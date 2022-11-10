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Новости Фото Оккупированные территории - Крым и Донбасс Война
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Проукраинские листовки в оккупированном Симферополе. ФОТО

В оккупированном Симферополе движение сопротивления российским захватчикам распространило проукраинские листовки.

Об этом в телеграм-канале сообщило движение "Желтая лента", информирует Цензор.НЕТ.

Проукраинские листовки в оккупированном Симферополе 01

"Крым – это Украина! Активисты движения "Желтая лента" продолжают работать во временно оккупированном Симферополе. Наши активисты верят в то, что Украина восстановит свою территориальную целостность", – говорится в сообщении.

Проукраинские листовки в оккупированном Симферополе 02
Проукраинские листовки в оккупированном Симферополе 03

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Евакуюйся! Україна вже близько", - листівки в окупованому Криму. ФОТОрепортаж

Проукраинские листовки в оккупированном Симферополе 04
Проукраинские листовки в оккупированном Симферополе 05

Автор: 

Крым (26413) Симферополь (658) партизаны (179)


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Топ комментарии
+23
Відважні Люди! Бережіть себе, бо без вашої допомоги буде важко звільнити та відноаити ті землі.
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09.11.2022 23:59
+13
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10.11.2022 00:00
+12
Чи собирає Україна базу даних на кримських злочинців?
Я розумію, що десь є дані на Аксьонова, Константинова, суддів, посадовців тощо.
Але цього недостатньо. Треба усіх мати на олівці - всіх "морячків", прапороносців та інших *********** посіпак. Всіх, хто на побутовому рівні підтримував ідеї окупації українського півострова.
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10.11.2022 00:13
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Відважні Люди! Бережіть себе, бо без вашої допомоги буде важко звільнити та відноаити ті землі.
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09.11.2022 23:59 Ответить
Ти баран?
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10.11.2022 08:55 Ответить
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10.11.2022 00:00 Ответить
Чи собирає Україна базу даних на кримських злочинців?
Я розумію, що десь є дані на Аксьонова, Константинова, суддів, посадовців тощо.
Але цього недостатньо. Треба усіх мати на олівці - всіх "морячків", прапороносців та інших *********** посіпак. Всіх, хто на побутовому рівні підтримував ідеї окупації українського півострова.
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10.11.2022 00:13 Ответить
Снігурівка, нарешті
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10.11.2022 00:15 Ответить
Супер! Молодцы, кто бы это ни делал.
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10.11.2022 04:42 Ответить
Рашисты там уже себе могилы роют. Называют их окопами, но сути это не меняет
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10.11.2022 07:06 Ответить
 
 