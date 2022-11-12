РУС
Кулеба встретился с Блинкеном: Обсудили предстоящие поставки вооружения для ВСУ. ФОТОрепортаж

Глава МИД Дмитрий Кулеба встретился с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

Об этом он сообщил в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"Встретился с Энтони Блинкеном. Он подчеркнул, что когда мы видим, как херсонцы со слезами радости встречают своих освободителей, мы также чувствуем благодарность США и американскому народу за всю поддержку", - рассказал министр.

По словам Кулебы, он также поблагодарил Блинкена за будущие решения США о предоставлении ВСУ дополнительной современной военной техники.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Зеленский поздравил с Днем ветеранов США: Ваш пример вдохновляет украинцев. ВИДЕО

Кулеба встретился с Блинкеном: Обсудили предстоящие поставки вооружения для ВСУ 01
Кулеба встретился с Блинкеном: Обсудили предстоящие поставки вооружения для ВСУ 02
Кулеба встретился с Блинкеном: Обсудили предстоящие поставки вооружения для ВСУ 03

США (27770) Кулеба Дмитрий (2881) Блинкен Энтони (937)
коротко лаконічно і прозоро - Україні потрібна зброя
і союзники нададуть і надалі до повної Перемоги над мордором
12.11.2022 15:57 Ответить
Байденко каже инфляция,грошей нема у казні...все забрав путлєр...😆
12.11.2022 16:07 Ответить
Сами сенаторы возмущены представлением США такой мизерной военной помощи Украине, говорят что "это ровно столько чтобы Россия не смогла больше дополнительно захватить территорий и чтобы Украина не так быстро уничтожила российскую армию, то есть, "по пипетке в день", всё дело сейчас за Белым домом и Байденом..
12.11.2022 16:11 Ответить
АТАКМС... и давно... очень нужны
12.11.2022 16:18 Ответить
Фишка в том что Трамписты путлера проиграли по факту выборы в Конгресс...як кажуть у Одесі,путлер оп'ять всех переграл 🦍🤣🤣🤣
12.11.2022 16:22 Ответить
Цікаво - ******** військової техніки. Щось визріває..."подарунки під ялинку". Тут і Швеція - "Ми отримали дуже детальний документ": Швеція анонсувала рішення про передачу Україні ******** систем озброєння.
12.11.2022 17:10 Ответить
 
 