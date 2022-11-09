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Проукраїнські листівки в окупованому Сімферополі. ФОТО

В окупованому Сімферополі рух опору російським загарбникам поширив проукраїнські листівки.

Про це у Телеграмі повідомив рух "Жовта стрічка", інформує Цензор.НЕТ.

Проукраїнські листівки в окупованому Сімферополі 01

"Крим – це Україна! Активісти руху "Жовта Стрічка" продовжують працювати в тимчасово окупованому Сімферополі. Наші активісти вірять у те, що Україна відновить свою територіальну цілісність", – йдеться у дописі.

Проукраїнські листівки в окупованому Сімферополі 02
Проукраїнські листівки в окупованому Сімферополі 03

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Евакуюйся! Україна вже близько", - листівки в окупованому Криму. ФОТОрепортаж

Проукраїнські листівки в окупованому Сімферополі 04
Проукраїнські листівки в окупованому Сімферополі 05

Автор: 

Крим (14176) Сімферополь (221) партизани (192)


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Топ коментарі
+23
Відважні Люди! Бережіть себе, бо без вашої допомоги буде важко звільнити та відноаити ті землі.
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09.11.2022 23:59
+13
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10.11.2022 00:00
+12
Чи собирає Україна базу даних на кримських злочинців?
Я розумію, що десь є дані на Аксьонова, Константинова, суддів, посадовців тощо.
Але цього недостатньо. Треба усіх мати на олівці - всіх "морячків", прапороносців та інших *********** посіпак. Всіх, хто на побутовому рівні підтримував ідеї окупації українського півострова.
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10.11.2022 00:13
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Відважні Люди! Бережіть себе, бо без вашої допомоги буде важко звільнити та відноаити ті землі.
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09.11.2022 23:59 Відповісти
Ти баран?
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10.11.2022 08:55 Відповісти
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10.11.2022 00:00 Відповісти
Чи собирає Україна базу даних на кримських злочинців?
Я розумію, що десь є дані на Аксьонова, Константинова, суддів, посадовців тощо.
Але цього недостатньо. Треба усіх мати на олівці - всіх "морячків", прапороносців та інших *********** посіпак. Всіх, хто на побутовому рівні підтримував ідеї окупації українського півострова.
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10.11.2022 00:13 Відповісти
Снігурівка, нарешті
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10.11.2022 00:15 Відповісти
Супер! Молодцы, кто бы это ни делал.
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10.11.2022 04:42 Відповісти
Рашисты там уже себе могилы роют. Называют их окопами, но сути это не меняет
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10.11.2022 07:06 Відповісти
 
 