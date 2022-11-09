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Вісім поліцейських на Херсонщині підозрюються у держзраді, - Офіс Генпрокурора. ФОТО

зрадники

За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора повідомлено про підозру у державній зраді восьми працівникам МВС України (ч. 2 ст. 111 КК України).

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

За даними слідства, в період дії воєнного стану співробітники структурних підрозділів ГУ Нацполіції в Херсонській області, які склали присягу співробітника органів внутрішніх справ, залишилися на тимчасово окупованій території Херсонської області і перейшли на бік ворога.

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Вони розпочали службу в псевдоправоохоронному органі "ГУ МВС Херсонської області", створеному окупаційною владою РФ.

Підозрюваним обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою. Досудове розслідування провадиться слідчими Головного слідчого управління СБУ.

Вісім поліцейських на Херсонщині підозрюються у держзраді, - Офіс Генпрокурора 01
Вісім поліцейських на Херсонщині підозрюються у держзраді, - Офіс Генпрокурора 02

Автор: 

Нацполіція (15213) державна зрада (1694) підозра (773) Офіс Генпрокурора (3262) Херсонська область (5801)


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Топ коментарі
+8
Ги...Ги...насправді зрадників мусорів набагато більше.....
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09.11.2022 18:24
+5
ATACMS
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09.11.2022 18:08
+3
Неплохой анализ с той стороны.
Длинно, но прочитать стоит.
_______________________________________________________________________________

https://t.me/milinfolive Военный Осведомитель

Поговорим о Херсоне.

Некоторые подразделения получили приказ на отход с правого берега, некоторые части уже переправились, некоторые пока обеспечивают отвод остальных сил. Некоторым до сих пор так и не довели что вообще происходит.

Вскоре вечером вы будете слышать множество оправданий и историй про то, что так будет только лучше. Не будет. Некоторые уже сейчас заявляют, что результат сдачи Херсона это подковерные политические игры и очередной жест доброй воли. Однако, это тоже не совсем так. Результатом происходящего являются месяцы планомерных ошибочных решений и неисправления ошибок, которые снежным комом привели нас сюда, а уже потом все остальное.

Еще в июле, во время одного из первых (и в итоге окончательных) перекрытий Антоновского моста из-за обстрелов https://t.me/milinfolive/87355 мы заявили , что если угрозу переправам через Днепр не устранить, то в результате наступления ВСУ это может привести к сдаче Херсона. Увы, все сбылось.

За время месяцев боев на Херсонском направлении правобережная группировка лишилась своих основных путей подвоза снабжения и боеприпасов, а подразделения оказались далеки от своей штатной численности. Все это не позволяло проводить какие либо наступательные операции для отодвигания установок HIMARS вглубь территории, дабы они больше не представляли угрозу мостам через Днепр. Укоренившиеся проблемы взаимодействия, сверхцентрализованной цепочки принятия решений, отсутствия средств разведки и высокоточных средств поражения целей противника на глубину хотя бы в несколько десятков километров не позволяли решить возникающие проблемы самостоятельно.

Подводя итоги: происходящее является совокупностью допущенных катастрофических ошибок, годами и месяцами нерешаемых проблем и отсутствием необходимых средств. В случае выхода противника к Днепру под угрозой ударов противника окажется уже северная часть Крыма, а в перспективе получения новых средств от НАТО - весь полуостров, аэродромы и база Черноморского флота.

https://t.me/milinfolive @milinfolive

282.5K viewshttps://t.me/milinfolive/93099 Nov 9 at 16:02
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09.11.2022 18:14
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ATACMS
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09.11.2022 18:08 Відповісти
Неплохой анализ с той стороны.
Длинно, но прочитать стоит.
_______________________________________________________________________________

https://t.me/milinfolive Военный Осведомитель

Поговорим о Херсоне.

Некоторые подразделения получили приказ на отход с правого берега, некоторые части уже переправились, некоторые пока обеспечивают отвод остальных сил. Некоторым до сих пор так и не довели что вообще происходит.

Вскоре вечером вы будете слышать множество оправданий и историй про то, что так будет только лучше. Не будет. Некоторые уже сейчас заявляют, что результат сдачи Херсона это подковерные политические игры и очередной жест доброй воли. Однако, это тоже не совсем так. Результатом происходящего являются месяцы планомерных ошибочных решений и неисправления ошибок, которые снежным комом привели нас сюда, а уже потом все остальное.

Еще в июле, во время одного из первых (и в итоге окончательных) перекрытий Антоновского моста из-за обстрелов https://t.me/milinfolive/87355 мы заявили , что если угрозу переправам через Днепр не устранить, то в результате наступления ВСУ это может привести к сдаче Херсона. Увы, все сбылось.

За время месяцев боев на Херсонском направлении правобережная группировка лишилась своих основных путей подвоза снабжения и боеприпасов, а подразделения оказались далеки от своей штатной численности. Все это не позволяло проводить какие либо наступательные операции для отодвигания установок HIMARS вглубь территории, дабы они больше не представляли угрозу мостам через Днепр. Укоренившиеся проблемы взаимодействия, сверхцентрализованной цепочки принятия решений, отсутствия средств разведки и высокоточных средств поражения целей противника на глубину хотя бы в несколько десятков километров не позволяли решить возникающие проблемы самостоятельно.

Подводя итоги: происходящее является совокупностью допущенных катастрофических ошибок, годами и месяцами нерешаемых проблем и отсутствием необходимых средств. В случае выхода противника к Днепру под угрозой ударов противника окажется уже северная часть Крыма, а в перспективе получения новых средств от НАТО - весь полуостров, аэродромы и база Черноморского флота.

https://t.me/milinfolive @milinfolive

282.5K viewshttps://t.me/milinfolive/93099 Nov 9 at 16:02
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09.11.2022 18:14 Відповісти
да, получение HIMARS стало ключевым событием в этой истории...без них, даже не знаю....
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09.11.2022 18:36 Відповісти
зарплату уже не начисляют из бюджета Украины ? А на пенсию претендовать будут? "мы же граждане" не имеете права...
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09.11.2022 18:19 Відповісти
звичайно, бо ніхто їх не відсторонив, а якщо звільнили - не законно і вони подадуть до суду позов і компенсують, таке ось кривосуддя
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09.11.2022 18:45 Відповісти
Ги...Ги...насправді зрадників мусорів набагато більше.....
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09.11.2022 18:24 Відповісти
вісім?.. якось мало...
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09.11.2022 18:34 Відповісти
"почему вы решили стать полицейским?, - я работал барменом, а потом мне захотелось смотреть за порядком и людям служить". Аваківська реформа.
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09.11.2022 18:38 Відповісти
В поліцію йдуть в основному, що зафіксовано - відмазувати своїх родичів корупціонерів і злочинців, створювати ОПГ в поєднанні із сіддями та місцевими адвокатами. Далі переходять в ДБР, щоб захищати створену ОПГ.
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09.11.2022 19:14 Відповісти
суть мента одна
як паршива собака.
служить тому кого боїться або хто краще годує
думаєте той Тернопільський чи Черкаський сусор, який каже дай документи бо військовий стан,
зупинивши авто просто так. не за порушення, не перейде на сторону орків???
а ху Ви вгадали
йому якби тільки жезл не забирали...
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09.11.2022 19:00 Відповісти
А запитати в гр. Авакова -чому так багато поліцаїв- зрадники слабо?А де власне Аваков ховається, щось не чути... А керівників кадрових служб МВС притягнути до кримінальної відповідальності, що лячно, чи там сімейно-ділові відносини?
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09.11.2022 20:52 Відповісти
Мало, їх там набагато більше. Хто ж підбирав кадри в поліцію і хто їх перетворив на свій манер - не знання державної мови? Звичайно аваков, якого в народі називають собаков, рюкзаков і його зброєносець антоніна геращенко.
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09.11.2022 21:34 Відповісти
 
 