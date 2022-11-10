Проукраинские листовки в оккупированном Симферополе. ФОТО

В оккупированном Симферополе движение сопротивления российским захватчикам распространило проукраинские листовки.

Об этом в телеграм-канале сообщило движение "Желтая лента", информирует Цензор.НЕТ.

"Крым – это Украина! Активисты движения "Желтая лента" продолжают работать во временно оккупированном Симферополе. Наши активисты верят в то, что Украина восстановит свою территориальную целостность", – говорится в сообщении.





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