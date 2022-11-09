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Проукраїнські листівки в окупованому Сімферополі. ФОТО
В окупованому Сімферополі рух опору російським загарбникам поширив проукраїнські листівки.
Про це у Телеграмі повідомив рух "Жовта стрічка", інформує Цензор.НЕТ.
"Крим – це Україна! Активісти руху "Жовта Стрічка" продовжують працювати в тимчасово окупованому Сімферополі. Наші активісти вірять у те, що Україна відновить свою територіальну цілісність", – йдеться у дописі.
Топ коментарі
+23 Evgeny N
показати весь коментар09.11.2022 23:59
+13 Jimmy Hill
показати весь коментар10.11.2022 00:00
+12 Харьков Сумской
показати весь коментар10.11.2022 00:13
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Я розумію, що десь є дані на Аксьонова, Константинова, суддів, посадовців тощо.
Але цього недостатньо. Треба усіх мати на олівці - всіх "морячків", прапороносців та інших *********** посіпак. Всіх, хто на побутовому рівні підтримував ідеї окупації українського півострова.