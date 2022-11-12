Кулеба встретился с Блинкеном: Обсудили предстоящие поставки вооружения для ВСУ. ФОТОрепортаж
Глава МИД Дмитрий Кулеба встретился с госсекретарем США Энтони Блинкеном.
Об этом он сообщил в Twitter, передает Цензор.НЕТ.
"Встретился с Энтони Блинкеном. Он подчеркнул, что когда мы видим, как херсонцы со слезами радости встречают своих освободителей, мы также чувствуем благодарность США и американскому народу за всю поддержку", - рассказал министр.
По словам Кулебы, он также поблагодарил Блинкена за будущие решения США о предоставлении ВСУ дополнительной современной военной техники.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
і союзники нададуть і надалі до повної Перемоги над мордором