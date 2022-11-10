Проукраинские листовки в оккупированном Симферополе. ФОТО
В оккупированном Симферополе движение сопротивления российским захватчикам распространило проукраинские листовки.
Об этом в телеграм-канале сообщило движение "Желтая лента", информирует Цензор.НЕТ.
"Крым – это Украина! Активисты движения "Желтая лента" продолжают работать во временно оккупированном Симферополе. Наши активисты верят в то, что Украина восстановит свою территориальную целостность", – говорится в сообщении.
Топ комментарии
+23 Evgeny N
показать весь комментарий09.11.2022 23:59
+13 Jimmy Hill
показать весь комментарий10.11.2022 00:00
+12 Харьков Сумской
показать весь комментарий10.11.2022 00:13
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Я розумію, що десь є дані на Аксьонова, Константинова, суддів, посадовців тощо.
Але цього недостатньо. Треба усіх мати на олівці - всіх "морячків", прапороносців та інших *********** посіпак. Всіх, хто на побутовому рівні підтримував ідеї окупації українського півострова.