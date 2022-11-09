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Восемь полицейских на Херсонщине подозреваются в госизмене, - Офис генпрокурора. ФОТО

зрадники

При процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора поставлено в известность о подозрении в государственной измене восьми работникам МВД Украины (ч. 2 ст. 111 УК Украины).

Как информирцует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Офис Генерального прокурора.

По данным следствия, в период действия военного положения сотрудники структурных подразделений ГУ Нацполиции в Херсонской области, принявшие присягу сотрудника органов внутренних дел, остались на временно оккупированной территории Херсонской области и перешли на сторону врага.

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Они приступили к службе в псевдоправоохранительном органе "ГУ МВД Херсонской области", созданном оккупационными властями РФ.

Подозреваемым избраны меры пресечения в виде содержания под стражей. Досудебное расследование производится следователями Главного следственного управления СБУ.

Восемь полицейских на Херсонщине подозреваются в госизмене, - Офис генпрокурора 01

Восемь полицейских на Херсонщине подозреваются в госизмене, - Офис генпрокурора 02

Автор: 

Нацполиция (16506) государственная измена (1548) подозрение (495) Офис Генпрокурора (2480) Херсонская область (4813)


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Топ комментарии
+8
Ги...Ги...насправді зрадників мусорів набагато більше.....
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09.11.2022 18:24
+5
ATACMS
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09.11.2022 18:08
+3
Неплохой анализ с той стороны.
Длинно, но прочитать стоит.
_______________________________________________________________________________

https://t.me/milinfolive Военный Осведомитель

Поговорим о Херсоне.

Некоторые подразделения получили приказ на отход с правого берега, некоторые части уже переправились, некоторые пока обеспечивают отвод остальных сил. Некоторым до сих пор так и не довели что вообще происходит.

Вскоре вечером вы будете слышать множество оправданий и историй про то, что так будет только лучше. Не будет. Некоторые уже сейчас заявляют, что результат сдачи Херсона это подковерные политические игры и очередной жест доброй воли. Однако, это тоже не совсем так. Результатом происходящего являются месяцы планомерных ошибочных решений и неисправления ошибок, которые снежным комом привели нас сюда, а уже потом все остальное.

Еще в июле, во время одного из первых (и в итоге окончательных) перекрытий Антоновского моста из-за обстрелов https://t.me/milinfolive/87355 мы заявили , что если угрозу переправам через Днепр не устранить, то в результате наступления ВСУ это может привести к сдаче Херсона. Увы, все сбылось.

За время месяцев боев на Херсонском направлении правобережная группировка лишилась своих основных путей подвоза снабжения и боеприпасов, а подразделения оказались далеки от своей штатной численности. Все это не позволяло проводить какие либо наступательные операции для отодвигания установок HIMARS вглубь территории, дабы они больше не представляли угрозу мостам через Днепр. Укоренившиеся проблемы взаимодействия, сверхцентрализованной цепочки принятия решений, отсутствия средств разведки и высокоточных средств поражения целей противника на глубину хотя бы в несколько десятков километров не позволяли решить возникающие проблемы самостоятельно.

Подводя итоги: происходящее является совокупностью допущенных катастрофических ошибок, годами и месяцами нерешаемых проблем и отсутствием необходимых средств. В случае выхода противника к Днепру под угрозой ударов противника окажется уже северная часть Крыма, а в перспективе получения новых средств от НАТО - весь полуостров, аэродромы и база Черноморского флота.

https://t.me/milinfolive @milinfolive

282.5K viewshttps://t.me/milinfolive/93099 Nov 9 at 16:02
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09.11.2022 18:14
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ATACMS
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09.11.2022 18:08 Ответить
Неплохой анализ с той стороны.
Длинно, но прочитать стоит.
_______________________________________________________________________________

https://t.me/milinfolive Военный Осведомитель

Поговорим о Херсоне.

Некоторые подразделения получили приказ на отход с правого берега, некоторые части уже переправились, некоторые пока обеспечивают отвод остальных сил. Некоторым до сих пор так и не довели что вообще происходит.

Вскоре вечером вы будете слышать множество оправданий и историй про то, что так будет только лучше. Не будет. Некоторые уже сейчас заявляют, что результат сдачи Херсона это подковерные политические игры и очередной жест доброй воли. Однако, это тоже не совсем так. Результатом происходящего являются месяцы планомерных ошибочных решений и неисправления ошибок, которые снежным комом привели нас сюда, а уже потом все остальное.

Еще в июле, во время одного из первых (и в итоге окончательных) перекрытий Антоновского моста из-за обстрелов https://t.me/milinfolive/87355 мы заявили , что если угрозу переправам через Днепр не устранить, то в результате наступления ВСУ это может привести к сдаче Херсона. Увы, все сбылось.

За время месяцев боев на Херсонском направлении правобережная группировка лишилась своих основных путей подвоза снабжения и боеприпасов, а подразделения оказались далеки от своей штатной численности. Все это не позволяло проводить какие либо наступательные операции для отодвигания установок HIMARS вглубь территории, дабы они больше не представляли угрозу мостам через Днепр. Укоренившиеся проблемы взаимодействия, сверхцентрализованной цепочки принятия решений, отсутствия средств разведки и высокоточных средств поражения целей противника на глубину хотя бы в несколько десятков километров не позволяли решить возникающие проблемы самостоятельно.

Подводя итоги: происходящее является совокупностью допущенных катастрофических ошибок, годами и месяцами нерешаемых проблем и отсутствием необходимых средств. В случае выхода противника к Днепру под угрозой ударов противника окажется уже северная часть Крыма, а в перспективе получения новых средств от НАТО - весь полуостров, аэродромы и база Черноморского флота.

https://t.me/milinfolive @milinfolive

282.5K viewshttps://t.me/milinfolive/93099 Nov 9 at 16:02
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09.11.2022 18:14 Ответить
да, получение HIMARS стало ключевым событием в этой истории...без них, даже не знаю....
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09.11.2022 18:36 Ответить
зарплату уже не начисляют из бюджета Украины ? А на пенсию претендовать будут? "мы же граждане" не имеете права...
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09.11.2022 18:19 Ответить
звичайно, бо ніхто їх не відсторонив, а якщо звільнили - не законно і вони подадуть до суду позов і компенсують, таке ось кривосуддя
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09.11.2022 18:45 Ответить
Ги...Ги...насправді зрадників мусорів набагато більше.....
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09.11.2022 18:24 Ответить
вісім?.. якось мало...
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09.11.2022 18:34 Ответить
"почему вы решили стать полицейским?, - я работал барменом, а потом мне захотелось смотреть за порядком и людям служить". Аваківська реформа.
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09.11.2022 18:38 Ответить
В поліцію йдуть в основному, що зафіксовано - відмазувати своїх родичів корупціонерів і злочинців, створювати ОПГ в поєднанні із сіддями та місцевими адвокатами. Далі переходять в ДБР, щоб захищати створену ОПГ.
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09.11.2022 19:14 Ответить
суть мента одна
як паршива собака.
служить тому кого боїться або хто краще годує
думаєте той Тернопільський чи Черкаський сусор, який каже дай документи бо військовий стан,
зупинивши авто просто так. не за порушення, не перейде на сторону орків???
а ху Ви вгадали
йому якби тільки жезл не забирали...
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09.11.2022 19:00 Ответить
А запитати в гр. Авакова -чому так багато поліцаїв- зрадники слабо?А де власне Аваков ховається, щось не чути... А керівників кадрових служб МВС притягнути до кримінальної відповідальності, що лячно, чи там сімейно-ділові відносини?
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09.11.2022 20:52 Ответить
Мало, їх там набагато більше. Хто ж підбирав кадри в поліцію і хто їх перетворив на свій манер - не знання державної мови? Звичайно аваков, якого в народі називають собаков, рюкзаков і його зброєносець антоніна геращенко.
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09.11.2022 21:34 Ответить
 
 