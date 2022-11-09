Восемь полицейских на Херсонщине подозреваются в госизмене, - Офис генпрокурора. ФОТО

При процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора поставлено в известность о подозрении в государственной измене восьми работникам МВД Украины (ч. 2 ст. 111 УК Украины).

Как информирцует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Офис Генерального прокурора.

По данным следствия, в период действия военного положения сотрудники структурных подразделений ГУ Нацполиции в Херсонской области, принявшие присягу сотрудника органов внутренних дел, остались на временно оккупированной территории Херсонской области и перешли на сторону врага.

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Они приступили к службе в псевдоправоохранительном органе "ГУ МВД Херсонской области", созданном оккупационными властями РФ.

Подозреваемым избраны меры пресечения в виде содержания под стражей. Досудебное расследование производится следователями Главного следственного управления СБУ.