому і Друга Світова Війна, і АТО, підряд, поруч. Вже і за межі вийшли, бо загиблих 2014-2021 було куди ховати, а загиблих - 2022 вже на алеї поруч ховають. А наприкінці поминальний колокол і Вічний вогонь. При цьому міський цвинтар, де все це розташовано (і цивільні, і військові поховання) - у центрі міста.

І що тоді, які пропозиції ?
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09.11.2022 12:46 Ответить
А у інших містах пагорб-слави розміщений біля житлових кварталів, парку відпочинку та магістральних вулиць, хоча вже збудоване МАРСОВЕ поле біля цвинтаря де перехоронені прахи багатьох учасників ВВВ...!
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09.11.2022 12:56 Ответить
Копати будеш ГЛИБШЕ коли зміниться ЗАКОНОДАВСТВО УКРАЇНИ...!!!
Ніж починати дискутувати у соц-мережаз раджу спершу хоча трошки поцікавитися ЗАКОНАМИ УКРАЇНИ...!!!

Конституція УКРАЇНИ.

Стаття 68. Кожен зобов'язаний неухильно додержуватися Конституції України та законів України, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей.

Незнання законів не звільняє від юридичної відповідальності.
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11.11.2022 12:57 Ответить
Гитлер и Сралин стали союзниками ещё в 1935 году...когда в Берлине заключили Торговый экономический Союз...миллиарды долларов текли рекою...,станки , турбины немецкие шли в дохлый Ссср тысячами тонн..,в ответ советское зерно, фураж и прочие продукты валили Гитлеру тысячами тонн...братва...кровная...як казав Гейнц Гудериан в Брест-Литовске 22 сентября 1939 года на совместном параде Вермахта и РККА...
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09.11.2022 12:42 Ответить
В своё время Ленин после революции дал команду снести все памятники царского режима, за исключением тех, которые составляют безусловную культурную ценность именно с художественной точки зрения (он тогда привёл пример т. н. Медного всадника - памятника царю Петру).
Здесь та же история - никто не против памяти людей, которые жизнь отдали, чтобы разбить немецких оккупантов . . . Среди павших в борьбе против нацизма во время Второй Мировой очень много украинцев, например. Но, эти памятники сейчас стали восприниматься двояко из-за подлой российской агрессии, поэтому их таки лучше убрать. И вот тут встаёт вопрос такой же, как при Ленине - если содержание памятника однозначно русско-оккупационное, то снос однозначно; но если оно двойственное (памятник погибшим солдатам-украинцам . . .), то критерием должна быть художественная ценность монумента. И давайте будем предельно честны - их клепали в промышленных масштабах - и постаменты, и танки Т-34 в каждом первом селе, о красоте архитектуры никто не думал, от слова "вообще". 99,9999% таких памятников соответствуют применённому выше на этом форуме термину "одоробло" . . . Их таки надо убирать и нечего об этом спорить. Да, это наша история, но сохранить память о ней можно по-разному - всякие там музеи артефактов советского периода, музеи тоталитаризма, музеи (в т. ч. под открытым небом, со старыми демонтированными памятниками) Второй Мировой Войны. Подальше от центра населённых пунктов - кому интересно, тот придёт и посмотрит. Сохранять это, собирать коллекции, финансировать эти в рамках расходов на культуру. Но в центре населённого пункта или на главных трассах этим архитектурным образцам безвкусия не место, с этим следует согласиться.
Короче говоря, сделать акцент на архитектурных мотивах демонтажа, а не политике, чтобы лишний раз не подогревать никого . . .

А когда в Геническе, Мелитополе и т.д. российские оккупанты Ленина восстанавливают, да ещё и тоже уродского исполнения - это лютый трэш просто . . .
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09.11.2022 12:42 Ответить
навёрноё что так. просто нё читаю йо-кающих грамотёёв.
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09.11.2022 12:45 Ответить
просто все совковое это тупо как ... пресловутый их Чикатило тупо .... наследил на лицо жертве и в ее хате прибил таблички - тут Жюков, а тут Муравьев.
вот и все. давай каждый день "видь" этих выродков.
ибо иначе это не выглядит, ну не Мвнштейна же прилепить, хотя он как раз этих тварей гнал прочь.
и да, если по тупо репрессированным, то Манштейн один процент может даже сделал против красножопых.
опщаяяысторыя, угу.
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09.11.2022 12:44 Ответить
І це є ДОБРЕ!!! Слава Україні!
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09.11.2022 12:54 Ответить
Стаял над гарою альоша, альоша.
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09.11.2022 12:58 Ответить
У кожному місті та селі потрібно знести оті поторочі , щоб і сліду не залишилося від "совєцького раю" .
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09.11.2022 13:03 Ответить
нарешті цього істукана знесли
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09.11.2022 13:18 Ответить
Грац
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09.11.2022 13:21 Ответить
Мабуть я когось ображу, але скажу прямо: тільки невіглас або ідіот може радіти таким діям влади та так званих "активістів".
Треба бути тупим, або зовсім не знати ******** історії України, бути по-суті совковим манкуртом, щоби задоволено виправдовувати таке.
Будь який освітчений і адекватний українець знає, що 1939 року саме угорські імперці союзики нацистів (Королівство Угорщина, за підтримки Третього Рейху) окупували територію Карпатської України.
 Але вже у жовтні 1944 вже радянські війська звільнили Закарпаття від угорських та нацистських окупантів.
І от у 2022 році ******* угорські імперці користуючись поблажливістю місцевих ідіотів та провокаторів зносять пам'ятники тим хто вибив їх
з української землі у 1944.

Не радійте, учітеся, вивчайте історію України, читайте Шевченка.
Будьте дорослими, а не дітьми, тоді й повстане велика і вільна Україна!
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09.11.2022 13:24 Ответить
Ти знаєш, що таке ЗУНР? У 1939 році існувала держава Карпатська Україна?
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09.11.2022 13:44 Ответить
Візьми та почитай https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0 Карпатська Україна
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09.11.2022 14:08 Ответить
Таки була...але це було більш як намір, приблизно як у Бандери. Я так думаю. Ці начебто суто історичні питання є надто важливими, бо може знову повстати питання про правонаступництво і вже не від усср, а УНР.
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09.11.2022 14:29 Ответить
Ви цілком пораві. Хоча, у випадку з Карпатською Україною, були реальні досчгнення. Паралелі слід шукати в ЗУНР-УНР.
Угорські імперці й сепаратисти зараз як і тоді так не полишають спооб як не силою то культурно й історично відірвати Закарпаття від України
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09.11.2022 14:50 Ответить
Смішний "Цензор" запікав слово "********"
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09.11.2022 14:17 Ответить
Не хочу вас розстроювать, але то ваш пристрій, бо на цензорі нема ніякої цензури.
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09.11.2022 15:27 Ответить
Армія рабів не може нікого звільняти, вона несе тільки рабство або смерть. В 44р. одна тиранія замінила іншу.
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09.11.2022 13:44 Ответить
бачив це опудало у 1981 р., коли був в Ужгороді,
цього ідола Москва зварганила на кордоні з тодішньою Чехословаччиною, і до нього возили екскурсантів на автобусах (зовсім не за їх бажанням, було б на що витрачати час)
давно треба було знести цей символ окупації, один з багатьох, що мав засвідчувати непорушність влади кацапів як над Україною, так і над Східною Європою
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09.11.2022 13:47 Ответить
Таке жахіття так довго стояло?
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09.11.2022 15:20 Ответить
Все ж це пам'ятник минулому... А там, де стоїть Баба з мечем, я в дитинстві гуляв... Кленове листя збирав... У школі, коли вчився у 7-му кл снаряд знайшли, під час природознавства... Зустрічав Брежнєва при її відкриті... Там, навколо, були будинки КВО, полкаші/енерали... Час зламати те, що зараз? Моє вже аж ніяк не повернути....
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09.11.2022 15:58 Ответить
Мадярри від злості кальсони пообсерали😄
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09.11.2022 17:43 Ответить
а сколько этого дерьма в Украине ещё осталось?
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09.11.2022 18:08 Ответить
Это был удар ниже пояса!
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09.11.2022 19:07 Ответить
"ужгород освободился от освободителя!" ))
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09.11.2022 20:44 Ответить
Одесити, беріть приклад - Миколаїв, Ужгород. Харе, вже маструбіровать на катьку.
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09.11.2022 22:00 Ответить
Зірку з будинку на Хрещатику коли скинете?
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11.11.2022 14:40 Ответить
 
 