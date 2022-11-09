Восемь полицейских на Херсонщине подозреваются в госизмене, - Офис генпрокурора. ФОТО
При процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора поставлено в известность о подозрении в государственной измене восьми работникам МВД Украины (ч. 2 ст. 111 УК Украины).
Как информирцует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Офис Генерального прокурора.
По данным следствия, в период действия военного положения сотрудники структурных подразделений ГУ Нацполиции в Херсонской области, принявшие присягу сотрудника органов внутренних дел, остались на временно оккупированной территории Херсонской области и перешли на сторону врага.
Они приступили к службе в псевдоправоохранительном органе "ГУ МВД Херсонской области", созданном оккупационными властями РФ.
Подозреваемым избраны меры пресечения в виде содержания под стражей. Досудебное расследование производится следователями Главного следственного управления СБУ.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Длинно, но прочитать стоит.
_______________________________________________________________________________
https://t.me/milinfolive Военный Осведомитель
Поговорим о Херсоне.
Некоторые подразделения получили приказ на отход с правого берега, некоторые части уже переправились, некоторые пока обеспечивают отвод остальных сил. Некоторым до сих пор так и не довели что вообще происходит.
Вскоре вечером вы будете слышать множество оправданий и историй про то, что так будет только лучше. Не будет. Некоторые уже сейчас заявляют, что результат сдачи Херсона это подковерные политические игры и очередной жест доброй воли. Однако, это тоже не совсем так. Результатом происходящего являются месяцы планомерных ошибочных решений и неисправления ошибок, которые снежным комом привели нас сюда, а уже потом все остальное.
Еще в июле, во время одного из первых (и в итоге окончательных) перекрытий Антоновского моста из-за обстрелов https://t.me/milinfolive/87355 мы заявили , что если угрозу переправам через Днепр не устранить, то в результате наступления ВСУ это может привести к сдаче Херсона. Увы, все сбылось.
За время месяцев боев на Херсонском направлении правобережная группировка лишилась своих основных путей подвоза снабжения и боеприпасов, а подразделения оказались далеки от своей штатной численности. Все это не позволяло проводить какие либо наступательные операции для отодвигания установок HIMARS вглубь территории, дабы они больше не представляли угрозу мостам через Днепр. Укоренившиеся проблемы взаимодействия, сверхцентрализованной цепочки принятия решений, отсутствия средств разведки и высокоточных средств поражения целей противника на глубину хотя бы в несколько десятков километров не позволяли решить возникающие проблемы самостоятельно.
Подводя итоги: происходящее является совокупностью допущенных катастрофических ошибок, годами и месяцами нерешаемых проблем и отсутствием необходимых средств. В случае выхода противника к Днепру под угрозой ударов противника окажется уже северная часть Крыма, а в перспективе получения новых средств от НАТО - весь полуостров, аэродромы и база Черноморского флота.
https://t.me/milinfolive @milinfolive
282.5K viewshttps://t.me/milinfolive/93099 Nov 9 at 16:02
як паршива собака.
служить тому кого боїться або хто краще годує
думаєте той Тернопільський чи Черкаський сусор, який каже дай документи бо військовий стан,
зупинивши авто просто так. не за порушення, не перейде на сторону орків???
а ху Ви вгадали
йому якби тільки жезл не забирали...