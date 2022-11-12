Кулеба встретился с Блинкеном: Обсудили предстоящие поставки вооружения для ВСУ. ФОТОрепортаж

Глава МИД Дмитрий Кулеба встретился с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

Об этом он сообщил в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"Встретился с Энтони Блинкеном. Он подчеркнул, что когда мы видим, как херсонцы со слезами радости встречают своих освободителей, мы также чувствуем благодарность США и американскому народу за всю поддержку", - рассказал министр.

По словам Кулебы, он также поблагодарил Блинкена за будущие решения США о предоставлении ВСУ дополнительной современной военной техники.

