Вісім поліцейських на Херсонщині підозрюються у держзраді, - Офіс Генпрокурора. ФОТО

За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора повідомлено про підозру у державній зраді восьми працівникам МВС України (ч. 2 ст. 111 КК України).

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

За даними слідства, в період дії воєнного стану співробітники структурних підрозділів ГУ Нацполіції в Херсонській області, які склали присягу співробітника органів внутрішніх справ, залишилися на тимчасово окупованій території Херсонської області і перейшли на бік ворога.

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Вони розпочали службу в псевдоправоохоронному органі "ГУ МВС Херсонської області", створеному окупаційною владою РФ.

Підозрюваним обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою. Досудове розслідування провадиться слідчими Головного слідчого управління СБУ.



