Проукраїнські листівки в окупованому Сімферополі. ФОТО

В окупованому Сімферополі рух опору російським загарбникам поширив проукраїнські листівки.

Про це у Телеграмі повідомив рух "Жовта стрічка", інформує Цензор.НЕТ.

"Крим – це Україна! Активісти руху "Жовта Стрічка" продовжують працювати в тимчасово окупованому Сімферополі. Наші активісти вірять у те, що Україна відновить свою територіальну цілісність", – йдеться у дописі.





Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Евакуюйся! Україна вже близько", - листівки в окупованому Криму. ФОТОрепортаж



