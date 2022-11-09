Радянський пам’ятник "визволителям" знесли в Ужгороді. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

В Ужгороді знесли радянський пам’ятник "визволителям" біля українсько-словацького кордону.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в Закарпатській ОДА.

Очільник області Віктор Микита заявив, що на цьому місці може з'явитися пам'ятник на честь закарпатських штурмовиків 128-ї бригади.

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