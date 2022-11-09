Радянський пам’ятник "визволителям" знесли в Ужгороді. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
В Ужгороді знесли радянський пам’ятник "визволителям" біля українсько-словацького кордону.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в Закарпатській ОДА.
Очільник області Віктор Микита заявив, що на цьому місці може з'явитися пам'ятник на честь закарпатських штурмовиків 128-ї бригади.
Топ коментарі
+44 Garry Dron #477536
показати весь коментар09.11.2022 12:08
+26 віктор федорович #394174
показати весь коментар09.11.2022 12:21
+25 Атас Злой
показати весь коментар09.11.2022 12:10
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Дивує коли в таком місті як Ужгород іноді виявляються руцкоговорящіє, звісно це діти бувших совєцьких військових яких кремль розтусував по всім республікам радянського союзу.
давай я тя срав.ню с Эйнштейном
Це мало два результати :
1. Ультра-багатонаціональність регіону, що потягло за собою специфічні традиції мультикультуралізму
2. Відчуження населення регіону від понять "влада" і "держава", бо вони ніколи не вважали це своїм, а вважали нав'язаним зовні. Тобто не противилися, аби не вирізали всіх, але і не сприймали як щось таке, в чому треба брати участь активно і віддано. Влада сама по собі, а люди самі по собі.
Саме тому тут всім все пофігу було століттями. Це сіло на підкорку, на генний рівень. Зараз потихеньку змінюється, бо тепер вже своя держава. Змінюється надійно і незворотьо - багато людей на фронті, багато волонтерять, бо тепер розуміють, що це своє. Але розуміють на рівні "не можна сюди пустити окупанта, бо вб'є, згвалтує, пограбує". А політико-ідеологічна компонента все так само ще не дуже кого турбує. Але минуло лише 30 років . . . Так, все пришвидшується внаслідок війни і все одно має пройти 1-2 покоління.
Тому тут і мовні питання, і політика пам'яті, і вибори в парламент - це все дуже відрізняється від Львова і Києва. І поки що буде відрізнятися. Регіональна специфіка. Але те, що Закарпаття - це Україна, ніхто не заперечує. В тому числі угорська громада, що б там хто не казав, теж однозначно на це дивиться в переважній більшості. Багато угорців теж на фронті, багато волонтерять, хтось грошима допомагає . . . Тут всім Орбан і Сіярто до одного місця, в тому числі в Берегові і інших місцях компактного проживання угорської меншини. Дає гроші на лікарні, реставрацію пам'яток культури чи розвиток підприємництва - ну і добре, дякуємо, не дає - пішов нафіг, що ти тут стрибаєш. Таке відношення.
В Закарпаття, яке століттями було в Австро-Угорщині / Угорщині після І Світової Війни прийшла Чехословаччина замість Угорщини (здається, у 1919). За 20 років знову повернулася Угорщина у 1939. (Карпатська Україна проіснувала на маленькій частині території буквально лічені дні у 1939 між розгромом німцями Чехословаччини і заходом сюди угорських військ). Наприкінці жовтня 1944 зайшов СРСР. Щоправда, УРСР то вже був такий собі праобраз України +/-, але поступова русифікація йшла, завезення сюди сімей військових теж йшло, закарпатці їхали на заробітки на Північ СРСР . . .
Так що вважайте, що Україна в Закарпатті повномасштабно, міцно, нормально постала з 24.08.1991.
А до тих пір українці тут були, а України - не було. Тому і результат такий. Але це все поправиться. 1-2 покоління і все буде добре. Аби лиш війну ту виграти нарешті.
Вона мала бути у своєму першобутному вигляді і задумі комуно-пропогандистів повернута лицем, мечем та щитом на ЗАХІД, а не на СХІД...!!!
Знайшли документ, який спростовує московський міф про Богдана ХмельницькогоІсторик Тарас Чухліб знайшов у Варшавському архіві документ, в якому король Речі Посполитої Ян Казимир стверджує, що Богдан Хмельницький будував суверенну державу.https://patrioty.org.ua/society/vchenyi-znaishov-dokument-iakyi-sprostovuie-moskovskyi-mif-pro-bohdana-khmelnytskoho-foto-315457.html?fb_comment_id=2842737312462625_2845528265516863
На Крещатик посмотрел
На коне сидит Богдан
Вылитый Моше Даян
А от в Одесі памятник Катерині слід було переробити. Зняти спереду одяг щоб усі бачили розкішницю цариці--ЇЇ головний думальний інструмент
Усі пагорби-слави ВВВ мають бути знищені на усій УКРАЇНСЬКІЙ землі, а залишки праху переховані на окремо виділених цвинтарях...!!! і немають вони височіти і бути розміщені в центрах та околицях міст, де живуть люди, а лише тільки на ЦВИНТАРЯХ...!!! НЕ МАЄ чого робити усобшим серед живих МІСТ, СІЛ та РАЙОННИХ ЦЕНТРІВ...!!!
Уся підороська пропогандиська література від шкільного підручника до усяких книжок, фільмів, творів мистецтва має бути знищена повністю на УКРАЇНСЬКІЙ ЗЕМЛІ...!!!
Усі АРХІВНІ документи підоросії мають бути обовязково збережені на надані ГРОМАДІ УКРАЇНИ на всебічне ознайомлення та огляд, щоб УКРАЇНЦІ знали, що робили і витворяли ці кати і вбивці 72 роки на УКРАЇНСЬКІЙ ЗЕМЛІ і скільки людей було замордовано, вбито та вивезено сотнями ЕШЕЛОНІВ у сибір, далекий схід, північ та заполярьє підоросії на погибель і не минучу смерть...!!!
УКРАЇНЦІ МАЮТЬ УСЕ ПРИГАДАТИ цій кацапоморді мерзоті катів та вбивць і ВИСТАВИТИ СПРАВЕДЛИВИЙ РАХУНОК...!!!
ТРЕБА ПМЯТАТИ І ПРОПОГАНДУВАТИ СВОЮ, НАШУ ІСТОРІЮ БАТЬКІВЩИНИ УКРАЇНИ...!!!
ДИВИТИСЯ УСІМ ...!!! УСІ 6 фільмів...!!!
Україна. Повернення своєї історії. Частина 1-6
https://www.youtube.com/watch?v=j3LhEdsdAo8
СЛАВА УКРАЇНІ...!!! СЛАВА УСІМ ГЕРОЯМ ЗСУ...!!!
СМЕРТ УСІЙ КАЦАПОМОРДІЙ НАВОЛОЧІ...!!! АМІНЬ...!!!
І що тоді, які пропозиції ?
Ніж починати дискутувати у соц-мережаз раджу спершу хоча трошки поцікавитися ЗАКОНАМИ УКРАЇНИ...!!!
Конституція УКРАЇНИ.
Стаття 68. Кожен зобов'язаний неухильно додержуватися Конституції України та законів України, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей.
Незнання законів не звільняє від юридичної відповідальності.
Здесь та же история - никто не против памяти людей, которые жизнь отдали, чтобы разбить немецких оккупантов . . . Среди павших в борьбе против нацизма во время Второй Мировой очень много украинцев, например. Но, эти памятники сейчас стали восприниматься двояко из-за подлой российской агрессии, поэтому их таки лучше убрать. И вот тут встаёт вопрос такой же, как при Ленине - если содержание памятника однозначно русско-оккупационное, то снос однозначно; но если оно двойственное (памятник погибшим солдатам-украинцам . . .), то критерием должна быть художественная ценность монумента. И давайте будем предельно честны - их клепали в промышленных масштабах - и постаменты, и танки Т-34 в каждом первом селе, о красоте архитектуры никто не думал, от слова "вообще". 99,9999% таких памятников соответствуют применённому выше на этом форуме термину "одоробло" . . . Их таки надо убирать и нечего об этом спорить. Да, это наша история, но сохранить память о ней можно по-разному - всякие там музеи артефактов советского периода, музеи тоталитаризма, музеи (в т. ч. под открытым небом, со старыми демонтированными памятниками) Второй Мировой Войны. Подальше от центра населённых пунктов - кому интересно, тот придёт и посмотрит. Сохранять это, собирать коллекции, финансировать эти в рамках расходов на культуру. Но в центре населённого пункта или на главных трассах этим архитектурным образцам безвкусия не место, с этим следует согласиться.
Короче говоря, сделать акцент на архитектурных мотивах демонтажа, а не политике, чтобы лишний раз не подогревать никого . . .
А когда в Геническе, Мелитополе и т.д. российские оккупанты Ленина восстанавливают, да ещё и тоже уродского исполнения - это лютый трэш просто . . .
вот и все. давай каждый день "видь" этих выродков.
ибо иначе это не выглядит, ну не Мвнштейна же прилепить, хотя он как раз этих тварей гнал прочь.
и да, если по тупо репрессированным, то Манштейн один процент может даже сделал против красножопых.
опщаяяысторыя, угу.
Треба бути тупим, або зовсім не знати ******** історії України, бути по-суті совковим манкуртом, щоби задоволено виправдовувати таке.
Будь який освітчений і адекватний українець знає, що 1939 року саме угорські імперці союзики нацистів (Королівство Угорщина, за підтримки Третього Рейху) окупували територію Карпатської України.
Але вже у жовтні 1944 вже радянські війська звільнили Закарпаття від угорських та нацистських окупантів.
І от у 2022 році ******* угорські імперці користуючись поблажливістю місцевих ідіотів та провокаторів зносять пам'ятники тим хто вибив їх
з української землі у 1944.
Не радійте, учітеся, вивчайте історію України, читайте Шевченка.
Будьте дорослими, а не дітьми, тоді й повстане велика і вільна Україна!
Угорські імперці й сепаратисти зараз як і тоді так не полишають спооб як не силою то культурно й історично відірвати Закарпаття від України
цього ідола Москва зварганила на кордоні з тодішньою Чехословаччиною, і до нього возили екскурсантів на автобусах (зовсім не за їх бажанням, було б на що витрачати час)
давно треба було знести цей символ окупації, один з багатьох, що мав засвідчувати непорушність влади кацапів як над Україною, так і над Східною Європою