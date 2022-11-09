Вісім поліцейських на Херсонщині підозрюються у держзраді, - Офіс Генпрокурора. ФОТО
За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора повідомлено про підозру у державній зраді восьми працівникам МВС України (ч. 2 ст. 111 КК України).
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.
За даними слідства, в період дії воєнного стану співробітники структурних підрозділів ГУ Нацполіції в Херсонській області, які склали присягу співробітника органів внутрішніх справ, залишилися на тимчасово окупованій території Херсонської області і перейшли на бік ворога.
Вони розпочали службу в псевдоправоохоронному органі "ГУ МВС Херсонської області", створеному окупаційною владою РФ.
Підозрюваним обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою. Досудове розслідування провадиться слідчими Головного слідчого управління СБУ.
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Длинно, но прочитать стоит.
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https://t.me/milinfolive Военный Осведомитель
Поговорим о Херсоне.
Некоторые подразделения получили приказ на отход с правого берега, некоторые части уже переправились, некоторые пока обеспечивают отвод остальных сил. Некоторым до сих пор так и не довели что вообще происходит.
Вскоре вечером вы будете слышать множество оправданий и историй про то, что так будет только лучше. Не будет. Некоторые уже сейчас заявляют, что результат сдачи Херсона это подковерные политические игры и очередной жест доброй воли. Однако, это тоже не совсем так. Результатом происходящего являются месяцы планомерных ошибочных решений и неисправления ошибок, которые снежным комом привели нас сюда, а уже потом все остальное.
Еще в июле, во время одного из первых (и в итоге окончательных) перекрытий Антоновского моста из-за обстрелов https://t.me/milinfolive/87355 мы заявили , что если угрозу переправам через Днепр не устранить, то в результате наступления ВСУ это может привести к сдаче Херсона. Увы, все сбылось.
За время месяцев боев на Херсонском направлении правобережная группировка лишилась своих основных путей подвоза снабжения и боеприпасов, а подразделения оказались далеки от своей штатной численности. Все это не позволяло проводить какие либо наступательные операции для отодвигания установок HIMARS вглубь территории, дабы они больше не представляли угрозу мостам через Днепр. Укоренившиеся проблемы взаимодействия, сверхцентрализованной цепочки принятия решений, отсутствия средств разведки и высокоточных средств поражения целей противника на глубину хотя бы в несколько десятков километров не позволяли решить возникающие проблемы самостоятельно.
Подводя итоги: происходящее является совокупностью допущенных катастрофических ошибок, годами и месяцами нерешаемых проблем и отсутствием необходимых средств. В случае выхода противника к Днепру под угрозой ударов противника окажется уже северная часть Крыма, а в перспективе получения новых средств от НАТО - весь полуостров, аэродромы и база Черноморского флота.
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282.5K viewshttps://t.me/milinfolive/93099 Nov 9 at 16:02
як паршива собака.
служить тому кого боїться або хто краще годує
думаєте той Тернопільський чи Черкаський сусор, який каже дай документи бо військовий стан,
зупинивши авто просто так. не за порушення, не перейде на сторону орків???
а ху Ви вгадали
йому якби тільки жезл не забирали...